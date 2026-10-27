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Κλιματική αλλαγή: Δυσανάλογα μεγάλη η επιβάρυνση του κλίματος από τα τζετ

Σύμφωνα με την ανάλυση της Oxfam, τα ιδιωτικά διωτικά αεροσκάφη εκλύουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε δυο δευτερόλεπτα από ό,τι οποιοδήποτε μέλος του φτωχότερου 50% του πληθυσμού σε έναν ολόκληρο χρόνο

Κλιματική αλλαγή 27.10.2026, 08:44
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Κλιματική αλλαγή: Δυσανάλογα μεγάλη η επιβάρυνση του κλίματος από τα τζετ
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Δυσανάλογα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα εκλύουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάλυση του παραρτήματος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam στη Γερμανία.

Ιδιωτικά αεροσκάφη ευθύνονταν για εκπομπές συνολικά 16 εκατομμυρίων μετρικών τόνων CO2 σε παγκόσμια κλίμακα πέρυσι, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που δίνει στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΜΚΟ, τα ιδιωτικά αεροσκάφη εκλύουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε δυο δευτερόλεπτα από ό,τι οποιοδήποτε μέλος του φτωχότερου 50% του πληθυσμού σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Το 2025 έγιναν πάνω από 55.000 αναχωρήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών από γερμανικά αεροδρόμια και οι εκλύσεις CO2 ξεπέρασαν τους 182.000 μετρικούς τόνους.

Πάντα σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Oxfam, τα αεριωθούμενα αυτά εκλύουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε μισή ώρα από ό,τι ο μέσος κάτοικος της Γερμανίας σ’ έναν ολόκληρο χρόνο. Η οργάνωση βασίζει τον υπολογισμό αυτό στο ότι οι μέσες ετήσιες εκπομπές κατά κεφαλήν φθάνουν τα 9,9 μετρικούς τόνους στη Γερμανία.

Ωστόσο η οργάνωση δεν κάνει συγκρίσεις των εκπομπών ανά επιβάτη των πτήσεων ιδιωτικών αεροσκαφών και των εμπορικών πτήσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μόλις 250.000 άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα χρησιμοποιούν ιδιωτικά αεροσκάφη. Η Όξφαμ τονίζει πως πρόκειται για το πλουσιότερο 0,0003% του πληθυσμού του πλανήτη.

«Οι υπερπλούσιοι οδηγούν τον κόσμο προς την κλιματική κατάρρευση», στηλίτευσε η οργάνωση, επιχειρηματολογώντας πως πολύ μικρή μειονότητα ευθύνεται για δυσανάλογα μεγάλο μέρος των εκπομπών αερίων, λόγω της κατανάλωσης ειδών και υπηρεσιών πολυτελείας και άλλες δραστηριότητες.

Κάλεσε να εφαρμοστούν υψηλότεροι φόροι στις πολύ μεγάλες περιουσίες.

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