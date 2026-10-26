Αμερικανικά ομόλογα: Υποχώρησαν εν αναμονή της Fed

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υποχώρησαν ελαφρώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια και αναμένουν πληθώρα οικονομικών δεδομένων αυτή την εβδομάδα.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 4,98%, ενώ η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε κατά 1 μονάδα βάσης στο 5,302%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 4,6752%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια την Τετάρτη. Οι traders τιμολογούν πιθανότητα άνω του 90% οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια στο τρέχον εύρος-στόχο του 3,75% έως 4%, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch Tool, αναφέρει το CNBC.

Τι θα πει ο Γουόρς

Οι αναλυτές της Deutsche Bank ανέφεραν ότι αναμένουν να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς μετά την απόφαση, με την προσοχή να εστιάζεται στο πώς η Fed «ισορροπεί τον αδιάκοπα υψηλό πληθωρισμό και τη σταθαρή ανάπτυξη απέναντι στη πρόσφατη αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών». Οπως επισημαίνουν, «το ευρύτερο μήνυμα είναι πιθανό να παραμείνει επιθετικό: οι οικονομολόγοι μας θεωρούν ότι τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν την ανάγκη για περαιτέρω αυστηροποίηση με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και αν η Fed επιλέξει να κάνει μια παύση αυτή την εβδομάδα», ανέφεραν οι αναλυτές σε σημείωμά τους τη Δευτέρα.

Πρόσθεσαν ότι ο Γουόρς αναμένεται να διευκρινίσει πως οι αυστηρές χρηματοπιστωτικές συνθήκες δεν υποκαθιστούν τα υψηλότερα επιτόκια πολιτικής.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης στενά τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, τον προτιμώμενο δείκτη της Fed για τον πληθωρισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί την Πέμπτη.