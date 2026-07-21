Συντάξεις χηρείας: Προς ψήφιση η τροπολογία για επιστροφή στο 70%

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Με την καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου στα τέλη Αυγούστου θα δουν 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου και πρώην ΟΓΑ τα οφέλη από το νέο καθεστώς, μετά την ψήφιση της τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας θα γίνει μέσα στον Ιούλιο, για το νέο καθεστώς στις συντάξεις χηρείας.

Μετά την ψήφιση της διάταξης που κατατέθηκε στη Βουλή, οι συντάξεις χηρείας που έχουν περικοπεί από το 2020 θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντα, με τις πρώτες αυξήσεις να εκτιμάται ότι θα φανούν στις πληρωμές του Σεπτεμβρίου.

Η διάταξη καταργεί τις μειώσεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) για όσους λάμβαναν σύνταξη χηρείας και, μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας, εργάζονταν ή είχαν και δική τους κύρια σύνταξη, και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απώλειες εισοδήματος έως και 50%.

Με την τροπολογία οι περικοπές παύουν να εφαρμόζονται και οι κύριες συντάξεις λόγω θανάτου θα εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ποσοστό που προβλέπεται για όλους τους δικαιούχους, χωρίς πρόσθετες μειώσεις λόγω απασχόλησης ή λήψης άλλης σύνταξης.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν προβλέπει την καταβολή αναδρομικών για τις μειώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί. Ενδεικτικά, συνταξιούχος που λάμβανε σύνταξη χηρείας 350 ευρώ μετά την περικοπή θα δει το ποσό να επιστρέφει στα 700 ευρώ, εφόσον αυτό αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης του θανόντα. Η αύξηση θα είναι μόνιμη, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αλλες ρυθμίσεις

Ακόμη, με την ίδια τροπολογία, ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής της εθνικής σύνταξης όταν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται τόσο δική του σύνταξη, όσο και σύνταξη λόγω χηρείας. Μέχρι σήμερα υπήρχαν περιορισμοί που οδηγούσαν σε απώλεια μέρους της εθνικής σύνταξης. Πλέον προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει μία εθνική σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και μία ακόμη για τη σύνταξη χηρείας, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για καθεμία από αυτές.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, καθώς προβλέπεται ότι τα αμφιτεροπλεύρως ορφανά τέκνα θα λαμβάνουν εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε κάθε γονέα, ενισχύοντας σημαντικά το εισόδημά τους σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Τα 4 καίρια σημεία της τροπολογίας

Αναλυτικά, σύμφωνα με την τροπολογία:

1.⁠ ⁠Καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την ψήφιση της διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

2. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάσσονται από το άγχος πιθανών καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα.

3.⁠ ⁠Διασφαλίζεται ότι, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

4.⁠ ⁠Διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα λαμβάνουν στο μέλλον το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική σύνταξη αντί για το ήμισυ. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.