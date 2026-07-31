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Τραμπ: «Ιστορική συμφωνία» για πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ακόμη πως ο στρατός του Ισραήλ θα «αποσυρθεί» μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός

Κόσμος 31.07.2026, 06:14
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Τραμπ: «Ιστορική συμφωνία» για πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς
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Σε «ιστορική συμφωνία», η οποία προβλέπει «τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων» στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέληξε το «Συμβούλιο Ειρήνης» το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Θεωρητικά τουλάχιστον, η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στην αποκατάσταση «διαρκούς» ειρήνης στον θύλακο.

Δυο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κλείστηκε συμφωνία.

Διαπραγματεύσεις διεξάγονταν για εβδομάδες στην Αίγυπτο ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή της λεγόμενης δεύτερης φάσης μετά την εύθραυστη εκεχειρία του Ισραήλ και της Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου 2025, ώστε να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε στη δεύτερη φάση του τον αφοπλισμό της Χαμάς, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακο και την ανάπτυξη της λεγόμενης Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Η ανάρτηση Τραμπ

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης», σχήμα δημιουργημένο από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, «κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Διαβεβαίωσε ακόμη πως ο στρατός του Ισραήλ θα «αποσυρθεί» μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και των υπολοίπων ένοπλων παρατάξεων.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γείτονές της», σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ευρεία σύγκλιση»

Η ΔΔΣ αποτελεί σχήμα υπό ίδρυση, στο οποίο αναμένεται πως θα ενταχτούν στρατιωτικοί από διάφορα κράτη, και το οποίο θα ενεργεί υπό τον αιγίδα του Συμβουλίου Ειρήνης.

Πηγή του AFP στη Χαμάς τόνισε νωρίτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως υπήρχε «ευρεία σύγκλιση» για διάφορα σημεία ως προς τον αφοπλισμό, προσθέτοντας πως διαβιβάστηκαν στους μεσολαβητές τροποποιήσεις του οδικού χάρτη που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και ότι αναμενόταν απάντηση του Ισραήλ.

Το Κάιρο αναμένει να φιλοξενήσει «σύντομα» συνάντηση των μεσολαβητών για τη λεγόμενη 2η φάση της ανακωχής στη Γάζα, ομάδα στην οποία –πέρα από την ίδια την Αίγυπτο– συμμετέχουν το Κατάρ, η Τουρκία και οι ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το Al Qahera News, δίκτυο που θεωρείται πως έχει στενές σχέσεις με υπηρεσίες του αιγυπτιακού κράτους.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή ενήμερη για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, ο οπλισμός των παλαιστινιακών παρατάξεων αναμένεται να παραδοθεί στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας (ΕΕΔΓ), σχήμα παλαιστινίων τεχνοκρατών που αναμένεται να διαχειρίζεται, για μεταβατική περίοδο, τις καθημερινές υποθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιχείρηση αναμένεται να διεξαχθεί σε συντονισμό με τη ΔΔΣ.

Η ΕΕΔΓ, με έδρα την Αίγυπτο επί του παρόντος, εμποδίζεται από το Ισραήλ να έχει πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αιγυπτιακά και παλαιστινιακά ΜΜΕ.

Μεταβίβαση ευθυνών

Το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου κατέχει σήμερα πάνω από το 60% του παλαιστινιακού θυλάκου, απαιτεί πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων παλαιστινιακών ένοπλων παρατάξεων για να συναινέσει να προχωρήσει ο οδικός χάρτης, ή αλλιώς το «σχέδιο 20 σημείων», του αμερικανού προέδρου.

Η Χαμάς ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου τη διάλυση της επιτροπής που χειριζόταν τις πολιτικές υποθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, όταν πήρε την εξουσία στη μικρή παραθαλάσσια περιοχή, κι ότι σκόπευε να μεταβιβάσει τις ευθύνες της στην ΕΕΔΓ.

Ενώ η ΕΕΔΓ παρουσιάζεται ως προσωρινό σχήμα, ευρωπαίοι και άραβες αξιωματούχοι επιμένουν στην ανάγκη ευρύτερης πολιτικής προοπτικής, στην οποία θα έχουν συμμετοχή προϋπάρχοντες παλαιστινιακοί θεσμοί.

Το Ισραήλ, που εναντιώνεται στην παραμονή ή στην επιστροφή της Χαμάς στην εξουσία, απορρίπτει ως αυτό το στάδιο το ενδεχόμενο να αναλάβει απευθείας την εξουσία στη Γάζα η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα.

Η Αίγυπτος διαδραματίζει για δεκαετίες ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις και το Ισραήλ. Το Κάιρο έχει υπογράψει συμφωνία ειρήνης με το εβραϊκό κράτος.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του νότιου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε το έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στον οποίο σκοτώθηκαν πάνω από 73.300 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του κυβερνητικού μηχανισμού της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, η βία στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται — ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στον θύλακο χθες Πέμπτη, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Ο πληθυσμός παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση.

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