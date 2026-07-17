Cosco: Υποχώρηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους δυο προβλήτες του Πειραιά

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Η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή και η παράκαμψη της Ερυθράς Θάλασσας εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της COSCO SHIPPING Ports μητρικής της ΣΕΠ που ελέγχει του δυο προβλήτες (ΙΙ και ΙΙΙ) στο λιμάνι του Πειραιά η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Ιούνιο κατάγραψε πτώση 3,6% και 2,9% στο εξάμηνο.

Ωστόσο, η εμφανιζόμενη πτώση οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων είχε σημειώσει σημαντική άνοδο, καθώς οι φορτωτές, φοβούμενοι την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, είχαν φροντίσει να προχωρήσουν νωρίτερα στην εισαγωγή φορτίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κινεζικού ομίλου, η Piraeus Container Terminal διακίνησε τον Ιούνιο του 2026 366.900 TEU, έναντι 380.600 TEU τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 3,6%.

Στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου, η διακίνηση περιορίστηκε στα 1,995 εκατ. TEU, από 2,055 εκατ. TEU την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η υποχώρηση διαμορφώθηκε στο 2,9%, με αποτέλεσμα ο Πειραιάς να διαφοροποιείται αισθητά από τη συνολική εικόνα των υπερπόντιων τερματικών σταθμών του ομίλου.

Ειδικότερα, η διακίνηση στο διεθνές χαρτοφυλάκιο της COSCO SHIPPING Ports, εξαιρουμένου του Container Terminal Tollerort στο Αμβούργο, αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 17,3%, φθάνοντας τα 3,567 εκατ. TEU. Στο εξάμηνο, η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη, στο 18,4%, με τη συνολική διακίνηση να ανέρχεται σε 20,50 εκατ. TEU, έναντι 17,31 εκατ. TEU το 2025.

Η απόσταση ανάμεσα στην επίδοση του Πειραιά και εκείνη του διεθνούς δικτύου διευρύνεται, καθώς αρκετοί τερματικοί σταθμοί του ομίλου εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Το Suez Canal Container Terminal στην Αίγυπτο κατέγραψε αύξηση 7,3% τον Ιούνιο και 22,9% στο πρώτο εξάμηνο, με τη διακίνηση να ξεπερνά τα 3 εκατ. TEU.

Σημαντική άνοδο παρουσίασε και το Kumport στην Τουρκία, με αύξηση 4,3% τον Ιούνιο και 14,6% στο εξάμηνο, στα 831.200 TEU. Οι ισπανικοί τερματικοί σταθμοί της COSCO ενίσχυσαν τη διακίνησή τους κατά 5,8% τον Ιούνιο και κατά 3,7% στο εξάμηνο, πλησιάζοντας τα 1,92 εκατ. TEU.

Η ταχύτερη ανάπτυξη καταγράφηκε στο νέο λιμάνι Chancay στο Περού. Η διακίνηση αυξήθηκε κατά 52,2% τον Ιούνιο και κατά 68,2% στο εξάμηνο, αν και εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερη βάση, στα 201.800 TEU.

Θετική ήταν επίσης η πορεία του Red Sea Gateway Terminal, με αύξηση 16,9% τον Ιούνιο, ενώ οι τερματικοί σταθμοί στην Αμβέρσα, τη Σιγκαπούρη και το Μπουσάν παρουσίασαν μικρότερες, αλλά θετικές, μεταβολές.

Δεν κινήθηκαν, πάντως, όλες οι διεθνείς επενδύσεις ανοδικά. Η διακίνηση στο Abu Dhabi Terminal μειώθηκε κατά 75,6% τον Ιούνιο και κατά 44,3% στο εξάμηνο. Πτώση 10% σημείωσε στο εξάμηνο και το Euromax Terminal στο Ρότερνταμ, ενώ το APM Terminals Vado στην Ιταλία υποχώρησε κατά 13,3% τον Ιούνιο και κατά 12,9% από την αρχή του έτους.

Άνοδος 8,2% για το δίκτυο της COSCO

Συνολικά, η COSCO SHIPPING Ports διακίνησε τον Ιούνιο 10,58 εκατ. TEU, έναντι 9,99 εκατ. TEU έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνολική διακίνηση ανήλθε στα 61,30 εκατ. TEU, από 56,67 εκατ. TEU, καταγράφοντας άνοδο 8,2%.

Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν το Qingdao Ports International, στο οποίο η COSCO κατείχε ποσοστό 20,3% στο τέλος Μαΐου, ούτε το Container Terminal Tollerort, όπου το ποσοστό συμμετοχής της ανερχόταν σε 24,99%, καθώς οι δύο εταιρείες δεν δημοσιεύουν μηνιαία στοιχεία διακίνησης.

Στην Κίνα, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου παρουσίασε πιο συγκρατημένη ανάπτυξη, με άνοδο 1% τον Ιούνιο και 3,7% στο εξάμηνο. Η περιοχή του Δέλτα του ποταμού Περλ κατέγραψε αύξηση 4,4% τον μήνα και 6,5% στο εξάμηνο, ενώ οι τερματικοί σταθμοί της νοτιοανατολικής ακτής ενισχύθηκαν κατά 8,1% τον Ιούνιο, αλλά παρέμειναν μειωμένοι κατά 2,8% στο εξάμηνο.

Η εικόνα αναδεικνύει τη δυναμική μετατόπιση της ανάπτυξης προς τις διεθνείς δραστηριότητες της COSCO, την ώρα που ο Πειραιάς καλείται να αντιστρέψει την πτωτική πορεία και να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.