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Wall Street: Στα «κόκκινα» υπό τον φόβο του πληθωρισμού

Η πτώση του Dow στη Wall Street ξεπέρασε τις 1.150 μονάδες, στη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025, λόγω των φόβων ότι η Fed υστερεί στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού

Wall Street 29.07.2026, 23:11
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Wall Street: Στα «κόκκινα» υπό τον φόβο του πληθωρισμού
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Η Wall Street είχε πτώση, σε μια συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα το απόγευμα της Τετάρτης, αφού η Federal Reserve, σε μια απόφαση που αναμενόταν ευρέως, διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έκλεισε με πτώση 1.152,88 μονάδων, ή 2,19%, κλείνοντας στις 51.594,44 μονάδες και σημειώνοντας τη χειρότερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2025. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,52% κλείνοντας στις 7.316,15 μονάδες. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,74% και έκλεισε στις 24.442,942 μονάδες.

Αυτές οι κινήσεις έρχονται μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην τελευταία της συνεδρίαση, αν και με διαφωνίες από τρεις αξιωματούχους που υποδήλωναν μια πιο επιθετική στάση εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας. Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, ο Νιλ Κασκάρι της Fed της Μινεάπολις και η Λόρι Λόγκαν της Fed του Ντάλας ψήφισαν όλοι υπέρ της αύξησης των επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των Fed funds αποτιμούσαν τελευταία πιθανότητα 63% για αύξηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

«Θέλω να τονίσω, φυσικά, ότι οι αποφάσεις αυτής της επιτροπής έχουν μεγάλη σημασία και, όπου είναι απαραίτητο και σκόπιμο, δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «σκληρά» ως απάντηση στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο άνω του 7% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Αυτό συνέβη αφότου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τρίτη ότι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν «πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους σε μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή». Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία, ανέφερε η Centcom.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών σημείωσαν πτώση, με το ETF iShares Semiconductor (SOXX) να κλείνει με πτώση σχεδόν 3%. Οι μετοχές των συγκεκριμένων εταιρειών καταγράφουν τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις με απώλειες, σημειώνοντας πτώση 9% από την αρχή της εβδομάδας, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και φόβων για εντονότερο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η Micron Technology υποχώρησε κατά 6%, ενώ η Advanced Micro Devices σημείωσε πτώση άνω του 3%. Οι μετοχές της KLA σημείωσαν πτώση άνω του 8%.

Οι μετοχές της Procter & Gamble υποχώρησαν πάνω από 2%, αφού η εταιρεία καταναλωτικών αγαθών δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες για τα έσοδα στο τελευταίο τρίμηνο. Οι μετοχές της Ford Motor σημείωσαν άνοδο 4%, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το 2026.

Οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας αποτέλεσαν το φωτεινό σημείο στις απογευματινές συναλλαγές. Οι μετοχές της Apple και της Microsoft σημείωσαν άνοδο εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους αυτή την εβδομάδα.

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