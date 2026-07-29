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ΔΥΠΑ: 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους 55 έως 74 ετών

Ποιοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 29.07.2026, 13:19
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ΔΥΠΑ: 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους 55 έως 74 ετών
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Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ανέργους ηλικίας από 55 έως 74 ετών ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη δημιουργία επιπλέον 8.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η σχετική απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, αυξάνει τον συνολικό αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων του προγράμματος στις 43.000, ενισχύοντας τις δυνατότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας για μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους.

“Η πρόσβαση στην εργασία δεν μπορεί να έχει ηλικιακούς αποκλεισμούς. Επεκτείνουμε ένα πρόγραμμα που έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά του, δημιουργώντας ακόμη 8.000 νέες θέσεις εργασίας για συμπολίτες μας ηλικίας 55 έως 74 ετών. Στηρίζουμε έμπρακτα ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο όπου χρειάζεται και να αποκτήσουν ένα σταθερό εισόδημα. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε κρίσιμες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε με στοχευμένες πολιτικές που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους”, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, αλλά και σε άνεργους πολίτες άνω των 67 και έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στόχος της δράσης είναι η παροχή ευκαιριών επανένταξης σε μια ηλικιακή κατηγορία που συχνά αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην απασχόληση, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η κάλυψη αναγκών στελέχωσης σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Ποιοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων:

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), ανεξαρτήτως μορφής, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οι περιφερειακές διευθύνσεις φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
  • Επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών που δραστηριοποιούνται οικονομικά.

Ο αριθμός των εργαζομένων που θα προσληφθούν μέσω του προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του υφιστάμενου προσωπικού κάθε φορέα. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται οι τακτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Διάρκεια και επιδότηση

Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται συνολικά σε 24 μήνες. Η αρχική περίοδος απασχόλησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη ένα έτος.

Η επιδότηση καλύπτει το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα 750 ευρώ τον μήνα για κάθε ωφελούμενο. Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από τον φορέα που απασχολεί τον εργαζόμενο.

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