Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες

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Ισχυρές είναι οι πιέσεις που δέχεται σήμερα το Xρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να «προσγειώνεται» σε χαμηλά τριών μηνών, υπό το βάρος των τραπεζικών μετοχών, αλλά και αρκετών δεικτοβαρών τίτλων του FTSE 25.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 2,62% στις 2.520,21 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 224,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 33,4 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 2,80% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.431,73 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 4,40% στις 2.836,14 μονάδες.

«Κόκκινος» Οκτώβριος

Με απώλειες που ξεπερνούν το 7% από τις αρχές Οκτωβρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να βρει τις άμυνες ώστε να σταματήσει την μεγάλη πτώση που καταγράφει. Πλέον προσεγγίζει τις 2.500 μονάδες, έχοντας χάσει περισσότερες από 200 μονάδες από τα υψηλά του έτους, καθώς η νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις μιας περαιτέρω ανόδου των τιμών του πετρελαίου εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με την ένταση των πιέσεων να προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό ενόψει της έναρξης των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Προς το παρόν, το διεθνές περιβάλλον παραμένει ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της βραχυπρόθεσμης τάσης, με το πετρέλαιο να περιορίζει τα περιθώρια ανάκαμψης και να συντηρεί τη νευρικότητα στις αγορές.

Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η σημερινή αξιολόγηση της Γαλλίας από τη Moody’s. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ετυμηγορία του οίκου να επηρεάσει περισσότερο το Χρηματιστήριο Αθηνών από την αντίστοιχη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor’s, η οποία επίσης αναμένεται σήμερα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει απώλειες 6,98%, με την Alpha Bank να είναι στο -6,05%. Απώλειες 5,29% για την Πειραιώς, ενώ άνω του 4% είναι η πτώση σε Eurobank, Εθνική και Credia Bank. Άνω του 3% η πτώση σε Optima Bank, Metlen και Βιοχάλκο και άνω του 2% σε Aktor, Cenergy, Κύπρου και Aegean.

Οι απώλειες σε ΕΛΧΑ, Allwyn, Helleniq Energy, Jumbo, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν και Λάμδα, με τις ΔΕΗ και ΟΤΕ να κρατούν τις πιέσεις τους υπό έλεγχο. Χωρίς μεταβολή είναι ο ΔΑΑ, ενώ μικρά κέρδη σημειώνουν οι Coca Cola και Motor Oil.