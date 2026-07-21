Ιράν: Πλήγματα του στρατού σε βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ – Χτυπήθηκε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

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Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε τις μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη πως στοχοποίησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυραύλους, σε ανταπόδοση για νέα πλήγματα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν αμερικανικά «πυραυλικά συστήματα HIMARS» στη βάση «Αριφτζάν στο Κουβέιτ», αναφέρεται σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο.

Το Ιράν στοχοποίησε αμερικανικά «πυραυλικά συστήματα HIMARS» στη βάση «Αριφτζάν στο Κουβέιτ»

🚨🇮🇷 Iran’s Army releases footage of missiles firing at U.S. HIMARS systems in Kuwait, the launchers suspected in the ground-launched strikes on Iran. The Army published video of surface-to-surface missiles launching toward HIMARS positions at Camp Arifjan, calling it the 18th… pic.twitter.com/psy423SRVJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 20, 2026

Στο μεταξύ, πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO, έλαβε «πληροφορίες» από διάφορες πηγές για την επίθεση, που καταγράφτηκε οκτώ ναυτικά μίλια (κάπου 15 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν.

Δεν δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις για το επεισόδιο.

Καταδικάζει το Ριάντ

Και σε μια παράλληλη εξέλιξη, η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε χθες Δευτέρα την ανακοίνωση του κινήματος ανταρτών Χούθι της Υεμένης για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο, καθώς η οργάνωση ανταρτών, που πρόσκειται στο Ιράν, απειλούν κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα της χώρας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού παγκοσμίως να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της μοναρχίας του Κόλπου τονίζει πως το Ριάντ «καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις δηλώσεις που έκανε ο λεγόμενος στρατιωτικός εκπρόσωπος της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι (…) για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο» και προσθέτει πως η χώρα «συνεχίζει να υποστηρίζει τον αδελφό υεμενίτικο λαό και τη νόμιμη κυβέρνησή του».