ΗΠΑ: Έπληξαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν – Η Τεχεράνη λέει ότι στοχοποίησε αμερικανικά αεροσκάφη

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Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «επιτυχώς» τους βομβαρδισμούς τους οποίους εξαπέλυσε για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, στις 22:00 (ώρα Ουάσινγκτον· σήμερα στις 05:00 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε, μεταξύ άλλων, κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

«Είναι σαφές ότι το Ιράν, τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι στο Ιράν, θέλουν να ελέγξουν τα Στενά και να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου», είπε ο Ρούμπιο

Οι νυχτερινές επιδρομές «στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, Κεντρική Διοίκηση).

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Το Ιράν λέει ότι στοχοποίησε αεροσκάφη των ΗΠΑ στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.

Ο Ρούμπιο ζητά από άλλες χώρες να πιέσουν το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες Κυριακή η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι σαφές ότι το Ιράν, τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι στο Ιράν, θέλουν να ελέγξουν τα Στενά και να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τις Φιλιππίνες, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή συνάντηση.

«Οι ΗΠΑ θα κάνουν, και θα συνεχίσουν να κάνουν, αυτό που χρειάζεται για να προστατεύσουν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αλλά κι άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεισφέρουν βοήθεια για να μοιραστεί το βάρος, είτε πρόκειται για υλικό είτε για χρηματοδότηση», συνέχισε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θεωρεί πως υπάρχει ακόμη πιθανότητα διπλωματικής εξόδου από τον πόλεμο, ο Ρούμπιο απάντησε «είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διπλωματία».

«Δεν μπορούμε να έχουμε Μνημόνιο Κατανόησης που παραμένει ζωντανό αν παραβιάζουν τους όρους του», υποστήριξε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στην καταρχήν συμφωνία που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και υποτίθεται πως άνοιγε τον δρόμο για διαπραγματεύσεις ώστε να καταλήξουν στον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών αλλά έγινε κομματάκια όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες στις αρχές Ιουλίου.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντα ανοικτές σε διπλωματική λύση. Το έχουμε αποπειραθεί πολλές φορές με το Ιράν και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε», συμπλήρωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: in.gr