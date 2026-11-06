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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 1,40%, στις 645 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 06.11.2026, 10:37
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις
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Με σημαντικές απώλειες κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας, μετά τη μεγάλη πτώση της Wall Street, επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 1,40%, στις 645 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 1,53%, στις 10.617 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 1,46%, στις 25.941 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,28%, στις 8.100 μονάδες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Ιούλιο,

Η σημερινή πτώση έρχεται μία ημέρα μετά την προσπάθεια του Stoxx 600 να προσεγγίσει νέα ιστορικά υψηλά, χωρίς ωστόσο να ανατρέπει το θετικό πρόσημο της εβδομάδας, καθώς μέχρι τώρα σημειώνει κέρδη περίπου 1,3%. Στο διάστημα αυτό, έχει απορροφήσει την ισχυρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, την πρώτη αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας έπειτα από τρία χρόνια, καθώς και τις πολιτικές ανακατατάξεις στις ΗΠΑ.

Βασικός παράγοντας της πτώσης σήμερα είναι οι ισχυρές ρευστοποιήσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές ημιαγωγών και λογισμικού, οι οποίες ακολούθησαν το κύμα αποεπένδυσης από τον τεχνολογικό κλάδο στη Wall Street. Η ASML και η Prosus υποχωρούν περισσότερο από 1%, ενώ η Capgemini χάνει 2% και η SAP 0,9%.

Η ένταση των ρευστοποιήσεων συνδέεται με την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τις επιπτώσεις του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Οι νίκες των Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων ενίσχυσαν τους φόβους για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, εντονότερο αντιμονοπωλιακό έλεγχο των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και μεγαλύτερη εποπτεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν οι πολιτικές εξελίξεις σε πολιτείες όπου εντείνονται οι αντιδράσεις για την κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων, λόγω των αυξημένων αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό. Οι επενδυτές φοβούνται ότι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και αυστηρότερες διαδικασίες αδειοδότησης θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας, οι οποίες έχουν αποτελέσει βασικό μοχλό ανόδου των μετοχών ημιαγωγών το τελευταίο διάστημα.

Παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, με βασικό στήριγμα την πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Περίπου οι μισές εταιρείες του Stoxx 600 έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, με περισσότερες από τις μισές να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις της αγοράς για την κερδοφορία τους.

Θετικά μηνύματα έχουν προέλθει από τους κλάδους των καταναλωτικών αγαθών, των κεφαλαιουχικών αγαθών και των υποδομών ηλεκτροδότησης, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διατηρούν ισχυρή ικανότητα παραγωγής ταμειακών ροών, παρά το αυξημένο μεταφορικό κόστος και τις γεωπολιτικές εντάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει ανακούφιση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent καταγράφουν εβδομαδιαία πτώση περίπου 20%, υποχωρώντας κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων με υψηλό ενεργειακό κόστος.

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