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Ενοίκια: Μπορούν ποτέ να αποδώσουν τα μέτρα ελέγχου;

Η πολιτική ελέγχου στα ενοίκια έχει ξανακερδίσει την εύνοια των προοδευτικών, αλλά οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ωφελεί μόνο τους υφιστάμενους ενοικιαστές και αποθαρρύνει τις επενδύσεις

World 02.08.2026, 20:00
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Ενοίκια: Μπορούν ποτέ να αποδώσουν τα μέτρα ελέγχου;
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χλεύασε τους πολιτικούς του αντιπάλους τον περασμένο μήνα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του σε μια πολυκατοικία του Μπρονξ, ενώ έκοβε μια τούρτα παγωτού με τη φράση «Χαρούμενο πάγωμα ενοικίων!».

Ο 34χρονος Δημοκρατικός σοσιαλιστής, η εκλογή του οποίου πέρυσι προκάλεσε αναταραχή στο πολιτικό κατεστημένο των ΗΠΑ, αναδείχθηκε σε υποψήφιο της «οικονομικής προσιτότητας», υποσχόμενος έναν αυστηρό έλεγχο των ενοικίων σε μια πόλη όπου σχεδόν επτά στα δέκα νοικοκυριά ζουν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Στο Βερολίνο τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 70% την τελευταία δεκαετία

«Όλοι σας συμβάλατε στην οικοδόμηση αυτής της πόλης. Δώσατε σταθερότητα σε αυτή την πόλη», είπε στους ενοικιαστές αφού τα ενοίκιά τους πάγωσαν για δύο χρόνια. «Ήρθε η ώρα η πόλη να σας προσφέρει λίγη σταθερότητα».

Οι ρυθμίσεις ενοικίων, όπου μια κυβέρνηση θέτει ανώτατα όρια στα ενοίκια ή στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων για συγκεκριμένους τύπους κατοικιών, τείνουν να είναι αποτελεσματικές ως προς τον πρωταρχικό τους στόχο, υπογραμμίζουν οι Financial Times, σημειώνοντας ότι μια ανασκόπηση του 2024, η οποία εξέτασε δεκάδες μελέτες σχετικά με την πολιτική αυτή που δημοσιεύθηκαν παγκοσμίως μεταξύ 1967 και 2023, διαπίστωσε ότι οι έλεγχοι ήταν αποτελεσματικοί στον περιορισμό των ενοικίων.

Το αντίτιμο, σύμφωνα με τους επικριτές τους, είναι ότι αυξάνουν τα ενοίκια σε ακίνητα που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και μειώνουν τη συνολική προσφορά και την ποιότητα της στέγασης μακροπρόθεσμα.

Εκτίναξη στις τιμές των ενοικίων

Ωστόσο, οι περιορισμοί στα ενοίκια γίνονται ένας όλο και πιο δελεαστικός μοχλός για τους πολιτικούς, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου ο πληθωρισμός των ενοικίων εκτοξεύθηκε σε διψήφια ποσοστά μετά την πανδημία και οι νεότεροι άνθρωποι αποκλείονται όλο και περισσότερο από την αγορά κατοικιών· η μέση ηλικία όσων αγόρασαν για πρώτη φορά κατοικία στις ΗΠΑ πέρυσι έφτασε στο ρεκόρ των 40 ετών. Τα ενοίκια αυξάνονται και αλλού — στη βορειοανατολική Αγγλία, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός των ενοικίων ήταν 6,3% κατά το έτος έως τον Ιούνιο του 2026.

Παρά την ευρεία συναίνεση μεταξύ των οικονομολόγων ότι τέτοιοι περιορισμοί συχνά μπορούν να προκαλέσουν περισσότερο κακό παρά καλό, ακτιβιστές και προοδευτικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποστηρίζουν ότι δεν είναι όλοι οι έλεγχοι των ενοικίων ίδιοι — και ότι, αν διαμορφωθούν σωστά, μπορούν να ωφελήσουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, διατηρώντας παράλληλα μια υγιή αγορά κατοικιών.

