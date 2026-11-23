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Κατά τη δεκαετία του 2000 το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα. Η οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμούς της τάξης του 4%-6% τις περισσότερες χρονιές, η εικόνα ωστόσο των δημοσίων εσόδων παρέπεμπε σε στασιμότητα. Οσο κι αν αυξανόταν το ΑΕΠ, τα κρατικά έσοδα παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητα. Σε αναλύσεις της εποχής η εικόνα αυτή αποδιδόταν στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή, κυρίως των μικρότερων εταιρικών σχημάτων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σε αυτό το περιβάλλον η ζήτηση για χρηματοδότηση σε όλες τις κατηγορίες πίστης είχε διαμορφωθεί σε ιστορικά υψηλά. Οι τράπεζες, ελλείψει αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων από την πλευρά των πελατών τους, καλούνταν λοιπόν να βρουν τρόπο να υποστηρίξουν τις εργασίες τους. Με τις καταθέσεις να καταγράφουν συνεχή ρεκόρ και τις αγορές ορθάνοιχτες, η ρευστότητα έφτανε και περίσσευε για όλους.

Οι εγκρίσεις για δάνεια

Ετσι, σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τραπεζικό στέλεχος που έζησε από την πρώτη γραμμή την περίοδο εκείνη τα τεκταινόμενα στον κλάδο, τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ήταν συχνά χαλαρά.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως λέει, πως ειδικά στην επαγγελματική πίστη υπολόγιζαν χοντρικά τον αφανή τζίρο και τα κέρδη των πελατών τους για να αξιολογήσουν ένα αίτημα χρηματοδότησης.

Η στρατηγική αυτή άνοιξε τις θύρες του δανεισμού σε ανθρώπους που με τα σημερινά δεδομένα δεν θα είχαν καμία ελπίδα. Ετσι όμως ένα μεγάλο μέρος των μικρότερων κάθε κλάδου, αλλά και των νοικοκυριών, μπόρεσε να αντλήσει τα κεφάλαια που χρειαζόταν.

Την περίοδο λοιπόν 2006-2008, όταν καταγράφηκε ιστορικό υψηλό στις νέες εκταμιεύσεις, πάνω από τα 50 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 40% κατευθύνθηκε σε retail πελάτες έναντι 60% σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Η σημερινή εικόνα

Η συνέχεια είναι γνωστή. Η χρεοκοπία του Δημοσίου έκλεισε τις κάνουλες της χρηματοδότησης και οι δείκτες καθυστερήσεων σκαρφάλωσαν έως και το 50%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αθέτησης πληρωμών καταγράφηκαν στα φυσικά πρόσωπα, ενώ στις επιχειρήσεις όσο πιο μικρό ήταν το μέγεθος τόσο υψηλότερος ο πιστωτικός κίνδυνος.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που σύμφωνα με αναλυτές συνδέεται και με την πολιτική πιστοδοτήσεων που είχαν υιοθετήσει οι τράπεζες τα αμέσως προηγούμενα χρόνια.

Σήμερα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική ως προς το μείγμα των χορηγήσεων. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την εξυγίανση των τραπεζών, η πιστωτική επέκταση επανήλθε σε υψηλούς ρυθμούς.

Σε αυτόν τον κύκλο όμως διεύρυνσης των δανειακών χαρτοφυλακίων, η μερίδα του λέοντος της ρευστότητας καταλήγει σε νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ποσοστό των δανείων των επιχειρήσεων επί του συνόλου των νέων συμβάσεων κινείται μεταξύ 85% και 90% στο πρώτο μισό της τρέχουσας δεκαετίας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι συνεχείς οι φωνές επίσημων φορέων της αγοράς για την υποχρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρότερων επιχειρήσεων.

Δάνεια: Τι λένε οι τράπεζες

Η απάντηση των τραπεζών σε αυτή την κριτική είναι συγκεκριμένη. «Η ζήτηση από αξιόχρεους δανειολήπτες είναι περιορισμένη. Αντιθέτως όποιος πληροί τα συνήθη κριτήρια θα λάβει τα χρήματα που ζητεί».

Τραπεζική πηγή σημειώνει ότι ένας μεγάλος αριθμός οφειλετών δεν έχει προχωρήσει ακόμη στη ρύθμιση των χρεών του παρελθόντος ή έχει δημιουργήσει νέα, ειδικά προς το Δημόσιο. «Με αυτά τα δεδομένα, αιτήματα δανειοδότησης από πελάτες με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι αδύνατον να εγκριθούν» προσθέτει.

Υπάρχει όμως σύμφωνα με την ίδια πηγή και μία ακόμη παράμετρος που λειτουργεί ανασταλτικά στις νέες χρηματοδοτήσεις προς τους μικρότερους του εγχώριου επιχειρείν. Οπως λέει, «πρόκειται για τα χαμηλά εισοδήματα που συνεχίζουν να δηλώνουν οι φορολογούμενοι, τα οποία δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για αύξηση των χορηγήσεων, δεδομένων των αυστηρότερων πλέον μοντέλων αξιολόγησης των υποψήφιων δανειοληπτών».

Τα στοιχεία

Πράγματι, τα πιο πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ δείχνουν ότι παρά τη βελτίωση στο μέτωπο της παραοικονομίας, τα δηλωμένα εισοδήματα παραμένουν χαμηλά.

Ειδικότερα, με βάση της δηλώσεις του 2025, το 52,11% των φυσικών προσώπων είχε ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ενώ στο 84,43% το ποσό δεν ξεπέρασε τις 20.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, περίπου δύο στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Από την άλλη, στα νομικά πρόσωπα το 68,14% εμφάνισε ζημιές, μηδενικό αποτέλεσμα ή φορολογητέα κέρδη έως 10.000 ευρώ

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