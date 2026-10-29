ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

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Σε επίπεδα άνω των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) εκτινάχθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, για πρώτη φορά από το 2022, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς ενόψει του χειμώνα 2026-2027.

Το φυσικό αέριο

Όπως επισημαίνει ο Warren Patterson της ING, η αγορά δεν διακρίνει ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης των διαταραχών στις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι διακοπές στην παραγωγή εντείνουν τις πιέσεις.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου αναφοράς TTF έκλεισαν την προηγούμενη ημέρα με άνοδο 4,85%, καθώς οι προοπτικές για την προσφορά επιδεινώνονται.

Σύμφωνα με την ING, οι ανησυχίες ενισχύονται από το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η QatarEnergy φέρεται να έχει παρατείνει έως το τέλος του έτους την κατάσταση ανωτέρας βίας για αρκετούς αγοραστές, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι οι σημαντικές διαταραχές στις προμήθειες LNG ενδέχεται να επεκταθούν βαθύτερα στην περίοδο θέρμανσης. Πρόσθετη πίεση αναμένεται να ασκήσουν και οι έκτακτες διακοπές παραγωγής στη Νορβηγία.

Η ING εκτιμά ότι αντίστοιχες πιέσεις αναμένεται να εμφανιστούν και σε άλλους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Την ίδια στιγμή, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν χαμηλότερες από τις συνήθεις για την εποχή θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη από την επόμενη εβδομάδα, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για θέρμανση. Αυτό, σύμφωνα με την ING, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο σταθερή και εντονότερη άντληση αερίου από τις αποθήκες. Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται λίγο κάτω από το 75% της συνολικής χωρητικότητας. Αν και καταγράφηκαν ορισμένες αντλήσεις μέσα στον Οκτώβριο, η χειμερινή περίοδος απομείωσης των αποθεμάτων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει πλήρως.

Το υψηλό κόστος

Το βασικό ερώτημα για την αγορά είναι πλέον κατά πόσο οι υψηλές τιμές θα οδηγήσουν σε περιορισμό της ζήτησης. Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η αγορά βρίσκεται ήδη σε επίπεδα τιμών που καθιστούν οικονομικά ελκυστική την υποκατάσταση του φυσικού αερίου από τον άνθρακα. Παράλληλα, διαφαίνονται ενδείξεις εξασθένησης της βιομηχανικής κατανάλωσης.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Yara, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα περιορισμό της παραγωγής αμμωνίας στην Ευρώπη εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση φυσικού αερίου της εταιρείας στην Ευρώπη μειώθηκε κατά περισσότερο από 7% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η ING εκτιμά ότι αντίστοιχες πιέσεις αναμένεται να εμφανιστούν και σε άλλους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν πλέον κινηθεί ακόμη υψηλότερα.

Τέλος, η άνοδος των τιμών αποτυπώνεται και στις θέσεις των επενδυτικών κεφαλαίων στην αγορά παραγώγων. Σύμφωνα με την ING, τα κεφάλαια αύξησαν την καθαρή ανοδική τους θέση στα συμβόλαια TTF κατά 14,3 τεραβατώρες (TWh) κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, φθάνοντας στις 207,4 TWh. Η μεταβολή προήλθε κυρίως από νέες αγορές, με τις συνολικές ανοδικές θέσεις να αυξάνονται κατά λίγο περισσότερο από 20 TWh, ενώ μικρή άνοδο σημείωσαν και οι καθοδικές θέσεις.