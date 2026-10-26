EY: Αύξηση εσόδων 4,7% παγκοσμίως το 2026

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Έσοδα ύψους 57 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έκλεισε τον Ιούνιο του 2026 (ΟΕ26), σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με το ΟΕ25 ανακοίνωσε ο παγκόσμιος οργανισμός της EY.

Όλα τα τμήματα υπηρεσιών και οι γεωγραφικές περιοχές της EY κατέγραψαν αύξηση εσόδων, ενώ ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) της τελευταίας πενταετίας για τον παγκόσμιο οργανισμό διαμορφώνεται στο 8,3%.

Παράλληλα, ο οργανισμός διεύρυνε τις δραστηριότητές του σε τομείς όπου οι ανάγκες των πελατών γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, όπως ο εταιρικός μετασχηματισμός με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η EY-Parthenon, ο βραχίονας υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής, χρηματοοικονομικών συμβούλων και συναλλαγών της EY, κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη παγκοσμίως, της τάξης του 7,4%, με έσοδα 6,8 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα από τις Φορολογικές Υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 6%, στα 13,8 δισ. δολάρια, ενώ ακολούθησαν οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, με αύξηση 4,4% στα 17,4 δισ. δολάρια, και οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες, με αύξηση 3% στα 18,9 δισ. δολάρια.

Ενίσχυση της χρήσης του AI στην EY και στους πελάτες της

Το ΟΕ26, οι πωλήσεις υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκαν κατά 49%, καθώς περισσότεροι οργανισμοί πέρασαν από το στάδιο του απλού πειραματισμού στον μετασχηματισμό ολόκληρης της επιχείρησής τους, με χρήση του AI.

Μέσω της πλατφόρμας ey.ai, The Reimagination Engine, η EY αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία, τα δεδομένα και την εμπειρία των ανθρώπων της, σε όλα τα τμήματα υπηρεσιών και τους κλάδους, καθώς και σε ολόκληρο το οικοσύστημα στρατηγικών συνεργασιών. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθά τους πελάτες να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις τους γρήγορα, υπεύθυνα και σε κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να επενδύει σε δεδομένα κατάλληλα για εφαρμογές AI, σε πλαίσια διακυβέρνησης και λύσεις agentic και physical AI, καθώς και σε αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της κβαντικής υπολογιστικής.

Στο τέλος του ΟΕ26, 203.000 άνθρωποι της EY διέθεταν άδειες Microsoft Copilot. Έκτοτε, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε 381.000, καθώς οι σχετικές δυνατότητες επεκτείνονται σε ολόκληρη την EY, καταδεικνύοντας την ταχύτητα και την κλίμακα υιοθέτησης της τεχνολογίας από την EY ως “Client Zero”.

Η χρήση του agentic AI διευρύνεται, επίσης, στις εσωτερικές ροές εργασιών και στις υπηρεσίες προς τους πελάτες. Η υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη παραμένει θεμελιώδης αρχή αυτού του μετασχηματισμού, με το πλαίσιο Responsible AI της EY να καθοδηγεί τον τρόπο παροχής και υλοποίησης των σχετικών τεχνολογιών.

Οι στρατηγικές συμμαχίες ενισχύονται

Το ΟΕ26, η EY ενίσχυσε περαιτέρω το παγκόσμιο δίκτυο συμμαχιών της, το οποίο αριθμεί πλέον 119 ενεργές στρατηγικές σχέσεις και συνεργασίες. Οι στρατηγικές συμμαχίες της EY καλύπτουν τομείς όπως το physical AI, το agentic AI, τα δεδομένα για εφαρμογές AI και ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός.

Το ΟΕ26, η EY αναδείχθηκε Global System Integrator Tech Innovation Partner of the Year της NVIDIA. Παράλληλα, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη Microsoft, η EY ανακοίνωσε την από κοινού επένδυση 1 δισ. δολαρίων σε μία νέα πρωτοβουλία, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της υιοθέτησης του AI από τις επιχειρήσεις.

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα έσοδα της EY από τις στρατηγικές συμμαχίες της αυξάνονται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό 34%, αντανακλώντας τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο των συνεργασιών στην υποστήριξη του μετασχηματισμού των πελατών.

Ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό για την εποχή του AI+

Κατά τη διάρκεια του έτους, η EY επένδυσε 448 εκατ. δολάρια στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, συμπεριλαμβανομένων νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, στην ηγεσία, καθώς και σε δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες στο μέλλον.

Το ΟΕ26, οι άνθρωποι της EY ολοκλήρωσαν 5,2 εκατ. ώρες επίσημης εκπαίδευσης σε θέματα AI και απέκτησαν περισσότερες από 40.000 πιστοποιήσεις μέσω του προγράμματος EY Badges.

Συνολικά, οι άνθρωποι της EY ολοκλήρωσαν 26,6 εκατ. ώρες επίσημης εκπαίδευσης, έναντι 24,6 εκατ. ωρών το ΟΕ25.

Ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία

Από την έναρξη του παγκόσμιου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας του οργανισμού, EY Ripples, το 2018, περισσότερες από 300 εκατ. ζωές έχουν επηρεαστεί θετικά, συμπεριλαμβανομένων περίπου 56,6 εκατ. ζωών το ΟΕ26. Το πρόγραμμα AI for Good έχει αγγίξει θετικά περισσότερους από 25 εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως από το 2023, μέσα από πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και σε περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η EY συνέχισε, επίσης, τη μακρόχρονη υποστήριξή της προς την επιχειρηματικότητα. Εδώ και 40 χρόνια, αναδεικνύει και προάγει την επιχειρηματικότητα, φέρνοντας κοντά ιδρυτές, διευθύνοντες συμβούλους και ηγέτες επιχειρήσεων διαφορετικών γενεών, ώστε να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν, να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν. Το πρόγραμμα EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς», το οποίο θεσπίστηκε το 1986, υλοποιείται πλέον σε 94 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, ενώ το παγκόσμιο δίκτυο Alumni του, αριθμεί περισσότερους από 45.000 επιχειρηματίες και επιχειρηματικούς ηγέτες.

Παράλληλα, η EY συνεχίζει να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Από το ΟΕ19, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν μειωθεί κατά 40%, ενώ η ένταση εκπομπών ανά δολάριο εσόδων έχει υποχωρήσει κατά 62% και οι εκπομπές ανά άτομο κατά 58%. Παράλληλα, η EY αντιστοίχισε το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε, με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η εμπιστοσύνη, η ανθρώπινη κρίση και η ποιότητα των σχέσεων με τους πελάτες, παραμένουν οι βασικοί πυλώνες για τη δημιουργία αξίας. Τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2026 επιβεβαιώνουν ότι, επενδύοντας στους ανθρώπους μας, στην τεχνολογία και στις στρατηγικές μας συμμαχίες, η EY μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της, τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα, να μετατρέψουν την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις της εποχής, σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Αναδεικνύουν, επίσης, ότι μέσα από τη συνεργασία των ανθρώπων μας, των πελατών μας και των συνεργατών μας, μπορούμε, όλοι μαζί, να διαμορφώσουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση».