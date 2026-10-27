Ξινό Νερό: Η διψήφια αύξηση στα κέρδη, το νέο εργοστάσιο και μια δικαστική διαμάχη που χρονίζει

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Διψήφια αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών πέτυχε η Ξινό Νερό το 2025, προχωρώντας παράλληλα στην κατασκευή νέας ιδιόκτητης μονάδας καθώς και σε αναβάθμιση εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για τα προϊόντα της.

Πιο ειδικά, ο κύκλος εργασιών το 2025 ανήλθε σε 7,42 εκατ. ευρώ έναντι των 6,34 εκατ. ευρώ του έτους 2024, καταγράφοντας αύξηση 16,98%.

Έπειτα, το συνολικό κόστος πωλήσεων για την χρήση 2025 υποχώρησε ελαφρώς κατά 1,35% στα 3,56 εκατ. ευρώ έναντι 3,61 εκατ. ευρώ του 2024.

Διψήφια ήταν η αύξηση των κερδών για την Ξινό Νερό, αφού τα αποτελέσματα προ φόρων ανέβηκαν κατά 21,68% στα 2,18 εκατ. ευρώ έναντι 1,79 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα δε αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2025 ανήλθαν στο ποσό των 1,66 εκατ. ευρώ έναντι των 1,38 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 20,28%.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις, βελτιωμένη ήταν και η καθαρή θέση της εταιρείας, αφού κατά την 31/12/2025 ανήρχετο στα 7,30 εκατ. ευρώ έναντι 5,64 εκατ. ευρώ του 2024. Το σύνολο υποχρεώσεων ανήλθε στα 1,63 εκατ. ευρώ έναντι 1,52 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, λόγω και της μηδαμινής δανειακής εξάρτησης, σημειώνει η διοίκηση.

Ξινό Νερό: Πότε θα ολοκληρωθεί η νέα μονάδα

Στα σκαριά είναι η νέα ιδιόκτητη μονάδα της Ξυνό Νερό, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Σκοπός της εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς καθώς να αυξήσει την παραγωγικής της δυνατότητα, ώστε να καλύψει τη ζήτηση για τα προϊόντα της.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, για τη νέα μονάδα έχουν εγκριθεί δύο επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και πιο συγκεκριμένα:

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Μεταποίηση, Α΄ κύκλος (ΥΠΕ/07/8/85468/01), με εγκεκριμένο ύψος επένδυσης τα 4.951.622,75 εκατ. ευρώ

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, Α΄ κύκλος (ΥΠΕ/14/8/37591/01), με εγκεκριμένο ύψος επένδυσης τα 3.736.015,00 εκατ. ευρώ

Συνολικά, τα δύο επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε 8.687.637,75 εκατ. ευρώ, με συνολική ενίσχυση τα 4.717.420,38 εκατ. ευρώ ευρώ.

Επενδύσεις σε εξοπλισμό 1,35 εκατ. ευρώ

Στον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου, ολοκληρώθηκε η αγορά νέου εξοπλισμού αναβάθμισης της υπάρχουσας γραμμής εμφιάλωσης με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας της γραμμής παραγωγής και τη βελτίωση του ελέγχου και της ποιότητάς των παραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το ποσό για μηχανολογικό εξοπλισμό που επενδύθηκε το 2025 ανήλθε σε 1,35 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, στον εξωτερικό χώρο ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο και αυτός κατέστη λειτουργικός και ανταποκρίνεται στην αυξημένη παραγωγή της μονάδας.

Επιπλέον, προκειμένου να γίνεται σωστή διαχείριση πρώτων υλών κι εξοικονόμηση κόστους καθώς και δημιουργία επαρκών αποθεμάτων ασφαλείας πρώτων υλών, έγινε ενοικίαση αποθήκης στην τοπική κοινότητα Ξινού Νερού.

Στο «μικροσκόπιο» η σύμβαση με την PRO-DRINKS

Αναφορικά με την από 10/7/2023 συναφθείσα σύμβαση με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PRO-DRINKS Εισαγωγική – Εξαγωγική – Εμπορίας και Διανομής τροφίμων και ποτών Ε.Π.Ε.», η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί την προσήκουσα εκτέλεσή της με έμφαση στις οικονομικές προβλέψεις και στην ωφέλεια που απορρέει από αυτήν.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ενδέχεται πιθανή επαναξιολόγηση στο μέτρο που αυτό καταστεί αναγκαίο και είναι νομικά εφικτό, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις αρχές της καλής πίστης και η εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Η διαμάχη με την ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ

Όπως αναφέρει η εταιρεία, με εξαίρεση τις απαιτήσεις της από την «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ», δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.

Ως προς αυτές, η διοίκηση αναφέρει ότι οι απαιτήσεις αυτές έχουν μεν αναγνωριστεί από την εταιρία, «αλλά έχει προταθεί, μεθοδευμένα, προσχηματικά και με καταδολιευτική πρόθεση, έναντι αυτών ένσταση συμψηφισμού με δήθεν ανταπαιτήσεις της» εναντίον της Ξινό Νερό.

Το αποτέλεσμα είναι «να καλύπτονται από την εκκρεμοδικία και να μην μπορούν να διεκδικηθούν αυτοτελώς, πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της με αριθμό 19/26-10-2020 αγωγής της «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ» κατά της Ξινό Νερό», επισημαίνει η διοίκηση.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, «επί της ως άνω αγωγής έχει εκδοθεί η με αριθμό 20/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, η οποία απέρριψε εκ του συνολικού αιτηθέντος χρηματικού ποσού των 3.537.830,51 €, το αγωγικό κονδύλιο ποσού 1.000.000 ευρώ περί ηθικής βλάβης ενώ στις 31-08-2023 εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 16/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας που απέρριψε και τα λοιπά αγωγικά κονδύλια. Ήδη ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας η με αριθμό κατάθεσης 30/30-12-2024 αγωγή κατά της ‘ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ’ για ποσό 601.612,31 ευρώ».

Στην περίπτωση είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρίας μας κατά της ανώνυμης εταιρείας «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ» η ρευστότητά μας θα βελτιωθεί σημαντικά και θα μηδενιστούν όλοι οι κίνδυνοι λόγω έλλειψης ρευστότητας.