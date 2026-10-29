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Ράλι δίχως τέλος

Οι πιέσεις, τα αγκάθια και οι τιμές που... ζαλίζουν

Opinion 29.10.2026, 07:00
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Ράλι δίχως τέλος
Ανδρομάχη Παύλου

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Ένα από τα πιο καυτά ζητήματα στην αγορά τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η αύξηση στις τιμές των ακίνητων καθώς επηρεάζουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους υποψήφιους αγοραστές.

Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνέχιση της ανοδικής πορείας των τιμών, γεγονός που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται σε διαδικασίας αναζήτησης ακινήτου προς αγορά ή ενοικίαση.

Είναι γεγονός ότι η στέγαση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η συνεχής αύξηση των τιμών, την οποία τροφοδοτεί η ζήτηση από το εξωτερικό, και το αυξημένο κόστος κατασκευής και δανεισμού διαμορφώνουν επίπεδα τιμών δυσανάλογα προς το διαθέσιμο εισόδημα, δυσχεραίνοντας την απόκτηση πρώτης κατοικίας και συμπαρασύροντας ανοδικά τόσο τις τιμές κατοικιών υποδεέστερων χαρακτηριστικών όσο και τα μισθώματα.

Σε ειδικό κεφάλαιο η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των οικιστικών ακινήτων συνεχίστηκε και το 2026, αλλά με ηπιότερο ρυθμό.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών αποδίδεται κυρίως στη διατήρηση συνθηκών υπερβάλλουσας ζήτησης έναντι της διαθέσιμης προσφοράς. Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό.

Η ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό αποτυπώνεται στην εξέλιξη των ξένων άμεσων επενδύσεων σε ακίνητα, οι οποίες κατά την περίοδο ανόδου των τιμών (2018-2025) διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 1,6 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι περίπου 170 εκατ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο υποχώρησης των τιμών (2008-2017).

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία του Spitogatos σύμφωνα με τα οποία τα Τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2026, με ΜΖΤ πώλησης 4.257 ευρώ/τ.μ. και 4.091
ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Π.Ε. Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων.

Οι τιμές ζαλίζουν και το μεγάλο ερώτημα είναι υπάρχει τελικά ταβάνι;

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