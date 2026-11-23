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Στο φυσικό αέριο και στα πετρελαϊκά προϊόντα βασίστηκε η Ελλάδα το 2025 για την ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ορυκτά καύσιμα αντιστοιχούν στο 29% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πρώτες δε στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω ορυκτών ήρθαν η Μάλτα με 84%, η Κύπρος με 73% και η Πολωνία με 68%.

Στην τέταρτη θέση ήρθε η Ελλάδα με το συγκεκριμένο ποσοστό να ανέρχεται γύρω στο 50%. Σημαντικό κομμάτι της πίτας για την ελληνική ηλεκτροπαραγωγή κατήχαν το 2025 η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

In 2025, fossil fuels accounted for 29% of the EU’s electricity production.⁠ Highest in:⁠

🇲🇹Malta (84%)⁠

🇨🇾Cyprus (73%)⁠

🇵🇱Poland (68%)⁠ Lowest in:⁠

🇸🇪Sweden (2%)⁠

🇫🇮Finland (3%)⁠

🇫🇷France (5%)⁠ Source data 👉 https://t.co/PJC9XOlSOY and https://t.co/12VtcVCVRM https://t.co/JBXIkG5xcA — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 21, 2026

Σύμφωνα με τη Eurostat, η συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού από καύσιμα στην Ελλάδα ανήλθε το 2025 σε 31.355,2 GWh. Εξ αυτών, περίπου τα 22.956 GWh, δηλαδή το 73,22%, προήλθε από φυσικό αέριο, 4.882 GWh (15,57%) από πετρελαϊκά προϊόντα, περίπου 2.746 GWh (8,76%) από λιγνίτη και 770 GWh (2,46%) από βιοκαύσιμα και απόβλητα.

Το μερίδιο των ορυκτών στην ελληνική ηλεκτροπαραγωγή

Άρα το φυσικό αέριο καλύπτει σχεδόν τα τρία τέταρτα της ελληνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα.

Το φυσικό αέριο καλύπτει σχεδόν τα 3/4 (73,2%) της ελληνικής παραγωγής από καύσιμα, ποσοστό κατά 24,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (48,8%). Η Ελλάδα παράγει το 4,77% της ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ολόκληρης της ΕΕ.

Τα πετρελαϊκά προϊόντα (κυρίως μαζούτ και ντίζελ) αποτελούν το 15,6% του ελληνικού θερμικού μείγματος έναντι μόλις 4,4% στην ΕΕ. Μάλιστα, η Ελλάδα παράγει το 11,21% όλης της ηλεκτρικής ενέργειας από πετρέλαιο στην ΕΕ

Ενώ στην ΕΕ τα στερεά ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, λιθάνθρακας κ.λπ.) εξακολουθούν να καλύπτουν το 29,0% της παραγωγής, στην Ελλάδα ο λιγνίτης περιορίζεται στο 8,8% (αντιπροσωπεύοντας μόλις το 1,78% της ευρωπαϊκής λιγνιτικής παραγωγής

Τα βιοκαύσιμα και τα απόβλητα δίνουν μόλις το 2,5% στη χώρα μας έναντι 17,8% στην ΕΕ.

Κυριαρχεί το φυσικό αέριο στην ΕΕ – Ακολουθεί ο λιγνίτης

Παράλληλα, στην ΕΕ το φυσικό αέριο παραμένει επίσης το κυρίαρχο καύσιμο, ενώ ισχυρή είναι η παρουσία άνθρακα και λιγνίτη.

Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα στην ΕΕ-27 ανήλθε το 2025 σε 985.759,3 GWh.

Βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού μείγματος καυσίμων το φυσικό αέριο ανέρχεται στο 48,8% με περίπου 481.393 GWh, ακολουθεί ο άνθρακας και ο λιγνίτης με 29,0%) και 285.630 GWh. Ο λιγνίτης να καλύπτει 154.025,7 GWh, δηλαδή ποσοστό 15,6%.

Τα βιοκαύσιμα και απόβλητα έπονται με ποσοστό 17,8% και συνολικά 175.188 GWh, κυρίως από στερεά βιοκαύσιμα (78.426 GWh), βιοαέρια (50.797 GWh) και αστικά απορρίμματα (38.301 GWh).

Το χαμηλότερο ποσο κατέγραψαν το 2025 τα πετρελαϊκά προϊόντα (4,4%), τα οποία περιορίστηκαν σε 43.546,9 GWh.