Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό την πίεση των πωλητών στο κλείσιμο του Οκτωβρίου

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Με απώλειες κινείται σήμερα το Xρηματιστήριο Αθηνών, διορθώνοντας ελαφρώς μετά από τρεις ημέρες ανόδου, ενώ πολλά χαρτοφυλάκια μειώνουν τον κίνδυνο ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,40% στις 2.612,49 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 51 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 7,5 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,29% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.698,78 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,43% στις 3.058,39 μονάδες.

Μείωση ρίσκου

Η επιδείνωση του διεθνούς κλίματος επισκιάζει τις αντοχές που επέδειξαν οι ελληνικές τράπεζες στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να επιστρέφει σήμερα στη ζώνη των 2.600 μονάδων και τη συντριπτική πλειονότητα των μετοχών να κινείται σε αρνητικό έδαφος.

Παρά το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις των τραπεζών, με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα που δεν έχει ακόμη παρουσιάσει αποτελέσματα, ξεπέρασαν σε γενικές γραμμές τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η θετική εικόνα των οικονομικών επιδόσεων δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις διεθνείς πιέσεις.

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένο, με το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων να περιορίζουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου. Οι ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων, συντηρούν τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

Η σημερινή συνεδρίαση συμπίπτει, παράλληλα, με την ολοκλήρωση ενός δύσκολου Οκτωβρίου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις και αυξημένη επιφυλακτικότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, καθώς το αποτέλεσμά τους και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δημοσιονομική πολιτική και στις γεωπολιτικές ισορροπίες αναμένεται να επηρεάσουν το κλίμα στις αγορές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Πειραιώς, Optima Bank και Motor Oil σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Helleniq Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΔΑΑ και Credia Bank. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, Κύπρου, Metlen, Aktor, Eurobank, Cenergy, ΕΥΔΑΠ, Εθνική, Βιοχάλκο, Λάμδα και Jumbo.

Στον αντίποδα, Coca Cola και Alpha Bank σημειώνουν κέρδη 2,57% και 2,33% αντίστοιχα, με τις ΟΤΕ, Τιτάν, Allwyn και Aegean να κινούνται ήπια ανοδικά.