Βολιβία: Συμφωνία με το ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα ύψους 1,9 δισ. δολαρίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε Συμφωνία με τη Βολιβία για ένα νέο πρόγραμμα ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, το οποίο παρέχει δημοσιονομική στήριξη στη χώρα, ανακοίνωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση της Βολιβίας ήδη έχει λάβει μια σειρά από οικονομικά μέτρα, όπως η χαλάρωση της επιδότησης καυσίμων η υιοθέτησης ενός ευέλικτου καθεστώτος συναλλάγματος μετά από 15 χρόνια σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ, η οποία θα ξεκλειδώσει την εκταμίευση της πρώτης δόσης.

Τα ομόλογα της Βολιβίας που λήγουν το 2031 ανέστρεψαν για λίγο τις απώλειές τους μετά την είδηση, σύμφωνα με ενδεικτικά στοιχεία τιμολόγησης που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το πρόγραμμα του ΔΝΤ

Βασικά στοιχεία του προγράμματος περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, την ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μαζί με τον εκσυγχρονισμό του συναλλαγματικού καθεστώτος, ανέφερε το ΔΝΤ σε ανακοίνωσή του.

Η Βολιβία θα λάβει λιγότερα χρήματα από όσα αρχικά ανέμενε κατά τις αρχικές συνομιλίες με το ταμείο. Η κυβέρνηση στόχευε σε ένα πακέτο έως και 3,3 δισ. δολαρίων, το οποίο θα έδινε στη χώρα εξαιρετική πρόσβαση λόγω του ποσού σε σύγκριση με την ποσόστωσή της. Το δάνειο που τελικά έλαβε είναι κανονική πρόσβαση, επομένως δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από 2 δισ. δολάρια.

Αλλά το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκλειδώσει και πρόσθετη χρηματοδότηση.

«Το πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το ΔΝΤ αναμένεται να βοηθήσει στην προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα, την Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους, συμβάλλοντας σε ένα ευρύτερο πακέτο χρηματοδότησης άνω των 5 δισ. δολαρίων κατά την περίοδο του προγράμματος», ανέφερε το ΔΝΤ στην ανακοίνωσή του.

Η Βολιβία αντιμετωπίζει επίμονες ελλείψεις σε δολάρια από το 2023, καθώς τα συναλλαγματικά αποθέματα μειώθηκαν, η παραγωγή φυσικού αερίου μειώθηκε και το κόστος εισαγωγής καυσίμων αυξήθηκε, ενώ οι εγχώριες τιμές παρέμειναν επιδοτούμενες.

Για την ανασύσταση των αποθεματικών για πιθανή παρέμβαση, οι αρχές αναμένουν υποστήριξη από ξένη χρηματοδότηση, εμπορικά πλεονάσματα, εμβάσματα και την επιστροφή δολαρίων που έχουν συσσωρευτεί εκτός του τραπεζικού συστήματος, τα οποία η κεντρική τράπεζα εκτιμά σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το πρόγραμμα του ΔΝΤ έρχεται εν μέσω στενότερων δεσμών μεταξύ της Βολιβίας και των ΗΠΑ.

Η χώρα εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής» και έχει λάβει εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανική βοήθεια — συμπεριλαμβανομένης ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης για προσπάθειες καταπολέμησης των ναρκωτικών — κατά τη διάρκεια των 53ήμερων οδικών αποκλεισμών μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, όταν οι διαδηλωτές απαίτησαν την παραίτηση του προέδρου Ροντρίγκο Παζ.