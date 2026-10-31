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Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Κατατέθηκε η ρύθμιση για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» - Στις 52.000 οι θέσεις του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού

Business of Sport 31.10.2026, 14:11
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Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
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Στην τελική ευθεία μπήκαν οι νομοθετικές ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης»,

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή  περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για το νέο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Παραχωρείται υπό όρους η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του χώρου του Σταδίου για 49 έτη

Η ρύθμιση για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Η ρύθμιση προβλέπει αύξηση της χωρητικότητάς του -από κατ’ εκτίμηση ενδεικτικά 33.500 σε 52.000 θέσεις-, μέσω της διαμόρφωσης κερκίδων και της κατασκευής νέου ελαφρού στεγάστρου. Καθορίζονται νέοι ανώτατοι όροι ύψους για το κτίριο της δυτικής πλευράς, τις νέες κερκίδες και το στέγαστρο.

Δείτε ΕΔΩ το νομοσχέδιο

Παράλληλα, ο ανώτατος συντελεστής δόμησης μειώνεται, η κάλυψη ορίζεται σε 60% και διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον το 65% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης θα αφορά αμιγώς αθλητικές χρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 35% κατανέμεται ισομερώς σε συνοδές και άλλες χρήσεις.

Για την κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση και την αναβάθμιση του γηπέδου και των αναγκαίων συνοδών εγκαταστάσεών του, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, η ταύτιση της οικοδομικής γραμμής με τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές, οι κοινόχρηστοι χώροι και η ασφαλής λειτουργία του οδικού δικτύου και ότι τηρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, προβλέπονται τουλάχιστον 1.800 θέσεις στάθμευσης, επικαιροποίηση της υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) κατόπιν εκπόνησης μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας και έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού.

Στόχος της ρύθμισης είναι η προσαρμογή του γηπέδου στις σύγχρονες και διεθνείς προδιαγραφές, η ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειάς του και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, με χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Επιπροσθέτως, παραχωρείται υπό όρους η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του χώρου του Σταδίου για σαράντα εννέα (49) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του σωματείου με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς».

Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Πιο αναλυτικά το άρθρο 83 για το κανονιστικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης προβλέπουν:

1. Για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της παρ.
5 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (Α’ 302), καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

α) Ανώτατο ύψος κτιρίου δυτικής πλευράς του γηπέδου: τριάντα πέντε (35,00) μέτρα.

β) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές: βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική του γηπέδου έως τριάντα επτά (37) μέτρα.

γ) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές: βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική του γηπέδου έως σαράντα πέντε (45,00) μέτρα.

δ) Ανώτατο ύψος νέου στεγάστρου, ελαφράς κατασκευής, με αφετηρία μέτρησης όλα τα σημεία του νέου περιτυπώματος – πιτεριγράμματος του γηπέδου έως πενήντα δύο (52) μέτρα.
Εντός του γηπέδου και με αφετηρία μέτρησης του ύψους του στεγάστρου το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου, το μέγιστο ύψος του δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ (58) μέτρα.

ε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε (0,75).

στ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%).

Για την κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση και την αναβάθμιση του γηπέδου και των αναγκαίων συνοδών εγκαταστάσεών του, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, η ταύτιση της οικοδομικής γραμμής με τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές, οι κοινόχρηστοι χώροι και η ασφαλής λειτουργία του οδικού δικτύου και ότι τηρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η κατά τα ανωτέρω ταύτιση αποτυπώνεται στο διάγραμμα κάλυψης που συνοδεύει την οικεία πράξη έγκρισης ή αδειοδότησης, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

2. Στις εγκαταστάσεις του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», οι αμιγώς αθλητικές χρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περ. ε) της παρ. 1.

Πέραν των αμιγώς αθλητικών χρήσεων το υπολειπόμενο ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, κατανέμεται σε:

α) συνοδές χρήσεις: χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, παιδότοπος, εντευκτήρια, γραφεία, χώροι θεραπευτικής Φροντίδας και υποστήριξης για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών και βελτιστοποίησης της Φυσικής απόδοσης, όπως και κέντρα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Φροντίδας, κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας. Επιπλέον, επιτρέπονται σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού, όπως μουσείου, αθλητικών συλλόγων, εκθέσεις αθλητικού συλλόγου,

β) εμπορικές χρήσεις: καταστήματα αθλητικών ειδών, αναψυκτήρια και μικτά καταστήματα τροφίμων, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια παραγωγής ετοίμων γευμάτων και φαγητών, συσκευασίας αυτών και αποθήκευσης, δραστηριότητες πάσης φύσεως υπηρεσιών τροφοδοσίας, εμπορικά καταστήματα και χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Εντός της έκτασης του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης)> επιτρέπεται η χρήση κτιρίων ή γηπέδων ως χώρων στάθμευσης.

3. Η ελάχιστη συνολική χωρητικότητα των χώρων στάθμευσης του σταδίου ανέρχεται σε χίλιες οκτακόσιες (1.800) θέσεις.

4. Για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και επέκταση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης)), καθώς και την κατασκευή επέκταση των χώρων στάθμευσης εκδίδεται κοινή απόφαση των

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, με την οποία επικαιροποιείται η υφιστάμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ύστερα από την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και την υποβολή φακέλου τροποποίησης επικαιροποίησης της ΑΕΠΟ.

5. Οι οικοδομικές άδειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Πειραιά.

6. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας οικοδομικής άδειας ή άδειας αναθεώρησης, καθώς και η λειτουργική συνένωση της έκτασης των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», όπως αυτό

απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 7 του 3207/2003, με όμορα οικόπεδα, είτε άμεσα με τις εγκαταστάσεις είτε εμμέσως μέσω τρίτου οικοπέδου, τα οποία ευρίσκονται εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 53 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και η χρήση των οποίων έχει μισθωθεί ή παραχωρηθεί στο σωματείο με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς» ή άλλο τρίτο πρόσωπο στο οποίο το σωματείο έχει εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, εφόσον:

α) προκύπτει από τη σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης η σχετική βούληση των ιδιοκτητών ή, εφόσον αυτή δεν αναφέρεται ρητά στο μισθωτήριο ή τη σύμβαση παραχώρησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών που αποτυπώνεται σε έγγραφο, και

β) τηρούνται τα ισχύοντα πολεοδομικά μεγέθη για έκαστο οικόπεδο.

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Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου - Ο Οκτώβριος έκλεισε με 26% ανατιμήσεις στη χονδρεμπορική - Τι ετοιμάζει η ΔΕΗ - Το σχέδιο του ΥΠΕΝ

Χρήστος Κολώνας

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