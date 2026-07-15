Διπλή παρέμβαση εισαγγελέα για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τις ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη

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Σε διπλή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με σημείο αναφοράς την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τα κτίρια που εμφανίζουν ρωγμές στην Κυψέλη, από τις εργασίες στο Μετρό για τα οποία διατάχθηκε κατεπείγουσα έρευνα.

Για τα Πετράλωνα

Το πρωί πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη με στόχο να απομακρυνθούν τα μπάζα από τον χώρο που κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προιστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδης Κορέας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσκεψη, διήρκησε μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Στο πλαίσιο της διενέργειας των αναγκαίων ενεργειών αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων.

Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί προκειμένου να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση και για την Κυψέλη

Παράλληλα δόθηκε εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προιστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδη Κορέα με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρωγμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το Μετρό. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.

Πηγή: in.gr