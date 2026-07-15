CrediaBank: Στο 16,7% το placement της Thrivest

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Σε ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της CrediaBank προχώρησε η Thrivest Holding Ltd, (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) διαθέτοντας ποσοστό 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB). Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της περιορίζεται στο 24%, από 40,7% προηγουμένως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CrediaBank, η Thrivest μεταβίβασε συνολικά 333.333.333 μετοχές, ενώ διευκρινίζεται ότι η τράπεζα δεν θα εισπράξει έσοδα από την τοποθέτηση, καθώς πρόκειται για διάθεση υφιστάμενων μετοχών από βασικό μέτοχο και όχι για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η μεταβίβαση εκτιμάται σε 250 με 300 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη CrediaBank

Η ιδιωτική τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω Accelerated Book Building (ABB), με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης της 14ης Ιουλίου.

Ρόλο διεθνών συντονιστών και συνδιαχειριστών του βιβλίου ανέλαβαν οι UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx και Pantelakis Securities.

Η άρση του lock-up και η νέα δέσμευση

Η CrediaBank γνωστοποίησε επίσης ότι οι Morgan Stanley Europe SE και UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν τη ρήτρα μη διάθεσης μετοχών (lock-up) που είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας νωρίτερα φέτος. Η συγκεκριμένη δέσμευση ίσχυε από την 1η Απριλίου 2026 και είχε διάρκεια 180 ημερών.

Παράλληλα, η Thrivest ανέλαβε νέα δέσμευση να μην προχωρήσει σε περαιτέρω πωλήσεις μετοχών της CrediaBank για διάστημα 90 ημερών, υπό τις συνήθεις εξαιρέσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για την CrediaBank

Σύμφωνα με πληροφορίες η συναλλαγή ξεκίνησε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές. Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing), αναφέρουν πηγές, αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η αύξηση του ποσοστού για το placement

Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250εκατ. σε 300 εκατ. ευρώ

Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό. Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνουν αρμόδιες πηγές και η μετοχή της τράπεζας γίνεται πιο ελκυστική σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Αυξάνεται η εμπορευσιμότητα και ακολούθως μειώνεται η ευαισθησία της μετοχής σε αγορές/πωλήσεις. Διευκολύνεται η ένταξη σε χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνεται η στάθμιση εντός των δεικτών, συμπαρασύροντας εισροές επενδυτικών κεφαλαίων (passive fund inflows).

Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξάλειψε την αβεβαιότητα για την πορεία της μετοχής (overhang).