Deutsche Bank: Ισχυρές επιδόσεις στις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος

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Σημαντική αύξηση σημείωσαν τα κέρδη από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος της Deutsche Bank AG το δεύτερο τρίμηνο. Οι επιδόσεις του τμήματος της γερμανικής τράπεζας ξεπέρασαν τις περισσότερες αμερικανικές τράπεζες.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με την περσινή περίοδο, φτάνοντας τα 2,6 δισ. ευρώ «λόγω των επιτοκίων και της πίστωσης», σύμφωνα με ανακοίνωση της Τετάρτης. Αυτό σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για 2,4 δισ. ευρώ.

Η αύξηση ξεπέρασε τον μέσο όρο των μεγάλων τραπεζών της Wall Street, που διαμορφώθηκε στο 13% σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence. Η Deutsche Bank δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν ρεκόρ για το δεύτερο τρίμηνο, συμβάλλοντας στην αύξηση των κερδών κατά την περίοδο στα 1,9 δισ. ευρώ.

Οι συναλλαγές ξεκίνησαν «εποικοδομητικά» στο τρίτο τρίμηνο και «οι αγωγοί φαίνονται αρκετά γεμάτοι» για την επιχείρηση καθώς και για τη μονάδα συμβουλευτικής συναλλαγών, υπογράμμισε ο Οικονομικός Διευθυντής Raja Akram στο Bloomberg TV. «Μου δίνει μεγάλη αισιοδοξία ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι τόσο ισχυρό όσο το πρώτο εξάμηνο».

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ανακοίνωσε επίσης τη νέα επαναγορά μετοχών ύψους 500 εκατ. ευρώ και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους, λέγοντας ότι «οδεύει για να καταγράψει ισχυρή λειτουργική απόδοση» φέτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος Christian Sewing έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την κερδοφορία και τις πληρωμές προς τους επενδυτές, καθώς επιδιώκει να κλείσει το επίμονο χάσμα αποτίμησης μεταξύ της Deutsche Bank και πολλών από τους Ευρωπαίους ομολόγους της. Η συνεχής ανάπτυξη σε ολόκληρη τη μονάδα σταθερού εισοδήματος, ειδικά στην Αμερική, αποτελεί σημαντικό μέρος αυτού του σχεδίου.

Οι ανταγωνιστές της Deutsche Bank στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν εντυπωσιακά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στις συναλλαγές σε μετοχές, ωθώντας τα έξι μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας να καταγράψουν συνολικά κέρδη 100 δισ.δολαρίων για το πρώτο εξάμηνο. Ο Sewing είχε κλείσει τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας πριν από αρκετά χρόνια, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης αναδιάρθρωσης.

Οι μετοχές της BNP Paribas SA και της Barclays Plc υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που δεν ήταν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με αυτά της Wall Street, παρόλο που η καθεμία κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στις συναλλαγές μετοχών.

Ενώ ο οικονομικός αντίκτυπος από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να περιπλέξει το έργο του Sewing, αναμένει να επωφεληθεί κάποια στιγμή από σημαντικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Έχει γίνει μια ισχυρή φωνή στο Βερολίνο και έχει μοιραστεί τις απόψεις του για πολλά βασικά έργα που επιδιώκει η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο στόχος της Deutsche Bank για το 2028

Σε έγγραφο κερδών, ο Sewing απαριθμεί αρκετές τάσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν «ανοδική» επίδραση στον στόχο κερδοφορίας της Deutsche Bank για το 2028.

Τόνισε την αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα στη Γερμανία, τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσαν να κάνουν τον δανειστή πιο αποτελεσματικό και την αυξανόμενη «πολιτική βούληση» μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των τραπεζών.

Ο Sewing έχει αποφύγει τις μεγάλες εξαγορές σε μια εποχή που πολλές μεγάλες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυνηγούν συμφωνίες. Η UniCredit επιδιώκει να εξαγοράσει την γερμανική Commerzbank , η Banco Santander αγόρασε πρόσφατα την Webster στις ΗΠΑ και την TSB στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η BNP Paribas απέκτησε την Axa Investment Managers.