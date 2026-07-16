Πετρέλαιο: Παραμένει σε ανοδική τροχιά – Φόβοι για γενίκευση του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυτή την εβδομάδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ενέτεινε τους φόβους για αναζωπύρωση μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας και για διακοπές στην προμήθεια πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 33 σεντ, ή 0,4%, στα 85,28 δολάρια το βαρέλι στις 03:26 ώρα Ελλάδος, ενώ αυτή την ώρα καταγράφουν μικρή αποκλιμάκωση στα 84,76 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού αυξήθηκαν κατά 42 σεντ, ή 0,5%, στα 80,02 δολάρια το βαρέλι την ίδια ώρα, για να βρεθούν στη συνέχεια οριακά κάτω από τα 80 δολάρια.

Οι αγορές παίρνουν το προβάδισμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις βάσεις πυραύλων του Ιράν την Τετάρτη, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του, ενώ το Ιράν απείλησε να διακόψει περαιτέρω τις εξαγωγές ενέργειας στην περιοχή, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε «πόλεμο για την ύπαρξή του» με τις ΗΠΑ.

«Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να αναζωπυρώνονται, οι αγορές παίρνουν το προβάδισμα», δήλωσε ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment.

«Ενώ οι προσπάθειες διαμεσολάβησης από τις γειτονικές χώρες συνεχίζονται και η γενική άποψη είναι ότι ένας πλήρης πόλεμος είναι απίθανος, το WTI θα μπορούσε ακόμα να ανέλθει στα 85–87 δολάρια, ανάλογα με την εξέλιξη της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ αναζωπυρώθηκαν από τις 7 Ιουλίου, υπονομεύοντας την ήδη εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο μετά από αρκετούς μήνες συγκρούσεων.

Αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν έχει δώσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τους συμμάχους του, τους Χούθι, στη Υεμένη, για να κλείσει τη διώρυγα Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κάτι τέτοιο θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο εναντίον της Ουάσιγκτον και θα έθετε σε κίνδυνο δύο από τις πιο ζωτικές ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.

Η πρόβλεψη της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι η τιμή του Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, εάν η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Κόλπο συνεχίσει να καθυστερεί, αλλά θα μπορούσε να πέσει στα 60 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, εάν οι εντάσεις υποχωρήσουν και η παραγωγή ανακάμψει ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Τα αμερικανικά αποθέματα

Στο μετακύ, η Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) ανέφερε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 10 Ιουλίου, έναντι εκτίμησης των αναλυτών για μείωση κατά 2,6 εκατομμύρια βαρέλια.