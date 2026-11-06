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Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλυδωνίζεται από τη βουτιά στις διεθνείς αγορές

Χαρτοφυλάκια επιχειρούν να περιορίσουν την έκθεσή τους σε επενδυτικούς κινδύνους

Xρηματιστήριο Αθηνών 06.11.2026, 11:15
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλυδωνίζεται από τη βουτιά στις διεθνείς αγορές
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με σημαντικές απώλειες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις πιέσεις να επεκτείνονται σε όλο το εύρος της αγοράς, καθώς το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές δεν αφήνει ανεπηρέαστο το ελληνικό χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 1,40% στις 2.574,89 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 37,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,7 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 1,40% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.601,13 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 1,28% στις 3.098,34 μονάδες.

Υπό το βάρος του διεθνούς sell off

Παρά το γεγονός ότι το Euronext Athens δεν έχει ουσιαστική έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου κύματος ρευστοποιήσεων, δέχεται τις επιπτώσεις της γενικευμένης στροφής των επενδυτών μακριά από το ρίσκο (risk off). Χαρτοφυλάκια επιχειρούν να περιορίσουν την έκθεσή τους σε επενδυτικούς κινδύνους, οδηγώντας σε ρευστοποιήσεις μετοχών ανεξαρτήτως κλάδου και γεωγραφικής αγοράς.

Στο εσωτερικό μέτωπο, στο επίκεντρο βρίσκεται η Coca-Cola HBC, μετά τα δημοσιεύματα από τη Ρωσία σχετικά με αίτημα για την υπαγωγή των εκεί δραστηριοτήτων της σε εξωτερικό έλεγχο. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει σχετική ενημέρωση από τις ρωσικές αρχές.

Το ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει στραμμένο και στον τραπεζικό κλάδο, τόσο λόγω των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων όσο και των εκτιμήσεων και των προβλέψεων που διατυπώνουν οι διοικήσεις των τραπεζών για την πορεία των εργασιών τους.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα και στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί απόψε, μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Metlen, Credia Bank και Τιτάν σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, ενώ οι Coca Cola, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, Aegean, Eurobank, Jumbo, Helleniq Energy, Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank χάνουν πάνω από 1%.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Λάμδα, Optima Bank, Βιοχάλκο, Cenergy, ΟΤΕ, Motor Oil, Aktor και ΕΛΧΑ, με τον ΔΑΑ να είναι ο μοναδικός στον FTSE 25, αλλά κερδίζει μόλις 0,17%.

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