Από τα 38 μέλη του ΟΟΣΑ, που αποτελείται κυρίως από πλουσιότερες χώρες, τα 23 εφαρμόζουν ήδη κάποια μορφή ελέγχου των ενοικίων. Η Ιρλανδία και η Αυστρία επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων φέτος. Η αποκεντρωμένη κυβέρνηση της Σκωτίας σχεδιάζει να εισαγάγει ελέγχους σε ορισμένες περιοχές το 2027, ενώ ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι το πάγωμα των ενοικίων συγκαταλέγεται μεταξύ των επιλογών που εξετάζει για τη μείωση του κόστους διαβίωσης — αν και η νέα υπουργός Στέγασης, Άντζελα Ρέινερ, το απέκλεισε αργότερα.

Ευρύ φάσμα μέτρων ελέγχου στα ενοίκια

Στην πράξη, ο έλεγχος των ενοικίων μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων. Το πλήρες πάγωμα, όπως στη Νέα Υόρκη, τείνει να είναι προσωρινό μέτρο. Πιο μακροπρόθεσμα όρια μπορούν να ισχύουν για υφιστάμενες ή νέες μισθώσεις, ή και για τις δύο, και μπορεί να εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο ή να εστιάζονται σε περιοχές με υψηλή ζήτηση ενοικίων.

Συχνά υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως για νεόδμητα ακίνητα, και χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους των επιτρεπόμενων αυξήσεων.

Με το θέμα να επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη, οι υποστηρικτές των “παγωμένων” ενοικίων δηλώνουν ότι μπορούν να αντληθούν πολλά διδάγματα από τις βέλτιστες — αλλά και τις χειρότερες — πρακτικές σε όλο τον κόσμο. Από τη Νέα Υόρκη έως το Βερολίνο και το Εδιμβούργο, οι ένθερμοι οπαδοί αυτού του μέτρου υποστηρίζουν ότι οι έλεγχοι των ενοικίων θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό του μεγαλύτερου κόστους που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Οι αντίπαλοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, προετοιμάζονται ψυχολογικά για αυτό που φοβούνται ότι θα αποτελέσει αναστάτωση στην αγορά κατοικιών.

Σταθεροποίηση: το μοντέλο της Νέας Υόρκης

Η στέγαση αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στις δημοτικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, εν μέρει επειδή οι Νεοϋορκέζοι είναι οι πιο επιβαρυμένοι ενοικιαστές στις ΗΠΑ. Παρά τις δεκαετίες ρύθμισης, οι νέοι ενοικιαστές στην πόλη δαπανούν κατά μέσο όρο το 40% του εισοδήματός τους για ενοίκιο.

Η σταθεροποίηση των ενοικίων — όπου οι ετήσιες αυξήσεις καθορίζονται από μια επιτροπή της πόλης με βάση την εκτίμησή της για την αγορά, τον πληθωρισμό και άλλες μεταβλητές — αποτελεί τον κύριο μηχανισμό, ο οποίος εφαρμόζεται σε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοικίες. Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε διαμερίσματα με σταθεροποιημένα ενοίκια τείνουν να έχουν χαμηλότερο διάμεσο εισόδημα σε σύγκριση με το σύνολο των νοικοκυριών ενοικιαστών. Το μέτρο παγώματος των ενοικίων του Μαμντάνι ισχύει για αυτά τα ακίνητα.

Οι υποστηρικτές της πολιτικής αυτής πιστεύουν ότι η σταθεροποίηση των ενοικίων έχει αποτρέψει μία από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου από το να καταστεί εντελώς απρόσιτη. Ο περιορισμός των αυξήσεων των ενοικίων «βοηθά τους ανθρώπους να σχεδιάσουν τη ζωή τους», υποστηρίζει ο Samuel Stein, αναλυτής πολιτικής στέγασης στην Community Service Society, η οποία δραστηριοποιείται υπέρ των Νεοϋορκέζων με χαμηλό εισόδημα.

Αποθαρρύνονται οι νέες κατασκευές;

Ωστόσο, στα μάτια του ισχυρού κλάδου ακινήτων της Νέας Υόρκης — ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάποτε περιφερόταν στο Μπρούκλιν χτυπώντας πόρτες για να εισπράξει ενοίκια — οι ρυθμίσεις αυτές είναι αναποτελεσματικές και καταστροφικές.

