Telekom: Νέο router με WiFi 7 και υπηρεσία επέκτασης ασύρματης κάλυψης

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Στην παροχή του νέου Fiber Router 7 για συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) προχωρά η Telekom, διαθέτοντας παράλληλα την υπηρεσία Power WiFi για την επέκταση της κάλυψης του οικιακού ασύρματου δικτύου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το router παρέχεται δωρεάν με σύνδεση FTTH, ενώ η υπηρεσία επέκτασης κάλυψης έχει ξεχωριστή μηνιαία χρέωση.

Το Fiber Router 7 υποστηρίζει το πρότυπο WiFi 7. Η εταιρεία αναφέρει ότι ο εξοπλισμός προορίζεται για την εξυπηρέτηση πολλαπλών συσκευών που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το οικιακό δίκτυο, για εφαρμογές όπως τηλεργασία, streaming και διαδικτυακά παιχνίδια.

Η διαχείριση βασικών λειτουργιών γίνεται μέσω του Telekom App. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν απομακρυσμένα το WiFi, να ενεργοποιούν ξεχωριστό δίκτυο για επισκέπτες και να βλέπουν ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες. Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης την προσωρινή διακοπή της πρόσβασης επιλεγμένων συσκευών στο ασύρματο δίκτυο.

Μέσω της εφαρμογής παρέχονται, χωρίς πρόσθετη χρέωση, λειτουργίες Online Security για γονικό έλεγχο και προστασία κατά την πλοήγηση.

Η υπηρεσία Power WiFi βασίζεται σε τεχνολογία WiFi 7 Mesh και παρέχεται σε συνεργασία με την Comcast Technology Solutions. Στόχος της είναι η επέκταση της ασύρματης κάλυψης στο σπίτι. Σύμφωνα με την Telekom, το σύστημα προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τη χρήση των συνδεδεμένων συσκευών και τη διαρρύθμιση του χώρου.

Η εγκατάσταση και η διαχείριση πραγματοποιούνται μέσω του Telekom App, ενώ διατίθεται προαιρετικά εγκατάσταση από τεχνικό της εταιρείας, με επιπλέον κόστος 30 ευρώ. Η μηνιαία χρέωση του Power WiFi διαμορφώνεται στα 2 ευρώ για τους πρώτους τέσσερις μήνες, στο πλαίσιο έκπτωσης 50%, και στη συνέχεια στα 4 ευρώ. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.