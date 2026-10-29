Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα

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«Τα δημοσιεύματα και τα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, φέρνουν στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο ένα διαχρονικό πρόβλημα που απειλεί την επιβίωση του βιοτέχνη αρτοποιού», αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος στο φόντο των εξελίξεων για την υπόθεση φορολογικής απάτης στην αλυσίδα Φούρνων «Χωριάτικο».

Σε ανακοίνωση αναφέρουν ότι «η σύγχυση που επιχειρείται να δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη αδικεί έναν ολόκληρο μεταποιητικό κλάδο που λειτουργεί με απόλυτη εντιμότητα και ως εκπρόσωποι του, δηλώνουμε απερίφραστα ότι οι φούρνοι της γειτονιάς δεν έχουν καμία απολύτως εμπλοκή ή σχέση με αδιαφανείς πρακτικές.

Φωνάζουμε και προειδοποιούμε εδώ και χρόνια ότι αυτού του τύπου οι πρακτικές δεν ανήκουν και δεν είχαν ποτέ θέση στον φούρνο της γειτονιάς. Δυστυχώς, από τη στιγμή που εκχωρήθηκε η ονομασία φούρνος στην κάθε επιχείρηση που δεν παράγει με την παραδοσιακή διαδικασία, άνοιξε ο δρόμος για την ανεξέλεγκτη γιγάντωση αλυσίδων που «καπηλεύονται» τον μόχθο του αρτοποιού- φούρναρη. Το αποτέλεσμα αυτής της ισοπέδωσης είναι πλέον ορατό: ο υγιής ανταγωνισμός στρεβλώνεται και οι αυθεντικοί φούρνοι της γειτονιάς οδηγούνται μαζικά στο κλείσιμο.

Μέσω αυτής της επικοινωνίας, ξεκαθαρίζουμε ρητά ότι η βιοτεχνική αρτοποιία δεν έχει καμία απολύτως σχέση, ούτε σε επίπεδο λειτουργίας ούτε σε επίπεδο αξιών, με τις επιχειρήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και τις έκνομες δραστηριότητες που ερευνώνται από τις αρχές.

Είναι άδικο να σπιλώνεται η φήμη χιλιάδων επαγγελματιών εξαιτίας συγκεκριμένων παράνομων φορολογικών πρακτικών που ουδεμία σχέση έχουν με την δράση και την καθημερινότητα ενός αρτοποιού».

Από την άλλη πλευρά η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή την ανάγκη να μην επισκιάσει η υπόθεση «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ», τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μικρή βιοτεχνική αρτοποιία, με αφορμή τις συλλήψεις για φερόμενες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και παράνομα έσοδα. .

Η Συντεχνία κάνει λόγο για επιδείνωση της κατάστασης στη μικρή, βιοτεχνική και οικογενειακή αρτοποιία, με ολοένα περισσότερους φούρνους να οδηγούνται, όπως αναφέρει, σε οριστικό κλείσιμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επέκταση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αλυσίδων καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά του ψωμιού και μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για τους φούρνους της γειτονιάς. Παράλληλα, οι μικροί αρτοποιοί αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος πρώτων υλών, ενεργειακή ακρίβεια, φορολογικές επιβαρύνσεις, τεκμαρτή φορολόγηση και το κόστος της ψηφιακής μετάβασης, ενώ, όπως επισημαίνει η Συντεχνία, δεν έχουν αντίστοιχη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στα αναπτυξιακά προγράμματα.

Η Συντεχνία αναφέρει ότι δεν δικαιολογεί καμία φορολογική παράβαση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων δεν πρέπει να επισκιάζει τις ευθύνες της πολιτείας για την κατάσταση που βιώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Αποδίδει, επίσης, ευθύνες στις κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνων για πολιτικές που, κατά την ίδια, ενισχύουν τη συγκέντρωση της αγοράς και επιβαρύνουν τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.

Μεταξύ των αιτημάτων της Συντεχνίας είναι η ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους, η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, η θέσπιση αφορολόγητου ορίου, η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και η λήψη μέτρων στήριξης της βιοτεχνικής αρτοποιίας.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα του κλάδου και να διεκδικεί μέτρα για την επιβίωση της μικρής βιοτεχνικής αρτοποιίας.