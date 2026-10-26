Συντάξεις: Ωρολογιακή βόμβα η γήρανση του πληθυσμού

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Τα συνταξιοδοτικά συστήματα παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης, καθώς η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και η μείωση των ποσοστών γεννήσεων απειλούν να τα επιβαρύνουν και να αμφισβητήσουν την ικανότητά τους να διατηρήσουν τις πληρωμές για τις μελλοντικές γενιές.

Η δημογραφική κρίση αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο επενδύουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, με ορισμένα να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους για να δημιουργήσουν τις αποδόσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των αυξανόμενων συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

Οι συνταξιοδοτικές προσφορές γενικά εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: προγράμματα καθορισμένων παροχών, τα οποία υπόσχονται στους συνταξιούχους ένα προκαθορισμένο εισόδημα, και προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όπου οι πληρωμές εξαρτώνται από τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις και τις αποδόσεις των επενδύσεων.

Η γήρανση, σύμφωνα με το CNBC, θέτει διαφορετικές προκλήσεις για τα δύο συστήματα: τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αντιμετωπίζουν αυξανόμενες υποχρεώσεις καθώς οι συνταξιούχοι ζουν περισσότερο, ενώ τα μέλη καθορισμένων εισφορών κινδυνεύουν να ζήσουν περισσότερο από τις αποταμιεύσεις τους, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην επενδυτική απόδοση των ταμείων.

Το πρόβλημα είναι «τεράστιο και έχει γίνει πιο έντονο με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Sebastien Betermier, εκτελεστικός διευθυντής στο Διεθνές Κέντρο Διαχείρισης Συντάξεων, σημειώνοντας ότι ορισμένα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί για σχεδόν μισό αιώνα, ηλικίας 107 ή 108 ετών.

«Όσο υψηλότερη είναι η μακροζωία, τόσο περισσότερα χρόνια πρέπει να καλύψουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, και έτσι αυτό αμέσως εμφανίζεται ως πρόσθετη υποχρέωση», είπε. «Σκεφτείτε το κόστος που επιβάλλει στην πραγματικότητα στην επόμενη γενιά… είναι μια ωρολογιακή βόμβα», δήλωσε ο Betermier στο CNBC.

Το μέγεθος της πρόκλησης αποκαλύπτεται στην έκθεση του Παγκόσμιου Δείκτη Συντάξεων του Ινστιτούτου Marsh CFA για το 2026, ή MCGPI, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Από τα 55 συνταξιοδοτικά συστήματα που καλύπτονται από τον δείκτη, τα 43 έχουν ποσοστά γονιμότητας κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης των 2,1 παιδιών ανά γυναίκα, ενώ τα 23 έχουν ποσοστά κάτω από 1,5.

Την ίδια ώρα, το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές έχει αυξηθεί κατά 50,9% από το 1950 σε περίπου 20 επιπλέον χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι τα συνταξιοδοτικά επιδόματα πρέπει πλέον να διαρκούν σημαντικά περισσότερο. Ο αριθμός των πιθανών εργαζομένων που υποστηρίζουν ηλικιωμένους αναμένεται επίσης να μειωθεί απότομα.

«Η χρηματοδότηση των μελλοντικών συντάξεων και της φροντίδας ηλικιωμένων καθίσταται πιο κρίσιμη, καθώς η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους συνεχίζει να μειώνεται», αναφέρει η έκθεση του MCGPI. «Πολύ λίγα συστήματα, όπως λειτουργούν σήμερα, είναι ασφαλή».

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ για τα συνταξιοδοτικά συστήματα με διανεμητική κατανομή, στα οποία οι εισφορές των σημερινών εργαζομένων χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό παροχές για τους τρέχοντες συνταξιούχους, αφήνοντάς τους ιδιαίτερα ευάλωτους σε ένα συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό.

