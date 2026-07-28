Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό

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Στην υπαρκτή δέσμευση του για επίλυση του Κυπριακού και στην πρόθεση του να κάνει ότι περνάει από το χέρι του προκειμένου να προωθήσει τη διαδικασία αναφέρθηκε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε σύντομη δήλωση του μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Τρίτης στη Λευκωσία, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και πριν μεταβεί στα κατεχόμενα προκειμένου να δει τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουμάν.

Οι συναντήσεις Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη

Η διευρυμένη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες, στο Προεδρικό άρχισε στις 10:15 το πρωί. Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη Μαρία Μιχαήλ.

Από πλευράς Ηνωμένων Εθνών συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες, οι αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και Ζαν-Πιερ Λακρουά, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο επικεφαλής της UNFICYP Χασίμ Ντιαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διευρυμένης συνάντησης, ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες.

Στόχος είναι η σύγκληση άτυπης διερευνημένης, η οποία θα είναι το εφαλτήριο για επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Οι δηλώσεις

«Χαιρετίζουμε την πολιτική δέσμευση του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού», είπε ο Λετυμπιώτης κάνοντας λόγο για ειλικρινή συζήτηση και σημείωσε ότι επιδιώκεται επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί όπου σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Aν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων, δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, κατά την έναρξη της συνάντησής του στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλωσορίζοντας τον Γκουτέρες ο Χριστοδουλίδης είπε ότι χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο και στην περιοχή καθώς και σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση.

Όπως είπε ο Χριστοδουλίδης όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών», με τον Γκουτέρες να απαντά «αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων».

Χαρακτήρισε δε την επίσκεψή του ως «μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου, ώστε να εξευρεθεί λύση. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή».

Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τί πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας».

Γκουτέρες: Είμαστε εδώ ως έκφραση αλληλεγγύης

Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Γκουτέρες, δήλωσε ότι η επίσκεψή του αποτελεί «έκφραση αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου» και ταυτόχρονα αποσκοπεί στο να καταδείξει «την ισχυρή δέσμευσή μου ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη λύσης».

Ο ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις εγγυήτριες δυνάμεις σημειώνοντας ότι η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού «εξαρτάται από τους λαούς και τις εγγυήτριες δυνάμεις». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον Γκουτέρες στα κατεχόμενα και στο λεγόμενο «Προεδρικό» του ψευδοκράτους υποδέχθηκε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουμάν.

Έχουμε ισχυρή βούληση για λύση λέει ο Ερχιουμάν

«Ισχυρή βούληση» για επίτευξη λύσης από την τουρκοκυπριακή πλευρά εξέφρασε ο Ερχιουμάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του λεγόμενου «προεδρικού» στα κατεχόμενα, κατά την εναρκτήρια δήλωση του.

«Πιστεύω ότι γνωρίζετε την ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουμε τις ευθύνες μας όσον αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, αυτή τη φορά εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου» ανέφερε ο Ερχιουμάν.

Σημείωσε δε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά στηρίζει σθεναρά και χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα «μπορείτε να είστε βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια».

«Είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε τις δύο κοινότητες στην προσπάθειά τους να βρουν λύση», επανέλαβε από την πλευρά του ο Γκουτέρες.

Στη συνάντηση Ερχιουμάν – Γκουτέρες παρόντες ήταν ο «υφυπουργός προεδρίας», Μεχμέτ Ντανά, η Συντονίστρια των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και των Τεχνικών Επιτροπών Σενίχα Μπιράντ Τσινάρ, η Σύμβουλος Διπλωματίας και Εξωτερικών Σχέσεων Ιπέκ Μπόρμαν, ο Τουρκοκύπριος συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά Αλί Τουντσάι, καθώς και η Ειδική Βοηθός του «υφυπουργού προεδρίας» Τσισέ Ζεκάι Φαρούκ.

Τον Αντόνιο Γκουτέρες συνόδευαν η Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδια για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, ο Ζαν-Πιερ Λακρουά, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο, και ο Χασίμ Ντιάν, Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP).

«Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τις δύο κοινότητες στην αναζήτησή τους για μια λύση», ανέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ, σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Yeni Duzen.

Ο κ. Γκουτέρες σημείωσε για μία ακόμα φορά ότι η επίτευξη λύσης εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων. «Γνωρίζουμε ότι μια λύση εξαρτάται επίσης από τη συνεισφορά των εγγυητριών χωρών. Γι’ αυτό αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην παροχή κάθε δυνατής συμβολής που θα ενισχύσει την ευημερία και των δύο κοινοτήτων, καθώς και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση», όπως ανέφρε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση Γκουτέρες – Ερχιουμάν ολοκληρώθηκε περίπου στη 1μμ και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, όσο ακριβώς διήρκησε και η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη νωρίτερα.

Πηγή: in.gr