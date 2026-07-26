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Καύσιμα: Άρον-άρον… επιδότηση στο ντίζελ – Φρένο στο Fuel Pass

Οι τιμές στα καύσιμα καίνε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις - Τρέχει... το Μαξίμου με πυροσβεστική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο 26.07.2026, 18:05
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Καύσιμα: Άρον-άρον… επιδότηση στο ντίζελ – Φρένο στο Fuel Pass
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Οι τιμές στα καύσιμα και το νέο κύμα ακρίβειας που πυροδοτούν οι καυτές αντλίες των 2 ευρώ και πάνω χαλούν το πανηγυρικό κλίμα που επιδιώκει να δώσει το Μέγαρο Μαξίμου στην 90η ΔΕΘ.

Πέρα, όμως, από την όποια επικοινωνιακή φθορά, τα καύσιμα με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να ίπτανται… από αυτό το Σαββατοκύριακο σε επίπεδα πάνω από τα 2 ευρώ, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Το κόστος λειτουργίας και παραγωγής των επιχειρήσεων επιβαρύνεται και αυτή η επιβάρυνση θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων.

Η κυριακάτικη ανακοίνωση Μητσοτάκη για τα καύσιμα

Η κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει χαμηλά τον πήχη με τις αυξήσεις στα καύσιμα εκμεταλλευόμενη και τη θερινή ραστώνη… Παρ’ όλα αυτά τα δύσκολα είναι μπροστά… Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του και όχι ψηλά, ψηλά, στο κείμενο που ανέβασε στα social media ανακοίνωσε την επιστροφή της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Η επιδότηση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό θα είναι στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο ή 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το κόστος του μέτρου, όπως ο ίδιος είπε, ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ. Η κυριακάτικη ανακοίνωση φανερώνει αφενός και την αγωνία του Μέγαρου Μαξίμου και για το λόγο αυτό σπεύδει να επαναφέρει την επιδότηση αλλά και αφετέρου να κρατήσει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το επερχόμενο κύμα των ανατιμήσεων.

Τα διυλιστήρια τρέχουν ήδη εκπτώσεις 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης με αποτέλεσμα η επιδότηση σε συνδυασμό με την κρατική παρέμβαση να ανέλθει στα 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ

Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε την εφαρμογή της κρατικής επιδότησης από την 1η Αυγούστου, αποδίδοντας την έκρηξη των τιμών στα καύσιμα στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής και αιτιολογώντας την: «Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε επίσης τα χέρια του ψηλά… ως προς το τι μέλλει γενέσθαι με το κόστος που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: «Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, τελικά, στο κόστος ζωής. Η χώρα μας δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες», δικαιολογήθηκε.

Επιδότηση στην επιδότηση στα καύσιμα…

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 14 Ιουλίου τα διυλιστήρια ήδη τρέχουν εκπτώσεις στην αγορά καυσίμων. Για το πετρέλαιο κίνησης είναι της τάξης των 0,05 ευρώ ανά λίτρο και για την αμόλυβδη βενζίνη στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο. Το κόστος των διυλιστηρίων από αυτές τις εκπτώσεις θα ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Πηγές αναφέρουν ότι για τον Αύγουστο δεν πρόκειται να χορηγηθεί Fuel Pass για τους ιδιοκτήτες ΙΧ και μοτοσυκλετών που μετακινούνται χρησιμοποιώντας για τα οχήματά τους το καύσιμο της βενζίνης

Συνεπώς, η επιδότηση στο ντίζελ θα ανέλθει από την 1η Αυγούστου στα 0,15 ευρώ ανά λίτρο ή στα 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Η προσπάθεια που γίνεται είναι η αποκαθήλωση του ντίζελ από τα ύψη των 2 ευρώ ανά λίτρο και η διατήρηση του κάτω από το καυτό όριο για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα…

Η υπουργική απόφαση για το ντίζελ και το «όχι» στο Fuel Pass

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει την εφαρμογή της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως προαναφέρθηκε θα έχει εφαρμογή από την 1η Αυγούστου και πιθανότατα θα διαρκέσει για όλον τον επόμενο μήνα.

Πηγές αναφέρουν ότι για τον Αύγουστο δεν πρόκειται να χορηγηθεί Fuel Pass για τους ιδιοκτήτες ΙΧ και μοτοσυκλετών που μετακινούνται χρησιμοποιώντας για τα οχήματά τους το καύσιμο της βενζίνης. Το μέτρο αυτό θα τεθεί επί τάπητος προς τον Σεπτέμβριο. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους μετατίθεται η λήψη του μέτρου αυτού έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην παρούσα φάση θα επιδοτούταν ουσιαστικά οι τουριστικές μετακινήσεις.

Η κυβέρνηση όπως και να έχει επιμένει στην επιδοματική πολιτική. Συνεχίζει να εφαρμόζει πυροσβεστικά μέτρα που έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν παρεμβαίνει στη φορολογία διατηρώντας με τον τρόπο αυτό τα έσοδα των κρατικών ταμείων σε τροχιά αυξητική παρά το μεγάλο κόστος που επωμίζονται νοικοκυριά κι επιχειρήσεις…

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