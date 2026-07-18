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Ακίνητα: Ισχυρές αντοχές από την ελληνική αγορά – Ποιοι παράγοντες την ενισχύουν

Οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς στα ακίνητα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Real Estate Services, Γιάννη Γκάνο

Ακίνητα 18.07.2026, 13:15
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Ακίνητα: Ισχυρές αντοχές από την ελληνική αγορά – Ποιοι παράγοντες την ενισχύουν
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Θετικές εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής αγοράς στα ακίνητα διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate Services, Γιάννης Γκάνος, στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, η αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές αντοχές και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στις προοπτικές του κλάδου, ο κ. Γκάνος σημείωσε ότι η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές αντοχές και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Όπως επισήμανε, οι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, η διατηρούμενη άνοδος των τιμών των ακινήτων, η σταθερή ζήτηση, η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και οι ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, με αιχμή τον τουρισμό, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την αγορά, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Παρά το αυξημένο κόστος κατασκευής και τις διεθνείς αβεβαιότητες, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, αναγνωρίζοντας την ελκυστικότητα των αποτιμήσεων, τη δυναμική επιμέρους κλάδων και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος της Alpha Real Estate, του Services, του ομίλου της Alpha Bank, παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς διαχείρισης, αξιοποίησης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ακινήτων στην ελληνική αγορά, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους της.

Ακίνητα

Ακίνητα: Θετικές οι προοπτικές στην αγορά

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο κ. Γκάνος εκτίμησε ότι:

  • στην αγορά γραφείων, η περιορισμένη προσφορά σύγχρονων ακινήτων και η αναμενόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναμένεται να διατηρήσουν τα μισθώματα σε υψηλά επίπεδα και να στηρίξουν περαιτέρω συμπίεση των αποδόσεων,
  • στο λιανεμπόριο, η ανάκαμψη της κατανάλωσης και η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα δημιουργούν σταθερές προοπτικές ανάπτυξης,
  • στη βιομηχανία και τα logistics, η αυξημένη ζήτηση για σύγχρονες εγκαταστάσεις και η αναβάθμιση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου αναμένεται να συνεχίσουν να προσελκύουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια,
  • στον τομέα της φιλοξενίας, η ισχυρή τουριστική δυναμική, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, διαμορφώνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

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