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Μελόνι: «Συγκλονισμένη» από τις εικόνες στη Θέουτα εξετάζει την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία

«Οι εικόνες που φθάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν» τη Μελόνι, η οποία δηλώνει έτοιμη ακόμη και για την «παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία» προκειμένου να «υπερασπίσουμε τα σύνορά μας».

Κόσμος 31.07.2026, 06:30
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Μελόνι: «Συγκλονισμένη» από τις εικόνες στη Θέουτα εξετάζει την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία
Newsroom

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Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

«Μίλησα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής.

Εκτακτα μέτρα «όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία» είναι έτοιμη να λάβει η Μελόνι

»Ζητήσαμε τη σύγκληση των αρμοδίων οργάνων και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων αυτών, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία», έγραψε η Μελόνι, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Οι εικόνες που φθάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη, παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων.

«Δεν θα υποχωρήσουμε»

»Σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε κατά ένα εκατοστό: η υπεράσπιση των συνόρων, η αποτροπή των δουλεμπόρων και η εγγύηση ασφαλών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να αποτελεί τη γραμμή αυτής της κυβέρνησης», πρόσθεσε η ιταλίδα πρωθυπουργός.

Αντίδραση Ισπανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλβαρες κατήγγειλε τη «δημαγωγία» της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απαίτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σένγκεν μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακο Θέουτα κι ανακοίνωσε πως κάλεσε τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία σήμερα Παρασκευή.

Το μήνυμα του ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο κ. Αλβαρες μέσω X, συμπληρώνοντας πως κάλεσε «τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή)».

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