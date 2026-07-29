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Τηλεργασία: Οι κορυφαίες πόλεις για το 2026 – Η θέση της Αθήνας

Το 90% των εργαζομένων λέει ότι η τηλεργασία έχει βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

World 29.07.2026, 16:03
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Τηλεργασία: Οι κορυφαίες πόλεις για το 2026 – Η θέση της Αθήνας
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Η Μπανγκόκ είναι η κορυφαία πόλη στον κόσμο για τηλεργασία και υβριδική εργασία για το 2026, με το Τόκιο και τη Βαρκελώνη να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ καλή θέση καταλαμβάνει και η Αθήνα.

Ειδικότερα, το Top 10 του 2026 περιλαμβάνει τις πόλεις Μπανγκόκ, Τόκιο, Βαρκελώνη, Πόρτο, Βανκούβερ, Βουδαπέστη, Νάπολη, Μεντεγίν, Λισαβόνα και Σεούλ.

Η Αθήνα κατατάσσεται στη 15η θέση μεταξύ των 50 παγκόσμιων προορισμών που αξιολόγησε η IWG*, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε βασικούς δείκτες.

Οι πόλεις αξιολογήθηκαν βάσει κριτηρίων, όπως το κλίμα, η ευρυζωνική συνδεσιμότητα, η διαμονή, οι μεταφορές, ο πολιτισμός, η γαστρονομία και η διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το 90% των εργαζομένων δηλώνει πως η δυνατότητα Work from Anywhere έχει βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ το 80% αναφέρει αύξηση της παραγωγικότητάς του.

Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (48%) σχεδιάζουν να παρατείνουν τις διακοπές ή μια σύντομη απόδραση εργαζόμενοι εξ αποστάσεως μέσα στο 2026, ενώ το 46% δηλώνει ότι είναι πιθανότερο να το κάνει σε σχέση με πέρυσι.

Η πολιτική Work from Anywhere αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων: το 80% δηλώνει ότι μια τέτοια πολιτική θα καθιστούσε μια νέα θέση εργασίας πιο ελκυστική, ενώ το 62% θα εξέταζε το ενδεχόμενο αλλαγής εργοδότη προκειμένου να επωφεληθεί από μια καλύτερη πολιτική WFA.

Στην τέταρτη χρονιά του, ο δείκτης της IWG έχει αναδείξει κατά το παρελθόν στην κορυφή τη Βαρκελώνη, τη Βουδαπέστη και το Τόκιο, ενώ το 2026 την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Μπανγκόκ.

Η Αθήνα στη 15η θέση

Η Αθήνα καταλαμβάνει τη 15η θέση μεταξύ των 50 παγκόσμιων προορισμών που αξιολόγησε η IWG ως προς τις συνθήκες που προσφέρουν για υβριδική εργασία, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις σε μια σειρά βασικών δεικτών.

Η ελληνική πρωτεύουσα απέσπασε βαθμολογία 9/10 για το κλίμα της, χάρη στην εκτεταμένη ηλιοφάνεια, καθώς και για τις επιλογές διαμονής, στις οποίες περιλαμβάνονται το ύψος των ενοικίων και η διαθεσιμότητα επιπλωμένων κατοικιών, αλλά και για τη συνολική διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, έως τον Ιούνιο του 2026, η Αθήνα είναι η μοναδική πόλη μεταξύ των 50 προορισμών που συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία 10/10 ως προς τη διαθεσιμότητα και το κόστος της βίζας για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomad Visa).

Ωστόσο, η πόλη καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις σε τομείς όπως η ευρυζωνική συνδεσιμότητα, η ασφάλεια και το κόστος εστίασης, το οποίο αξιολογήθηκε με βάση τη μέση τιμή ενός μεσημεριανού γεύματος και ενός ποτού στην επιχειρηματική ζώνη.

Οι πολιτικές Work from Anywhere καθιερώνονται πλέον ως συνήθης πρακτική

Νέα έρευνα** που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της IWG, της μεγαλύτερης παγκοσμίως πλατφόρμας εργασίας και παρόχου ευέλικτων χώρων εργασίας, έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (51%) δηλώνουν πως ο εργοδότης τους εφαρμόζει ήδη πολιτική WFA.

Ο αντίκτυπός της είναι ιδιαίτερα θετικός: το 90% αναφέρει ότι η δυνατότητα αυτή έχει βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ το 80% δηλώνει ότι έχει ενισχύσει την παραγωγικότητά του.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη πολιτική επηρεάζει και τις επαγγελματικές επιλογές των εργαζομένων, καθώς το 80% δηλώνει ότι θα καθιστούσε μια νέα θέση εργασίας πιο ελκυστική, ενώ το 62% θα εξέταζε το ενδεχόμενο αλλαγής εργοδότη για μια καλύτερη πολιτική WFA.

