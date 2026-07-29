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Νότια Κορέα: «Πυρά» στην κυβέρνηση από την «ελεύθερη πτώση» του Kospi

Ο δείκτης Kospi έχει καταγράψει πτώση περίπου 40% από το υψηλό του Ιουνίου

Ασία 29.07.2026, 16:44
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Νότια Κορέα: «Πυρά» στην κυβέρνηση από την «ελεύθερη πτώση» του Kospi
Newsroom

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Σε έκτακτη συνεδρίαση προχώρησε το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο της Νότιας Κορέας την Τετάρτη για την κατάσταση της αγοράς μετά τη συνεχιζόμενη πτώση του δείκτη Kospi και των μετοχών, που έχει «εξαϋλώσει» δισεκατομμύρια δολάρια από τους επενδυτές.

Στη συνάντηση, της οποίας προήδρευσε ο υπουργός Οικονομικών Κου Γιουν Τσέολ, συμμετείχαν όλες οι κορυφαίες οικονομικές αρχές της χώρας.

Η κυβέρνηση ήρθε αντιμέτωπη με σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο της χώρας την Τετάρτη.

Οι βουλευτές συνέδεσαν το «Βατερλό» εν μέρει με την κυκλοφορία στη Νότια Κορέα μοχλευμένων προϊόντων μίας μετοχής τον Μάιο.

Σε ακρόαση, ο Κου ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν εξετάσει τα προϊόντα πιο προσεκτικά πριν από την κυκλοφορία τους. Ωστόσο, υποστήριξε ότι τα μοχλευμένα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ήταν μόνο ένας από τους διάφορους παράγοντες πίσω από την πρόσφατη αναταραχή της αγοράς.

«Έχουμε ήδη θεσπίσει ένα πακέτο μέτρων, αλλά εάν χρειαστεί θα εισαγάγουμε πρόσθετα βήματα για να βοηθήσουμε στην ομαλοποίηση της αγοράς», δήλωσε ο Κου στους βουλευτές την Τετάρτη.

Kospi: Πτώση περίπου 40% από το υψηλό του Ιουνίου

Ο δείκτης Kospi έχει καταγράψει πτώση περίπου 40% από το υψηλό του Ιουνίου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι μαζικές πωλήσεις μετοχών εντάθηκαν την Τετάρτη, αφότου η SK Hynix Inc. ανακοίνωσε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα κέρδη, εγείροντας αμφιβολίες για την άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάκαμψη των λιανικών πωλήσεων.

Η πτώση πυροδότησε μια διακοπή σε ολόκληρη την αγορά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Οι βουλευτές υποστήριξαν ότι τα ETF (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) με μόχλευση μίας μετοχής είχαν ενισχύσει αυτές τις διακυμάνσεις, καθιστώντας την αγορά μετοχών της Νότιας Κορέας σημαντικά πιο ασταθή από τις αντίστοιχες παγκόσμιες, επειδή οι κερδοσκοπικές συναλλαγές είχαν επικεντρωθεί σε μια χούφτα μετοχών blue chip.

Οι ακροάσεις της Τετάρτης επεκτάθηκαν σε μια επίθεση στον χειρισμό της πολιτικής από την κυβέρνηση.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αναρωτήθηκαν γιατί τα προϊόντα εισήχθησαν με ασυνήθιστη ταχύτητα, παρά τις ανησυχίες μεγάλου μέρους του κλάδου διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι οι αξιωματούχοι έδιναν προτεραιότητα στις προσπάθειες για την ενίσχυση των τιμών των μετοχών έναντι της σταθερότητας της αγοράς.

«Η χώρα έχει μετατραπεί σε καζίνο», δήλωσε στον Κου ο βουλευτής, Λι Τζονγκγούκ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης. «Πρόκειται για προϊόντα που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν επιτραπεί στην αγορά. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί πολιτική αποτυχία».

Πιεσμένος από βουλευτές της αντιπολίτευσης σχετικά με το αν θα παραιτηθεί εάν οι επιπτώσεις της πολιτικής επιδεινωθούν, ο Κου δήλωσε ότι θα ήταν ανεύθυνο να κάνει εικασίες για παραίτηση, προσθέτοντας ότι εστιάζει στη σταθεροποίηση των αγορών.

Οι κορυφαίες χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας ζήτησαν επίσης συγγνώμη την Τετάρτη για την αυξανόμενη διαμάχη γύρω από τα ETF.

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