NBG Securities: Η ισχυρή απόδοση οδηγεί σε αναθεώρηση των στόχων για την Τράπεζα Πειραιώς

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Ένα ισχυρό και ποιοτικό σύνολο αποτελεσμάτων παρουσιάζει η Τράπεζα Πειραιώς, παρά την γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μ. Ανατολή, σύμφωνα με την NBG Securities.

Οι προσπάθειες για περαιτέρω διαφοροποίηση της δημιουργίας βασικών εσόδων συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο στα αποτελέσματα από την πορεία των επιτοκίων.

Παρά την ανάπτυξη, η εξέλιξη του κόστους παρέμεινε πειθαρχημένη και η ποιότητα του ενεργητικού παρέμεινε υψηλή.

Η ισχυρή τριμηνιαία απόδοση οδήγησε στην ενημέρωση αρκετών στόχων για το έτος από τη διοίκηση.

Αποτελέσματα 2ου τριμήνου 2026

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) του 2ου τριμήνου έφτασαν τα 509 εκατ. ευρώ (αύξηση 5,7% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας κυρίως την αύξηση του όγκου δανείων και ομολόγων, την πορεία του Euribor και το υποστηρικτικό, δηλαδή, σταθερό κόστος καταθέσεων.

Συγκεκριμένα, τα PE αυξήθηκαν κατά 1,0% σε τριμηνιαία βάση στα περίπου 39,0 δισ. ευρώ, με καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 0,5 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας κατευθύνθηκε στον εταιρικό τομέα, ακολουθούμενο από τις ΜΜΕ, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση προς τη λιανική (στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια) επιταχύνθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι αποδόσεις των PE αυξήθηκαν οριακά κατά 2 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση στο 4,70%, με το spread να μειώνεται οριακά κατά 4 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση στο 2,33%.

Η ήπια συμπίεση των περιθωρίων (μείωση 4 μονάδων βάσης σε τριμηνιαία βάση στο 2,09%) αντισταθμίστηκε από την αύξηση των βασικών επιτοκίων.

Οι καταθέσεις έφτασαν τα 68,8 δισ. ευρώ (+5,3% σε τριμηνιαία βάση), με το κόστος σταθερό σε τριμηνιαία βάση στις 33 μονάδες βάσης και το βήτα των προθεσμιακών καταθέσεων στο 70% (1ο τρίμηνο 2026: 76%).

Συνολικά, το καθαρό επιτόκιο (NIM) διαμορφώθηκε στο 2,22% (+8 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση).

Η ευαισθησία των καθαρών τόκων (NII) σε δέλτα 25 μονάδων βάσης στο Euribor παραμένει στα περίπου 40 εκατ. ευρώ, με περίπου το 83% των PE να είναι κυμαινόμενο επιτόκιο και μια υπόθεση DFR της ΕΚΤ στο τέλος του έτους 2,50% (προηγουμένως 2,25%), και ως εκ τούτου ένα ενημερωμένο NIM περίπου 2,2% (προηγουμένως περίπου 2,1%).

Τα έσοδα από υπηρεσίες έφτασαν τα 251 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ένα ισχυρό +19,4% σε τριμηνιαία βάση.

Η ανάπτυξη αντανακλούσε, μεταξύ άλλων, την αυξανόμενη συνεισφορά στο μείγμα της Εθνικής Ασφαλιστικής (2ο Τρίμηνο 2026: 46 εκατ. ευρώ έναντι 1ου Τριμήνου 2026: 20 εκατ. ευρώ), ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των 110 εκατ. ευρώ, με τις χρεώσεις που σχετίζονται με τραπεζικές ασφαλίσεις και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων να είναι σταθερές σε τριμηνιαία βάση.

Οι χρεώσεις χορήγησης δανείων ήταν επίσης ισχυρές, ακόμη και προσαρμοσμένες για ένα έκτακτο στοιχείο που σχετίζεται με την RRF.

Οι χρεώσεις που σχετίζονται με την IB μειώθηκαν σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την ισχυρότερη δραστηριότητα του προηγούμενου τριμήνου.