Η κατάταξη του 2026 δημοσιεύεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές WFA έχουν πλέον εδραιωθεί, ενώ οι εργαζόμενοι αναζητούν ολοένα και περισσότερο προορισμούς που ανταποκρίνονται τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις προσωπικές τους ανάγκες.

Η πρόσβαση σε ευέλικτους χώρους εργασίας στον εκάστοτε προορισμό αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής, καθώς το 38% τη θεωρεί βασικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου από τον οποίο θα εργαστεί εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Η ευελιξία βοηθά τους εργαζομένους να παρατείνουν τα ταξίδια τους

Η εξ αποστάσεως εργασία αλλάζει ολοένα και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (48%) σχεδιάζουν να παρατείνουν τις διακοπές ή μια σύντομη απόδρασή τους, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως μέσα στο 2026, ενώ το 46% δηλώνει ότι είναι πιθανότερο να το κάνει σε σύγκριση με πέρυσι. Η τάση αυτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το 43% έχει εργαστεί εξ αποστάσεως από προορισμό διακοπών χωρίς να χρησιμοποιήσει ημέρες από την ετήσια άδειά του.

Η αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) και η επίτευξη της ευεξίας αποτελούν τον σημαντικότερο λόγο για τον οποίο οι εργαζόμενοι επιθυμούν να παρατείνουν τα ταξίδια τους μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας, όπως δηλώνει το 54% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους (53%) και η καλύτερη αξιοποίηση της ετήσιας άδειας (52%). Οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν επίσης τη συμπεριφορά των εργαζομένων, καθώς το 51% δηλώνει ότι το αυξημένο κόστος ζωής το καθιστά πιθανότερο να αξιοποιήσει πολιτικές υβριδικής εργασίας ή WFA, προκειμένου να παρατείνει τις διακοπές του.

Η συνδεσιμότητα παραμένει καθοριστικός παράγοντας

Κατά την επιλογή προορισμού για εξ αποστάσεως εργασία στη διάρκεια ενός ταξιδιού, η αξιόπιστη σύνδεση Wi-Fi αποτελεί με διαφορά την κορυφαία προτεραιότητα, καθώς επιλέχθηκε από το 38% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η ποιοτική διαμονή, η γαστρονομία και οι μεταφορές, με ποσοστό 12% για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες.

Παράλληλα, το 46% δηλώνει ότι οι οικονομικότερες επιλογές μετακίνησης και διαμονής θα το ενθάρρυναν να παρατείνει ένα ταξίδι εργαζόμενο εξ αποστάσεως, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των προορισμών που συνδυάζουν τις απαραίτητες υποδομές εργασίας με καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Οι εργαζόμενοι επιθυμούν σαφή καθοδήγηση από τους εργοδότες για τα workcations

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι, παρότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για ταξίδια στο πλαίσιο πολιτικών WFA, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι η εξ αποστάσεως εργασία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού είναι αποδεκτή και υποστηρίζεται από τον εργοδότη τους. Οι σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και οι ξεκάθαρες προσδοκίες θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περισσότερους εργαζομένους να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Ειδικότερα, το 44% δηλώνει ότι θα παρακινούνταν εάν γνώριζε πως η επιλογή αυτή δεν θα επηρέαζε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η εργασία του, ενώ το 39% αναφέρει ότι θα επιθυμούσε σαφέστερη καθοδήγηση από τον εργοδότη του.

Ο Mark Dixon, Executive Chairman και Founder της IWG, δήλωσε: «Βλέπουμε περισσότερους εργαζομένους από ποτέ να παρατείνουν τα ταξίδια τους, συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εργασία με τις διακοπές τους, ή να επιλέγουν να παραμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό ως ψηφιακοί νομάδες. Χάρη στην υβριδική εργασία και τις τεχνολογίες cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα, είτε από έναν ευέλικτο χώρο εργασίας κοντά στο σπίτι τους είτε από έναν χώρο coworking στην άλλη άκρη του κόσμου. Για πολλούς, οι πολύωρες καθημερινές μετακινήσεις προς και από τον χώρο εργασίας αποτελούν πλέον παρελθόν, ενώ η δυνατότητα να εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες τους προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Η τάση αυτή ήρθε για να μείνει, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν μακροπρόθεσμα υβριδικά μοντέλα εργασίας και πολιτικές WFA, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. Οι πολιτικές αυτές όχι μόνο συμβάλλουν στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), αλλά οδηγούν και σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας».

*Η International Workplace Group (IWG) είναι από τις κορυφαίες παγκόσμιες πλατφόρμες υβριδικής εργασίας, με περισσότερες από 5.000 τοποθεσίες σε 120 χώρες, με το 83% των εταιρειών του Fortune 500 να συγκαταλέγονται στο πελατολόγιό τη

**Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Censuswide σε δείγμα 2.000 εργαζομένων που εργάζονται με υβριδικό μοντέλο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις 06.07.2026 έως τις 09.07.2026.

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