Η σταθεροποίηση των ενοικίων σημαίνει ότι είναι δύσκολο να καλυφθούν τα αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα των κτιρίων ή να εξασφαλιστεί ανταγωνιστική χρηματοδότηση, υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες, καθώς τα ενοίκια δεν μπορούν να αυξηθούν σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι αυτό αποθαρρύνει τις νέες κατασκευές.

«Δεν μπορείς να αντέξεις οικονομικά να ξοδέψεις 100.000 δολάρια σε ένα διαμέρισμα [για επισκευές ή συντήρηση], όταν το ενοίκιο επιτρέπεται να αυξηθεί μόνο κατά 178 δολάρια το μήνα», λέει η Ανν Κόρτσακ, πρόεδρος της ομάδας πίεσης «Small Property Owners of New York».

Ο Stuart Boesky, διευθύνων σύμβουλος του ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου Pembrook Capital, που ειδικεύεται στην προσιτή στέγαση, εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή παραμένουν κενές μεταξύ 20.000 και 50.000 κατοικίες που υπόκεινται σε σταθεροποίηση ενοικίων.

«Όταν λήγει μια μίσθωση και ένας ενοικιαστής αποφασίζει να φύγει, ο ιδιοκτήτης έχει δύο επιλογές», λέει. «Μπορεί να επενδύσει χρήματα στο ακίνητο γνωρίζοντας ότι δεν θα τα ανακτήσει, ή μπορεί να κλειδώσει την πόρτα».

Επιπλέον, προσθέτουν οι αντίπαλοι, η σταθεροποίηση των ενοικίων αφαιρεί τα κίνητρα για μετακόμιση, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική κατανομή των κατοικιών. «Μπορεί να βρεις ένα ζευγάρι γονιών ή μια χήρα ή έναν χήρο σε ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων», λέει ο Κόρτσακ.

Αντιδράσεις

Ακτιβιστές του κινήματος των ενοικιαστών, καθώς και ορισμένοι αναλυτές, αμφισβητούν τους ισχυρισμούς ότι τα ρυθμιζόμενα ενοίκια προκαλούν υποεπένδυση στο υπάρχον απόθεμα κατοικιών. Επικαλούνται πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής Κατευθυντήριων Γραμμών Ενοικίων, τα οποία δείχνουν ότι μόνο περίπου το 9% των κτιρίων με σταθεροποιημένα ενοίκια θεωρούνται σε δυσχερή κατάσταση, όπου τα λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδά τους.

Για την Anisha Steephen, αναλύτρια στο προοδευτικό κέντρο μελετών Roosevelt Institute, οι ρυθμίσεις των ενοικίων αποτελούν ένα απαραίτητο διορθωτικό μέτρο για μια στρεβλωμένη αγορά ανάπτυξης κατοικιών, όπου το υψηλό κόστος απόκτησης ενός ακινήτου απαιτεί την ανάληψη χρέους που μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο είτε με την αύξηση των ενοικίων είτε με τη συνεχή εναλλαγή ενοικιαστών.

«Με αυτή την έννοια, η ρύθμιση των ενοικίων λειτουργεί ως μακροπροληπτική πολιτική», έγραψε η Steephen σε πρόσφατο άρθρο της, θέτοντας περιορισμούς στο είδος της επικίνδυνης μόχλευσης που ωθεί τους δανειστές προς την κρίση και προσφέροντας μια πιο ανθρώπινη εναλλακτική λύση σε ένα σύστημα που βασίζεται στην «κεφαλαιοποιημένη εκμετάλλευση».

«Το να αναγκάζονται οι άνθρωποι να φύγουν ώστε ο κλάδος των ακινήτων να μπορεί να βγάλει χρήματα είναι ένα διεστραμμένο σύστημα», δηλώνει η Steephen στους FT. «Έχουμε αντιστρέψει τα κίνητρά μας.»

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν επίσης ότι τα διαμερίσματα με σταθερό ενοίκιο συμβάλλουν στην πιο δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, καθώς η πρόσβαση σε αυτά δεν βασίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ανάγκη. Για τον Stein, η σχετική ευκολία στην εξασφάλιση ενός διαμερίσματος με σταθερό ενοίκιο, σε σύγκριση με την απόκτηση κοινωνικής στέγασης που εξαρτάται από το εισόδημα, αποτελεί πλεονέκτημα — αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι που το χρειάζονται καταλήγουν να το αποκτήσουν.

Άλλοι όμως αντιτείνουν ότι ένα δίκαιο σύστημα θα καθοριζόταν από τη ζήτηση, ακριβώς όπως συμβαίνει με τις τιμές των κατοικιών. «Αν δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά ένα σπίτι στο Upper East Side, θα πάω να ζήσω στα προάστια», λέει ο Ζάκαρι Ρόθκεν, επικεφαλής του τμήματος διοικητικού δικαίου στη Rosenberg Estis. «Αν δεν μπορείς να το αντέξεις οικονομικά, ίσως να ζεις αλλού».

Το ελαττωματικό «φρένο» του Βερολίνου

Λίγο πάνω από το ήμισυ των Γερμανών νοικιάζει το σπίτι του, γεγονός που καθιστά τη χώρα μια εξαίρεση μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, όπου η ιδιοκτησία κυριαρχεί, και εξασφαλίζει ότι τα ενοίκια βρίσκονται πάντα ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Πουθενά αλλού αυτό δεν ισχύει περισσότερο από ό,τι στην πρωτεύουσά της, όπου περίπου 700.000 νοικοκυριά, ή το ένα τρίτο του συνόλου, ξοδεύουν πάνω από το 45% του εισοδήματός τους σε ενοίκιο, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών του Βερολίνου.

Όπως και αρκετές εκατοντάδες άλλες περιοχές υψηλής ζήτησης στη Γερμανία, το Βερολίνο υπόκειται στο «Mietpreisbremse», ή «φρένο ενοικίων», έναν νόμο του 2015 που ισχύει για τις νέες μισθώσεις, καθώς και στο «Kappungsgrenze», που θεσπίστηκε δύο χρόνια νωρίτερα και περιορίζει τις αυξήσεις σε ορισμένους τύπους υφιστάμενων μισθώσεων.

Παρά τα μέτρα αυτά, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 70% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με εκτίμηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μια προσπάθεια της Γερουσίας του Βερολίνου να παγώσει τα ενοίκια για πέντε χρόνια ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας το 2021.

Ο Κωνσταντίνος Χολοντίλιν, οικονομολόγος στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW), θεωρεί ότι οι περιορισμοί στα ενοίκια έχουν βλάψει την αγορά. « Αν λάβουμε επίσης υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως τη μείωση της προσφοράς κατοικιών, την υποβάθμιση της ποιότητας, τη μείωση της κινητικότητας… δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι [ο έλεγχος των ενοικίων] είναι κάτι θετικό», λέει.

Οι παλιές συμβάσεις με ελεγχόμενα ενοίκια ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να παραμείνουν στα ίδια διαμερίσματα, μειώνοντας τη δραστηριότητα της αγοράς, προσθέτει. Ακόμα χειρότερα, πολλοί αποκομίζουν κέρδη από την υπενοικίαση των διαμερισμάτων τους. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των υπενοικιάσεων, αλλά η πρακτική αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη.

Η Βίμπκε Βέρνερ, επικεφαλής της Ένωσης Ενοικιαστών του Βερολίνου, λέει ότι η πλήρης κατάργηση του ελέγχου των ενοικίων θα επιδείνωνε μόνο την κρίση. «Όσο η αγορά κατοικιών παραμένει τόσο σφιχτή, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την προστασία», λέει. «Και αυτή θα πρέπει να βελτιωθεί με τη σημαντική μείωση των εξαιρέσεων».

Γίνονται προσπάθειες για να καταστούν πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι των ενοικίων. Μια ομοσπονδιακή επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της αγοράς ενοικίασης στη Γερμανία στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Η Γερουσία του Βερολίνου ψήφισε επίσης την καθιέρωση ενός μητρώου ενοικίων, στο οποίο θα καταγράφονται η διεύθυνση, το εμβαδόν και ο αριθμός των δωματίων κάθε διαμερίσματος στο Βερολίνο, με στόχο να καταστεί πιο δύσκολη η απόκρυψη των παράνομων ενοικιάσεων.

Τελικά όμως, όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές με υψηλή ζήτηση ακινήτων, η μακροπρόθεσμη λύση είναι η αύξηση της προσφοράς. Η Γερουσία της πόλης εκτιμά ότι θα χρειαστούν 100.000 επιπλέον κατοικίες για να στεγαστούν επαρκώς όλοι οι κάτοικοι του Βερολίνου.

Σκωτία και Αγγλία

Το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP), το οποίο ηγείται της αποκεντρωμένης κυβέρνησης στο Εδιμβούργο, σχεδιάζει να θεσπίσει έλεγχο των ενοικίων στη Σκωτία το 2027, αν και πολλοί ενοικιαστές φοβούνται ότι οι ιδιοκτήτες θα βιαστούν να αυξήσουν τα ενοίκια πριν τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση και θεωρεί ότι η παγίωση των ενοικίων είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή.

Το νέο καθεστώς στοχεύει να ενσωματώσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από άλλες χώρες και από το προηγούμενο πείραμα της Σκωτίας με τον έλεγχο των ενοικίων, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και συνίστατο σε πάγωμα έξι μηνών, ακολουθούμενο από ανώτατο όριο 3% στις ετήσιες αυξήσεις στη συνέχεια.

Ένας οργανισμός μελετών, εκτιμά ότι 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανούν περισσότερο από το 30% του εισοδήματός τους μετά τη φορολογία για ενοίκιο, ένα επίπεδο που χαρακτηρίζει ως «απρόσιτο»

Αυτά τα έκτακτα μέτρα, τα οποία ίσχυαν μόνο για τις υφιστάμενες μισθώσεις και έληξαν στα τέλη Μαρτίου 2024, δέχθηκαν έντονη κριτική. Τα ενοίκια για νέες μισθώσεις σημείωσαν άνοδο κατά 15 και 14% στο Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη αντίστοιχα, μόνο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τον κλαδικό οργανισμό Real Estate: UK.

Οι νέοι έλεγχοι είναι πιο ακριβώς προσαρμοσμένοι από ό,τι στο παρελθόν· θα ισχύουν μόνο για συγκεκριμένες περιοχές, θα έχουν μέγιστη διάρκεια πέντε ετών και θα περιορίζουν τις αυξήσεις των ενοικίων, τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες μισθώσεις, στον πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή συν 1%, με ανώτατο όριο το 6%. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, για παράδειγμα ακίνητα που διατίθενται στην αγορά ενοικίασης για πρώτη φορά.

Πολλοί πιστεύουν ότι οι προτάσεις της Σκωτίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο δοκιμών για την πολύ μεγαλύτερη αγορά της Αγγλίας, σε περίπτωση που η κυβέρνηση Μπέρναμ αλλάξει τη στάση της. Οι υφιστάμενοι έλεγχοι των ενοικίων καταργήθηκαν ως επί το πλείστον τη δεκαετία του 1980.

Το Ινστιτούτο Έρευνας Δημόσιας Πολιτικής (Institute for Public Policy Research), ένας οργανισμός μελετών, εκτιμά ότι 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανούν περισσότερο από το 30% του εισοδήματός τους μετά τη φορολογία για ενοίκιο, ένα επίπεδο που χαρακτηρίζει ως «απρόσιτο». Ο συνολικός αριθμός έχει αυξηθεί κατά 250.000 από το 2023.

Ο Νόμος για τα Δικαιώματα των Ενοικιαστών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στην Αγγλία τον Μάιο, θέσπισε μια ήπια μορφή ρύθμισης των ενοικίων, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες μπορούν να αυξάνουν τα ενοίκια μόνο μία φορά το χρόνο, ενώ οι ενοικιαστές δεν μπορούν να εκδιωχθούν επειδή αμφισβητούν τις αυξήσεις αυτές ενώπιον δικαστηρίου.

Το IPPR ζητά οι αυξήσεις μεταξύ των μισθώσεων και εντός αυτών να συνδέονται με τον πληθωρισμό ή την αύξηση των μισθών, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. Οι ενοικιαζόμενες κατοικίες νεόδμητων κτιρίων θα εξαιρούνται για 10 χρόνια.

Ο Σερ Σαντίκ Καν, δήμαρχος του Λονδίνου από το Εργατικό Κόμμα, έχει ζητήσει επανειλημμένα να του παραχωρηθούν εξουσίες για την εφαρμογή ανώτατων ορίων ενοικίων, τα οποία, όπως έχει δηλώσει, θα εξαιρούν τις νέες κατοικίες που κατασκευάζονται αποκλειστικά για ενοικίαση.

Όπως και στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η απειλή μείωσης της διαθεσιμότητας ως αντίδραση στους ελέγχους είναι υπερβολική. «Οι ιδιοκτήτες δεν είναι σαλιγκάρια», λέει ο Γκόρντον Μαλόουνι από την ένωση ενοικιαστών Living Rent. «Όταν αποχωρούν [από την αγορά], δεν βάζουν το σπίτι τους στην πλάτη και το παίρνουν μαζί τους».

Όσοι αποχωρούν από τον τομέα είτε πωλούν σε άλλον ιδιοκτήτη, κάτι που δεν επηρεάζει τη συνολική προσφορά ενοικιαζόμενων κατοικιών, υποστηρίζει, είτε σε ιδιοκτήτη που θα κατοικήσει ο ίδιος το ακίνητο, κάτι που «αφαιρεί ακριβώς μία μονάδα από την προσφορά και μία μονάδα από τη ζήτηση», επισημαίνει.

Ορισμένοι θεσμικοί ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι τα μέτρα για τα ενοίκια που έχουν προγραμματιστεί και έχουν ανακοινωθεί με σαφήνεια μπορούν να γίνουν αποδεκτά. «Λειτουργούμε σε περιβάλλοντα ελέγχου ενοικίων εδώ και πολύ καιρό», λέει ο Ντάνιελ Μπρίδεν, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Greystar, ενός από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες στον κόσμο, αναφέροντας το Άμστερνταμ ως παράδειγμα.

Προσθέτει ότι, ενώ η προσφορά κατοικιών στην ολλανδική πόλη έχει επηρεαστεί από τη ρύθμιση των ενοικίων και θα προτιμούσε τα ενοίκια να αφεθούν στις δυνάμεις της αγοράς, οι περιορισμοί είναι «κάτι με το οποίο νιώθουμε άνετα, αρκεί να γνωρίζουμε ποιοι είναι . . . δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από την αγορά».

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Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
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Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Εστίαση: Οι νέοι πρωταγωνιστές – Από efood έως McDonald’s σε θέση μάχης
Business

Από το efood στα McDonald's: Τα deals που ξαναγράφουν την εστίαση

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική εστίαση σήμερα και ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν τον κλάδο διεθνώς;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Σε κίνδυνο η παραγωγή τροφίμων καθώς η ξηρασία συνεχίζεται, προειδοποιούν οι αγρότες
World

Εκκληση των βρετανών αγροτών για την αντιμετώπιση της ξηρασίας

Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) στη Βρετανία ζητά μέτρα ώστε οι αγρότες να κατασκευάσουν συστήματα για την αποθήκευση νερού

Πετρέλαιο: Οι επενδυτές κέρδισαν από την άνοδο της αγοράς λόγω του πολέμου στο Ιράν
World

Υψηλά κέρδη στην αγορά πετρελαίου αλλά βραχυπρόθεσμα

Τα εντυπωσιακά κέρδη των Exxon Mobil, Chevron και Valero Energy έδειξαν πώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησε τεράστια βραχυπρόθεσμα κέρδη στον τομέα του πετρελαίου

ΕΚΤ: Η κλιματική κρίση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
World

EKT: Αυξανόμενη απειλή για την οικονομική σταθερότητα η κλιματική κρίση

H αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, λέει o Φρανκ Έλντερσον, στέλεχος της EKT  

Morgan Stanley: Το «πάρτι» μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο
World

Το «πάρτι» μετά την εισαγωγή της Morgan Stanley στο χρηματιστήριο

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που...ποντάρει η Morgan Stanley

Γερμανία: Η αγορά εργασίας γεμίζει με στελέχη που απολύονται
World

Γερμανία: Η αγορά εργασίας γεμίζει με στελέχη που απολύονται

Η Volkswagen απευθύνεται σε εταιρεία εύρεσης στελεχών για να βρει θέσεις εργασίας για εκατοντάδες στελέχη

