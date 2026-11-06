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AΑΔΕ: 1,97 εκατ. για μηδική στον Έβρο και βιομηχανική τομάτα στην Ημαθία

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΑΑΔΕ θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

AGRO 06.11.2026, 12:18
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AΑΔΕ: 1,97 εκατ. για μηδική στον Έβρο και βιομηχανική τομάτα στην Ημαθία
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Στην ενίσχυση των παραγωγών μηδικής στον Έβρο και βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία, που υπέστησαν σημαντικές οικονομικές απώλειες από τις ζωονόσους και τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel, προχωρούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη διάθεση συνολικού ποσού έως 1.971.234,05 ευρώ.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανασίου Πετραλιά, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι δικαιούχοι, τα ποσά των ενισχύσεων και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και καταβολής των χρημάτων.

Στα 200 ευρώ ανά στρέμμα για τη μηδική και στα 563,50 ευρώ ανά στρέμμα για τη βιομηχανική τομάτα η ενίσχυση των επαγγελματιών αγροτών

Από σήμερα οι αιτήσεις στην ΑΑΔΕ

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πλαίσιο του κανονισμού de minimis και αφορούν δύο κατηγορίες παραγωγών:

  • Παραγωγούς μηδικής στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, οι οποίοι επλήγησαν από τις συνέπειες της ευλογιάς και της πανώλης των αιγοπροβάτων κατά το 2024.
  •  Παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας σε συγκεκριμένες περιοχές της Ημαθίας, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel το 2023 και εξαιτίας των ζωονόσων της ευλογιάς και της πανώλης το έτος 2024.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε:

  • 200 ευρώ ανά στρέμμα για τους παραγωγούς μηδικής στον Έβρο.
  • 563,50 ευρώ ανά στρέμμα για τους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία.

Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στο 100% στους δικαιούχους που διαθέτουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση και τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Για τους υπόλοιπους επιλέξιμους παραγωγούς προβλέπεται η καταβολή του 50% της αντίστοιχης ενίσχυσης.

Η διαδικασία των πληρωμών και των σχετικών ελέγχων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο myAADE, καθώς και μέσω της ενότητας «Τα Μηνύματά μου».

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στους προβλεπόμενους διασταυρωτικούς ελέγχους για την επιβεβαίωση των δικαιούχων και τον προσδιορισμό των ποσών.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων ανά δικαιούχο και, συνεπώς, οι πληρωμές δεν θα γίνουν υποχρεωτικά ταυτόχρονα για όλους τους παραγωγούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται συμψηφισμός των ενισχύσεων με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία των πληρωμών και των σχετικών ελέγχων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026.

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