Οι πιέσεις είναι ήδη εμφανείς στις ΗΠΑ, όπου το Ταμείο Ασφάλισης Γήρατος και Επιζώντων, το οποίο χρηματοδοτεί συνταξιοδοτικά επιδόματα και παροχές επιζώντων για δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς, προβλέπεται να εξαντλήσει τα αποθεματικά του το τέταρτο τρίμηνο του 2032, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των διαχειριστών του.

Τα πλήρως χρηματοδοτούμενα συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία επενδύουν εισφορές από εργαζόμενους και εργοδότες για τη χρηματοδότηση μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών, δεν είναι επίσης απρόσβλητα.

Καθώς τα μέλη τους συνταξιοδοτούνται και αρχίζουν να εισπράττουν παροχές, ορισμένα ταμεία θα μπορούσαν να βρεθούν να πληρώνουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν σε νέες εισφορές, αναγκάζοντάς τα να επανεξετάσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές και τις ανάγκες ρευστότητας, προειδοποίησε η MCGPI.

«Οι μελλοντικές εκροές παροχών θα υπερβούν το επίπεδο των εισφορών ή των ασφαλίστρων… αυτή η οικονομική πίεση αναπόφευκτα θα αυξηθεί στο μέλλον», τόνισε η έκθεση.

Επανεξέταση του κινδύνου

Η δημογραφική κρίση αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο επενδύουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, με ορισμένα να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους για να δημιουργήσουν τις αποδόσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των αυξανόμενων συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

Πολλά ώριμα ταμεία ήδη πληρώνουν περισσότερα σε παροχές από όσα λαμβάνουν σε εισφορές, αναγκάζοντάς τα να βασίζονται όλο και περισσότερο σε επενδυτικές αποδόσεις και συσσωρευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Στην Αυστραλία, περίπου το ένα τρίτο των συνταξιοδοτικών ταμείων κατέγραψε αρνητικές φυσικές ταμειακές ροές από περιουσιακά στοιχεία σε μια τριετία, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές παροχών υπερέβησαν τις εισφορές, σύμφωνα με έκθεση του 2025 της Αυστραλιανής Αρχής Προληπτικής Ρύθμισης.

Παρατηρητές του κλάδου λένε ότι η πίεση για υψηλότερες αποδόσεις έχει ωθήσει ορισμένα κεφάλαια προς πιο επικίνδυνες και πιο σύνθετες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, των υποδομών και των ιδιωτικών πιστώσεων.

Ο Jean-Pierre Aubry, αναπληρωτής διευθυντής κρατικής και τοπικής έρευνας στο Κέντρο Έρευνας Συνταξιοδότησης στο Boston College, δήλωσε ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς επενδύσεις με υψηλότερο ρίσκο, αν και η έκταση ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των αγορών.

Επεσήμανε τα συνταξιοδοτικά ταμεία των πολιτειών και των τοπικών κυβερνήσεων των ΗΠΑ, τα οποία κατέχουν μόνο περίπου το 20% των περιουσιακών τους στοιχείων σε ομόλογα, με μεγάλο μέρος του υπολοίπου να επενδύεται σε μετοχές και ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία.

Τέτοιες κατανομές καθιστούν τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία των ΗΠΑ σημαντικά πιο εκτεθειμένα σε επενδυτικό κίνδυνο από τα αντίστοιχα στην Ευρώπη και τον Καναδά, είπε.

Ο David Elia, Διευθύνων Σύμβουλος του αυστραλιανού συνταξιοδοτικού ταμείου Hostplus, δήλωσε ότι οι δημογραφικές αλλαγές ήταν μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Τόνισε τη σημασία της διατήρησης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, γεωγραφικές περιοχές και κλάδους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πιθανές αποδόσεις αντισταθμίζουν επαρκώς τους κινδύνους που ενέχονται.

Ο Elia είπε επίσης ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να βρουν τρόπους για να μετριάσουν τις πιέσεις της γήρανσης του πληθυσμού, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικών μετανάστευσης και τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ οι ίδιες οι δημογραφικές μεταβολές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.