Γιάννης Μπρατάκος: Το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία

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Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με συνολικούς πόρους 23 δισ. ευρώ, παρουσιάζεται ως μια σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία που μπορεί να δώσει ώθηση στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας το επενδυτικό περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος, σημειώνοντας ότι το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι μόνο η διάθεση των πόρων, αλλά κυρίως η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια με την οποία θα αξιοποιηθούν.

Όπως τόνισε, κάθε ευρώ του προγράμματος θα πρέπει να κατευθυνθεί σε παραγωγικές επενδύσεις, σε βελτιωμένες υποδομές, σε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και στη στήριξη ισχυρότερων ελληνικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με το ΕΒΕΑ, δίνεται σε τομείς που θεωρούνται καθοριστικοί για την επόμενη δεκαετία, όπως η καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξωστρέφεια, η πράσινη μετάβαση και οι σύγχρονες υποδομές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι η επιτυχία του σχεδίου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στα επενδυτικά προγράμματα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία και αποκλεισμούς.

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΕΒΕΑ έρχεται να αναδείξει την ανάγκη για στενή συνεργασία κράτους, επιχειρηματικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων, προκειμένου οι διαθέσιμοι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι να μετατραπούν σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικότητας και του εθνικού πλούτου.

Το ΕΒΕΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις και να συμβάλλει ενεργά, ώστε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης να εξελιχθεί σε πραγματικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, περιφερειακής σύγκλισης και ισχυρής επιχειρηματικότητας για το σύνολο της χώρας.