Συνολικά, τα έσοδα από υπηρεσίες/περιουσιακά στοιχεία έφτασαν το 1,10% (1ο Τρίμηνο 2026: 0,94%), με την ισχυρή απόδοση να οδηγεί σε αναβάθμιση του στόχου τέλους έτους σε >0,90% επί του ενεργητικού ή περίπου 850 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα Βασικά Έσοδα διαμορφώθηκαν στα 760 εκατ. ευρώ (+9,9% τριμηνιαία), με τα έσοδα από υπηρεσίες να αντιπροσωπεύουν περίπου το 33% του συνόλου έναντι περίπου 30% το 1ο Τρίμηνο 2026.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς υπεραντιστάθμισε τις ζημίες από συναλλαγές του προηγούμενου τριμήνου, τα Συνολικά Κέρδη ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ (+19,3% σε τριμηνιαία βάση).

Κόστος

Όσον αφορά το κόστος, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα (OPE) ανήλθαν σε 244 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση), με το κόστος προσωπικού να αυξάνεται κατά 16,7% σε τριμηνιαία βάση, συμπεριλαμβανομένων των καταβληθεισών μεταβλητών αποδοχών, ενώ τα γενικά και διοικητικά έξοδα (G&As) μειώθηκαν κατά 22,3% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τους φόρους ακίνητης περιουσίας που καταβλήθηκαν το Α’ τρίμηνο του 2026.

Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση λόγω των κεφαλαιουχικών εξόδων που σχετίζονται με την πληροφορική.

Ωστόσο, ο δείκτης C:CI (rec.) διαμορφώθηκε στο 32,2% (Α’ τρίμηνο του 2026: 35,6%) και ο C:I στο 31,0% (Α’ τρίμηνο του 2026: 37,3%). Πιο κάτω στα αποτελέσματα, οι προβλέψεις δανείων ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ (Α’ τρίμηνο του 2026: 44 εκατ. ευρώ), υποδεικνύοντας ένα οργανικό CoR (CoR) 59 μονάδων βάσης (Α’ τρίμηνο του 2026: 32 μονάδες βάσης), με το CoR (υποκείμενο) στις 45 μονάδες βάσης (Α’ τρίμηνο του 2026: 19 μονάδες βάσης), απορροφώντας την επίδραση του νόμου Κατσέλη και τις προσαρμογές στάθμισης του μακροοικονομικού σεναρίου ECL.

Επιπλέον, λόγω της ισχυρής αύξησης των βασικών εσόδων και προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο ισολογισμός, ο στόχος του CoR στο τέλος του έτους αναβαθμίζεται σε περίπου 60 μονάδες βάσης.

Με αυτά τα δεδομένα, τα PBT (rec.) ανήλθαν σε 458 εκατ. ευρώ (+20,1% τριμηνιαία), με τα PAT που αποδίδονται στους μετόχους (δηλαδή, αναφερόμενα) σε 336 εκατ. ευρώ (+19,3% τριμηνιαία).

Προσαρμόζοντας για έκτακτες περιστάσεις, τα PAT (rec.) ανήλθαν σε 340 εκατ. ευρώ (+18,5% τριμηνιαία).

Στον ισολογισμό, έχοντας ήδη συζητήσει την εξέλιξη των δανείων και των καταθέσεων στο 2ο τρίμηνο του 2026, το LDR έφτασε το 64,8% (1ο τρίμηνο του 2026: 67,6%).

Η ποιότητα του ενεργητικού παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη NPE στο 2,2% (1ο τρίμηνο του 2026: 2,1%) και σχεδόν μηδενικές καθαρές εισροές NPE στο τρίμηνο. Ωστόσο, η κάλυψη των NPE διαμορφώθηκε στο 66,8% (1ο τρίμηνο του 2026: 70,4%).

Όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση, ο δείκτης CET1 έφτασε το 12,8% (1ο τρίμηνο 2026: 12,6%), με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να φτάνει το 18,6% (1ο τρίμηνο 2026: 18,5%) και τον δείκτη MREL στο 28,5% (απαιτούμενο 2026: 27,6%).