Cosmote Telekom: Πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο με 10 συνεχόμενες πρωτιές στην ταχύτητα

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Η Cosmote Telekom γίνεται το πρώτο δίκτυο κινητής παγκοσμίως που αναγνωρίζεται ως το ταχύτερο στη χώρα του για δέκα συνεχόμενα χρόνια από την Ookla, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου της στην ελληνική αγορά. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο οκτώ βραβεύσεων που έχει συγκεντρώσει φέτος η εταιρεία από ανεξάρτητους, διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς αξιολόγησης δικτύων.

Η αναγνώριση της Cosmote Telekom ως «Greece’s Fastest Mobile Network» για δέκατη συνεχή χρονιά θεωρείται από την Ookla ένα ιστορικό επίτευγμα, χωρίς προηγούμενο στον παγκόσμιο κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Όπως σημειώνει η εταιρεία, η σταθερή πρωτιά της αποτυπώνει την επίδοση ενός δικτύου που παραμένει στην κορυφή με βάση πραγματικές μετρήσεις χρηστών και όχι εργαστηριακά δεδομένα.

Η στρατηγική των επενδύσεων

Σύμφωνα με τον Chief Technology Officer του Ομίλου ΟΤΕ, Γιώργο Τσώνη, η δεκαετής αυτή αναγνώριση αντανακλά τη συνέπεια της μακροχρόνιας στρατηγικής του Ομίλου και των επενδύσεών του σε δίκτυα νέας γενιάς. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι πελάτες να απολαμβάνουν κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας, με υψηλές ταχύτητες, μέγιστη κάλυψη και αξιόπιστη επικοινωνία, όπου κι αν βρίσκονται.

Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως σε δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επισημαίνει ότι συμβάλλει ώστε η Ελλάδα να ανεβαίνει σταθερά στον ευρωπαϊκό και διεθνή ψηφιακό χάρτη.

Οι διακρίσεις της χρονιάς

Η φετινή επιτυχία της Cosmote Telekom δεν περιορίζεται στη δεκαετή διάκριση της Ookla. Η εταιρεία αναδείχθηκε επίσης «Best Mobile Network» και «Best 5G Network» στην Ελλάδα από την Ookla, με τα αποτελέσματα να προκύπτουν από μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες χρήσης μέσω της εφαρμογής Speedtest κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πρόκειται για δεδομένα που βασίζονται στην εμπειρία των ίδιων των χρηστών κινητών δικτύων, στοιχείο που ενισχύει το κύρος της αξιολόγησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση Mobile Network Experience Report της Opensignal, η Cosmote Telekom αναδείχθηκε Best Network στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της σε ταχύτητα, κάλυψη και συνέπεια εμπειρίας. Η έκθεση στηρίχθηκε σε μετρήσεις πραγματικής εμπειρίας χρηστών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από 1 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2025.

Η εικόνα του 5G

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εξέλιξη του δικτύου 5G της εταιρείας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη ξεπερνά το 99%, ενώ το 5G+ δίκτυο καλύπτει ήδη περίπου το 84% του πληθυσμού.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Cosmote Telekom έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της ψηφιακής μετάβασης της χώρας, συνδυάζοντας ευρεία κάλυψη, υψηλές ταχύτητες και συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της. Σε ένα περιβάλλον όπου η ποιότητα του δικτύου αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η εταιρεία εμφανίζεται να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα.