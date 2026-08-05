Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ωστόσο ο Ρούι Κόστα και η διοίκηση των «αετών» την απέρριψε.

Η πορτογαλική ομάδα είναι κάθετη όσον αφορά το μέλλον του Έλληνα σέντερ φορ καθώς δεν θέλει να τον παραχωρήσει και ζητάει ένα… αστρονομικό ποσό από τους Τούρκους.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record», οι «Αετοί» κοστολογούν τον 27χρονο φορ στα 70.000.000 ευρώ, γι’ αυτό και απορρίφθηκε η πρόταση της τουρκικής ομάδας. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι μεγάλη, κάτι που δείχνει πως η Μπενφίκα δεν έχει καμία πρόθεση να μπει σε διαπραγματεύσεις αν δεν ικανοποιηθεί πλήρως.

Δείτε την ανάρτηση για Παυλίδη και τα «θέλω» της Μπενφίκα

🚨🚨 Benfica só admite libertar Vangelis Pavlidis por 𝟳𝟬 𝗠𝗜𝗟𝗛Õ𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗦, revela o @Record_Portugal.

Os “Encarnados” recusaram uma proposta de 40 milhões de euros do Fenerbahçe, adianta a mesma fonte. pic.twitter.com/2pJ0Rh4b2f — Diário de Transferências (@DTransferencias) August 5, 2026

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο ίδιος ο Παυλίδης δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο της μεταγραφής του στην Τουρκία, αν και εφόσον προχωρήσει και σε δεύτερη πρόταση η Φενέρ.

Πηγή: in.gr