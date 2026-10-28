Ισπανία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας

Το τρένο της Renfe συγκρούστηκε από πίσω με το τρένο της Iryo, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια του τελευταίου να εκτροχιαστούν, ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός RTVE, επικαλούμενος το υπουργείο Μεταφορών.

Το BBC μετέδωσε ότι αν και δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία της σύγκρουσης είναι ότι το ένα τρένο υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με το άλλο, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί λόγω προβλήματος στις γραμμές.

Η ισπανική εφημερίδα «El Pais» επικαλέστηκε μάρτυρες που ανέφεραν πολυάριθμους τραυματίες και την άφιξη ομάδων έκτακτης ιατρικής βοήθειας στον τόπο του συμβάντος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο από τα εμπλεκόμενα βαγόνια φέρεται να βγήκαν από τις ράγες και να έπεσαν σε ένα ανάχωμα.Τα νοσοκομεία της περιοχής όπου έγινε η σύγκρουση των τρένων έχουν αναστείλει τις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς αντιμετωπίζουν την εισροή ασθενών από το ατύχημα, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι τα νοσοκομεία στο Τολέδο, στη Θιουδάδ Ρεάλ και στην Αλκάθαρ ντε Σαν Χουάν έχουν ακυρώσει τις επεμβάσεις, καθώς αρχίζουν να καταφθάνουν τα θύματα του δυστυχήματος.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο ⁠Σάντσεζ δήλωσε στο X «σοκαρισμένος από ⁠το σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στο Τολέδο» και εξέφρασε την «αγάπη, την αλληλεγγύη ‌και ⁠την υποστήριξή του προς ‌όλα τα θύματα ​και τις οικογένειές τους».

Οι αρχές δεν είχαν ακόμη προσδιορίσει την αιτία του ατυχήματος, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνέχιζαν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Πηγή: in.gr