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Γαλλία: Εν’ όψει νέων διαδηλώσεων – Μεταξύ ομαλότητας και νέας έκρηξης οι πολίτες

Καθώς οι αστυνομικές αρχές της χώρας τίθενται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας για τις επικείμενες διαδηλώσεις του Σαββάτου, η κοινή γνώμη εμφανίζεται βαθιά διχασμένη ανάμεσα στην επιθυμία για επιστροφή στην ομαλότητα και τη δυναμική της συνέχισης των διεκδικήσεων.

Κόσμος 29.10.2026, 13:38
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Γαλλία: Εν’ όψει νέων διαδηλώσεων – Μεταξύ ομαλότητας και νέας έκρηξης οι πολίτες
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Με την κοινή της γνώμη σχεδόν διχασμένη ως προς την συνέχιση των κινητοποιήσεων, η Γαλλία αναμένει το ερχόμενο Σάββατο τον τρίτο γύρο των διαδοχικών διαδηλώσεων του Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα η χώρα φαίνεται χωρισμένη στα δύο σε ότι αφορά στη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Τα πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα αποτυπώνουν με σαφήνεια αυτό το χάσμα, αναδεικνύοντας έντονες ηλικιακές και πολιτικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι πολίτες αντιλαμβάνονται το μέλλον και την ένταση των κοινωνικών αυτών αναταραχών.

Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Elabe για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM, το 54% των Γάλλων εύχεται να τεθεί τέλος στις κινητοποιήσεις, ενώ το 46% τάσσεται υπέρ της συνέχισης τους.

Απ’ αυτούς τους τελευταίους, το 29% πιστεύει ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με την ίδια ένταση, ενώ το 17% θεωρεί ότι η ένταση θα πρέπει να γίνει ισχυρότερη

. Υπέρ της συνέχισης των κινητοποιήσεων τάσσονται οι νεότερες ηλικίες, από 18 ως 34 ετών, ενώ αντιθέτως μεταξύ των άνω των 35 ετών κυριαρχεί λίγο-πολύ η άποψη ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να σταματήσουν.

Επίσης υπέρ των κινητοποιήσεων τάσσονται οι ψηφοφόροι των αριστερών κομμάτων, ενώ στο χώρο των ψηφοφόρων του κέντρου και της δεξιάς κυριαρχεί η άποψη ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να σταματήσουν.

Σε ό,τι αφορά την απεργία που έχουν ανακοινώσει για τις 5 Νοεμβρίου τα συνδικάτα, οι έξι στους δέκα Γάλλους δηλώνουν ότι την υποστηρίζουν.

Επί ποδός η αστυνομία

Στο μεταξύ οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται και πάλι επί ποδός πολέμου ενόψει των διαδηλώσεων του ερχόμενου Σαββάτου.

Το κίνημα των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων» έχει υποβάλει αίτημα για την πραγματοποίηση μίας πορείας που θα ξεκινήσει από την πλατεία της Βαστίλης, θα διασχίσει το κέντρο του Παρισιού και θα καταλήξει στην πλατεία Κονκόρντ.

Επίσης έχουν υποβάλει αίτημα καθιστικής συγκέντρωσης με κατσαρόλες έξω από τον χώρο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, την οποία ωστόσο η αστυνομία έχει απαγορεύσει αντιπροτείνοντας την πλατεία Invalides.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο της παιδείας ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να επιστρέψει η ηρεμία και να ξαναρχίσουν τα μαθήματα στα λύκεια από τη Δευτέρα οπότε τελειώνουν οι σχολικές διακοπές, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε πολλά από τα αιτήματα που τέθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σε ό,τι αφορά την στρατηγική της απομάκρυνσης των διαδηλώσεων από τα κέντρα των πόλεων ο Μακρόν είπε ότι, όπως αποδείχτηκε στις 24 Οκτωβρίου, ήταν μία σωστή απόφαση και εμπόδισε αυτούς που εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να λεηλατήσουν και να προβούν σε βανδαλισμούς.

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