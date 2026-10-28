Πόλεμος στο Ιράν: Στρέφει τους Ευρωπαίους τουρίστες στη Νότια Αμερική

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Ο πόλεμος στο Ιράν και οι αναταράξεις στις αεροπορικές μετακινήσεις μέσω κόμβων στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, ενισχύοντας τη ζήτηση για προορισμούς στη Νότια Αμερική. Από τις παραλίες της Βραζιλίας έως το Περού, τη Χιλή, την Αργεντινή και τον Ισημερινό, η περιοχή προσελκύει περισσότερους επισκέπτες που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τις διακοπές τους μακριά από τη ζώνη της σύγκρουσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Latam Airlines, Ρομπέρτο Άλβο, δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία έχει μεταφέρει σαφώς περισσότερους Ευρωπαίους από τότε που άρχισαν οι εχθροπραξίες τον Φεβρουάριο. Όπως ανέφερε, η ζήτηση στις συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Νότιας Αμερικής είναι «εξαιρετικά ισχυρή», με την αύξηση να αφορά τόσο τους ταξιδιώτες που επιλέγουν πολυτελή ξενοδοχεία όσο και εκείνους που αναζητούν οικονομικότερες διακοπές.

Η Latam κατέγραψε αύξηση 10% στους επιβάτες που επισκέπτονται την Νότια Αμερική από Ευρώπη από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η τάση επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών δεδομένων OAG: οι κρατήσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προς χώρες της Νότιας Αμερικής, εξαιρουμένης της Βενεζουέλας, αυξήθηκαν κατά 6,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε ετήσια βάση.

Οι ανατροπές στις αεροπορικές διαδρομές

Η σύγκρουση έχει επηρεάσει έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το ένα τρίτο των ταξιδιών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας περνούσε από κόμβους στον Περσικό Κόλπο, όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και η Ντόχα. Για τις πτήσεις προς την Αυστραλία, το ποσοστό έφθανε σχεδόν στο μισό.

Οι αεροπορικές εταιρείες Emirates, Etihad και Qatar Airways επανέφεραν σταδιακά τις ανταποκρίσεις τους, ωστόσο η επιβατική κίνηση χρησιμοποιώντας ως κόμβο τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιστρέψει πλήρως στα προηγούμενα επίπεδα. Για ορισμένους ταξιδιώτες, οι αλλαγές στα δρομολόγια και η αβεβαιότητα γύρω από τις μετακινήσεις λειτουργούν ως κίνητρο για να επιλέξουν προορισμούς που δεν απαιτούν διέλευση από τη Μέση Ανατολή.

Η αυξημένη ζήτηση γίνεται αισθητή σε διαφορετικά σημεία της ηπείρου: από τη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού, και το Σαντιάγο της Χιλής έως τις παραλίες της βορειοανατολικής Βραζιλίας. Περισσότερους Ευρωπαίους επισκέπτες καταγράφουν επίσης η Αργεντινή και ο Ισημερινός, ενώ ορισμένα καταλύματα υψηλής κατηγορίας και οικολογικά τουριστικά καταφύγια εμφανίζουν πληρότητες που φθάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ευκαιρία για τον τουρισμό στη Νότια Αμερική

Για τον επικεφαλής της Latam, η συγκυρία προσφέρει στη Νότια Αμερική τη δυνατότητα να ενισχύσει τη θέση της ως διεθνής προορισμός για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αύξηση δεν θα συνεχιστεί αυτόματα. Οι κυβερνήσεις και οι τουριστικοί φορείς χρειάζεται να επενδύσουν περισσότερο στην προβολή των χωρών τους στο εξωτερικό.

Ως παράδειγμα ανέφερε το Μεξικό, το οποίο έχει αναπτύξει συστηματική πολιτική διεθνούς τουριστικής προβολής. Κατά τον Άλβο, πολλές χώρες στη Νότια Αμερική δεν είχαν μέχρι σήμερα την ίδια ανάγκη να προωθήσουν ενεργά τα πλεονεκτήματά τους, αλλά πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν τη διεθνή προσοχή.

Παράλληλα, η Latam επενδύει στην ανανέωση του στόλου της, ο οποίος αριθμεί περίπου 400 αεροσκάφη. Η ένταξη αεροσκαφών στενής ατράκτου με μεγαλύτερη εμβέλεια αναμένεται να ενισχύσει τις συνδέσεις των βασικών κόμβων της εταιρείας στο Περού, τη Χιλή, την Κολομβία και τη Βραζιλία με μικρότερους προορισμούς στις ΗΠΑ, αλλά και με την Ευρώπη.

Η εταιρεία πρόκειται επίσης να παραλάβει νέα αεροσκάφη Embraer E2, τα οποία θα διευκολύνουν τις ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις. Σε μια ήπειρο σχεδόν διπλάσια σε έκταση από την Ευρώπη, η βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των πόλεων και των τουριστικών περιοχών μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς.

Η μετατόπιση της ζήτησης λόγω του πολέμου αποτελεί, επομένως, μια ευκαιρία για τη Νότια Αμερική, αλλά και μια δοκιμασία: το κατά πόσο η περιοχή θα μπορέσει να μετατρέψει μια συγκυριακή αύξηση επισκεπτών σε πιο σταθερή παρουσία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη θα εξαρτηθεί από τις αεροπορικές συνδέσεις, τις επενδύσεις και την αποτελεσματική προβολή της.