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Προσπαθούν να φέρουν τους θεσμούς στα μέτρα τους
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Για την αξιολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων ο Πρωθυπουργός παγιδεύτηκε στην παγίδα που προσπάθησε ο ίδιος να στήσει

Κώστας Τσουκαλάς
Η στροφή του ΧΑ, η τραπεζική έκπληξη, το νέο project στα τρόφιμα, το last minute και η Δανία σήκωσε το… τρόπαιο 
Inside Stories

Η στροφή του ΧΑ, η τραπεζική έκπληξη, το νέο project στα τρόφιμα, το last minute και η Δανία σήκωσε το… τρόπαιο 

Βαριά η ατμόσφαιρα…

Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Η αύξηση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1%

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Φιλοδοξία και αξιοπιστία των προγραμμάτων
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Φιλοδοξία και αξιοπιστία

Ενα οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι ούτε ένας πίνακας δημοσιονομικών μεγεθών ούτε μια άσκηση λογιστικής ισορροπίας

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ΔΕΗ: Κλειδώνει (;) τον hyperscaler για το Mega Data Center στη Δ. Μακεδονία
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Κλειδώνει (;) η ΔΕΗ τον Αμερικανό επενδυτή για το data center

Η ΔΕΗ κοντά στο deal με αμερικανικό κολοσσό τεχνολογίας για το Mega Data Center στη Δυτική Μακεδονία - Τα σχέδια για hubs AI εκτός Ελλάδας

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Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Αντίστροφη μέτρηση για τις μικρές επιχειρήσεις
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Με ηλεκτρονικά τιμολόγια όλη η αγορά - Ποιοι εντάσσονται

Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου στα ηλεκτρονικά τιμολόγια - Η υποχρέωση αφορά κάθε είδους συναλλαγές

Κοσμήματα: Οι ευκαιρίες στη γαλλική αγορά των 5,8 δισ. ευρώ και οι ανταγωνιστές
Business

Η αγορά των 5,8 δισ. και η... ευκαιρία της Ελλάδας

Τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία για τα ελληνικήα κοσμήματα – Πού πρέπει να ποντάρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις – Τι ζητούν οι καταναλωτές

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Nike: Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα
World

Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα

H Nike απέναντι στην τάση «China Chic», τους εγχώριους ανταγωνιστές και την καταναλωτική συμπεριφορά των νέων της Κίνας

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Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφονται στην Ελλάδα για επενδύσεις στα ακίνητα

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ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
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Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Εστίαση: Οι νέοι πρωταγωνιστές – Από efood έως McDonald’s σε θέση μάχης
Business

Από το efood στα McDonald's: Τα deals που ξαναγράφουν την εστίαση

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική εστίαση σήμερα και ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν τον κλάδο διεθνώς;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: Ο Τραμπ αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα
Κόσμος

Ο Τραμπ αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

«Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε», δηλώνει ο Τραμπ για το Ιράν, και αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα, σημειώνοντας πως υπάρχει συμφωνία για Ορμούζ και πυρηνικά.

Βρετανία: Σε κίνδυνο η παραγωγή τροφίμων καθώς η ξηρασία συνεχίζεται, προειδοποιούν οι αγρότες
World

Εκκληση των βρετανών αγροτών για την αντιμετώπιση της ξηρασίας

Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) στη Βρετανία ζητά μέτρα ώστε οι αγρότες να κατασκευάσουν συστήματα για την αποθήκευση νερού

Πυρκαγιά στην Ψάθα: «Η Ευρώπη πενθεί με την Ελλάδα και τη Δανία» γράφει η φον ντερ Λάιεν
Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας» υπογραμμίζει σε μήνυμά της η φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων.

Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga
Business of Sport

Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga

Η «βασίλισσα» χαιρέτισε την απόσυρση του σχεδίου για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ευχαρίστησε την UEFA για την αντίστασή της και συνέδεσε την υπόθεση με τη δική της πολυετή σύγκρουση για τη συμφωνία της La Liga με το επενδυτικό ταμείο CVC.

Γιώργος Μαζιάς

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