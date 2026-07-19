Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ εσόδων 15 δισ. δολ. για τη FIFA

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Εσοδα-ρεκόρ ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να ανακοινώσει η FIFA από το φετινό καλοκαιρινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο που είχε τεθεί πριν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Οι ομοσπονδίες-μέλη της FIFA ενημερώθηκαν για την αύξηση των εσόδων από τον Τζάνι Ινφαντίνο το Σάββατο. Η αρχική πρόβλεψη περιλάμβανε κέρδη 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ορισμένους να μιλούν για 13 δισ. δολ..

Πηγές αναφέρουν ότι τα πακέτα φιλοξενίας και τα εισιτήρια, ιδιαίτερα μέσω της ακριβής δευτερογενούς αγοράς, αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης. Η FIFA εισπράττει 15% από τον αγοραστή και ακόμη 15% από τον πωλητή στη δευτερογενή αγορά.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ίναι πιθανό οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να επωφεληθούν από το διευρυμένο κονδύλι της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η έκβαση της διοργάνωσης στο μέρος που αφορά τα έσοδα θα αποτελέσει τονωτική ένεση για τον Ινφαντίνο, ο οποίος προσδοκά να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του μετά από έναν μήνα γεμάτο αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό, όπως γράφει ο Guardian.

Εξάλλου, η νικήτρια εθνική ομάδα που θα πανηγυρίσει στο στάδιο MetLife θα εισπράξει από τη FIFA το αστρονομικό ποσό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα θια είναι τα έσοδα και για κάθε ομοσπονδία ξεχωριστά, μόνο και μόνο για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση. Μετά τη διεύρυνση του Μουντιάλ σε 48 εθνικές ομάδες, η FIFA αποφάσισε να αυξήσει κατά 15% τον συνολικό προϋπολογισμό των ενισχύσεων, φτάνοντας το συνολικό ποσό των 871 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δηλώσεις στήριξης για την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν

Μελανό σημείο η αναστολή της κόκκινης κάρτας στο Φολαρίν Μπάλογκαν, τον επιθετικό των ΗΠΑ στον αγώνα εναντίον της Παραγουάης για τη φάση των «16», που χρεώθηκε στη FIFA ως αποδοχή των πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Η FIFA δήλωσε ότι η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπή της ήταν ανεξάρτηση, ωστόσο το ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, ιδίως μεταξύ των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών. Παρόλα αυτά, ο Ινφαντίνο έχει λάβει περισσότερες από 200 δεσμεύσεις στήριξης από τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA για την επανεκλογή του τον Μάρτιο. Εκτιμάται, δε, ότι η προοπτική επιπλέον πόρων από τα δυσθεώρητα έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι πιθανό να αποτρέψει ορισμένες ομοσπονδίες από το να εκφράσουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους.

Αυξημένες πιθανότητες για τις ΗΠΑ

Ένα τέτοιο οικονομικό «Ελντοράντο» ενδέχεται επίσης να αυξήσει τις πιθανότητες των ΗΠΑ να φιλοξενήσουν ακόμη μία διοργάνωση στο εγγύς μέλλον. Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που είναι διαθέσιμο για υποβολή υποψηφιοτήτων είναι αυτό του 2038.

Σε δεξίωση την Παρασκευή, ο Τραμπ επιβεβαίωσε την επιθυμία της χώρας του για μια επαναληπτική διοργάνωση. «Θα πρέπει να επιλέξετε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε. «Αυτήν τη φορά θα αφήσουμε εκτός τον Καναδά και το Μεξικό».

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη FIFA για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2029.

Το βράδυ του Σαββάτου, VIP πακέτα και πακέτα φιλοξενίας για τον τελικό της Κυριακής μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσεϊ, ήταν ακόμη αναρτημένα στην πύλη εισιτηρίων της FIFA. Τα εισιτήρια για το “trophy lounge” πωλούνταν προς 34.500 δολάρια ανά άτομο.