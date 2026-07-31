Shell: Πουλάει την κυπριακή μονάδα της για να επικεντρωθεί στο LNG

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Η Shell ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε να πουλήσει τη μονάδα BG Cyprus στην ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL Group για έως και 720 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία προσανατολίζεται στο LNG.

Αυτό σημαίνει, ότι το 35% των μη λειτουργικών συμμετοχών της BG Cyprus στο υπεράκτιο οικόπεδο της Κύπρου, όπου βρίσκεται το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη στην ανατολική Μεσόγειο, θα ελέγχεται από την MOL μετά την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας το 2027.

«Η απόφασή μας να αποχωρήσουμε καθοδηγείται από πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και επιλογές χαρτοφυλακίου, καθώς εστιάζουμε σε ευκαιρίες που ενισχύουν την ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας LNG μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Cederic Cremers, Πρόεδρος Ολοκληρωμένου Φυσικού Αερίου της Shell.

Η Shell επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο LNG της για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και την Πέμπτη δήλωσε ότι θα λάβει μια τελική επενδυτική απόφαση για τη φάση 2 του έργου LNG στον Καναδά μέχρι το τέλος του 2026.

Το κοίτασμα Αφροδίτη

Το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη, που βρίσκεται σε αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου, λειτουργεί από την κυπριακή μονάδα της Chevron, με μερίδιο 35%, ενώ η BG Cyprus και η ισραηλινή NewMed Energy κατέχουν 35% και 30% μη λειτουργικά ​μερίδια, αντίστοιχα.

Ο Όμιλος BG, ο οποίος εξαγοράστηκε από τη Shell το 2016, είχε αποκτήσει το μερίδιο της Αφροδίτη το 2015 μέσω της μονάδας της στην Κύπρο.

Η Shell ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα καθαρά κέρδη της υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι στα 9,84 δισεκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, χάρη στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και την αυξημένη αστάθεια της αγοράς από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα κέρδη από την ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου της Shell, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο γραφείο συναλλαγών LNG στον κόσμο, ξεπέρασαν άνετα τις προσδοκίες στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, 55% υψηλότερα από τα περσινά, παρά την πτώση της παραγωγής φυσικού αερίου κατά 31% σε τριμηνιαία βάση.