Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις μηνιαίες απώλειες στο 4,3% η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου

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Με μικρές απώλειες έκλεισε σήμερα, τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου, το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς βρήκε ισχυρές στηρίξεις από τα διυλιστήρια και την Coca Cola, προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις που δέχτηκε από τον τραπεζικό κλάδο. Δεν κατάφερε όμως να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο του μήνα, με τις απώλειες να διαμορφώνονται στο 4,3%.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,15% στις 2.619,08 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.605,43 μονάδων (-0,67%) και 2.625,73 μονάδων (+0,19%). Ο τζίρος ανήλθε στα 424,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 55,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,7 εκατ. τεμάχια αξίας 48,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,23% στις 6.702,29 μονάδες, ενώ στο +0,12% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.082,15 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,56% στις 3.023,75 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη ήταν στο 3,50%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 3,78%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε άλμα 6,75%.

Η αντεπίθεση των τραπεζών

Ο τραπεζικός κλάδος έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης των αγοραστών η οποία περιόρισε αισθητά τις απώλειες του Γενικού Δείκτη από το τέλος Σεπτεμβρίου φέρνοντας τον εκ νέου πέριξ των επιπέδων των 2.600 μονάδων, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Οι τράπεζες αποδείχθηκαν για μία ακόμη φορά ο σηματωρός της αγοράς, βελτιώνοντας το κλίμα και την επενδυτική διάθεση, χωρίς ωστόσο η προσπάθεια αντιστροφής να βρει ανάλογη ανταπόκριση στο υπόλοιπο ταμπλό.

Τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευθεί δικαίωσαν σε σημαντικό βαθμό την υπεραπόδοση του κλάδου, προσφέροντας θετικές ενδείξεις και για τη συνέχεια. Οι τρεις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν συνολική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και πιστωτική επέκταση €1,9 δισ. στο γ΄ τρίμηνο, με τη Eurobank και την Alpha Bank να υπερβαίνουν με άνεση τις εκτιμήσεις της αγοράς. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις επισκιάστηκαν, ωστόσο, από την επιδείνωση του διεθνούς κλίματος και τις πιέσεις στον ενεργειακό τομέα, περιορίζοντας τη διάχυση της τραπεζικής δυναμικής στην ευρύτερη αγορά.

Αν και η εταιρική κερδοφορία δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει στήριξη στις αποτιμήσεις, η γενικότερη τάση εξακολουθεί να καθοδηγείται από το εξωτερικό. Η έλευση του Νοεμβρίου φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα πολιτικά (ΗΠΑ, Ισπανία, Ισραήλ), οικονομικά (αποτελέσματα) και γεωπολιτικά ορόσημα (Ουκρανία, Ιράν, ενεργειακή σύνδεση με Κύπρο), η έκβαση των οποίων θα καθορίσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές και, κατ’ επέκταση, τα περιθώρια συνέχισης της εγχώριας αντίδρασης.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης επιχείρησε ολική επαναφορά από τα χαμηλά της περασμένης Παρασκευής, στις 2.513 μονάδες, προσεγγίζοντας το όριο ολοκλήρωσης της ανοδικής αντίδρασης. Η ζώνη αντίστασης που σχηματίζουν οι κινητοί μέσοι όροι των 30 και 50 ημερών και οι 2.625 μονάδες, από όπου ξεκίνησε η πτωτική κίνηση προς τα χαμηλά του Ιουλίου, αποδείχθηκε ανθεκτική στην προσπάθεια διαφυγής της Παρασκευής.

Βραχυπρόθεσμα, ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε πτωτική τροχιά, αν και βρίσκεται πλέον οριακά χαμηλότερα από το επίπεδο που θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του σε ανοδική τάση. Η μόνη θετική ένδειξη προς το παρόν προέρχεται από τον MACD, ο οποίος ενεργοποίησε αγοραστικό σήμα στη συνεδρίαση της Τρίτης, ενώ οι ταλαντωτές παραμένουν σε ουδέτερες ζώνες.

Το ανοδικό χάσμα της 27ης Ιουλίου, μεταξύ 2.499 και 2.520 μονάδων, παραμένει ανοικτό και λειτουργεί ως κοντινή ζώνη στήριξης. Οι πιθανότητες εξακολουθούν να ευνοούν τους πωλητές και για την ερχόμενη εβδομάδα, με την υπέρβαση των 2.625 μονάδων να αποτελεί πλέον το βασικό κριτήριο αντιστροφής της βραχυπρόθεσμης τάσης, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο ΔΑΑ σημείωσε βουτιά 4,61%, με την Optima Bank να κλείνει στο -3,32%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Εθνική και Πειραιώς, άνω του 1% σε Aegean και Credia Bank, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Κύπρου, Λάμδα, Jumbo, Cenergy, Alpha Bank, Eurobank, Metlen, Aktor και ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, Coca Cola και Motor Oil σημείωσαν κέρδη 2,94% και 2,83% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Helleniq Energy, ΕΛΧΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και Allwyn. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Βιοχάλκο και Τιτάν.