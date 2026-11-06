Χρυσός: Το πετρέλαιο βάζει φρένο στην πτώση

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Φρένο στην υποχώρηση των τιμών του χρυσού βάζει η πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται κοντά στα 4.070 δολάρια η ουγγιά, περιορίζοντας τις προηγούμενες απώλειες που είχαν σημειωθεί εν μέσω έντονων ρευστοποιήσεων στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot) υποχώρησε κατά 0,5%, στα 4.067,52 δολάρια η ουγγιά , ενώ το ασήμι ενισχύθηκε κατά 0,4%, φτάνοντας τα 52,00 δολάρια.

Η τιμή της πλατίνας παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτελεί μέτρο της πορείας του αμερικανικού νομίσματος, κατέγραψε άνοδο 0,2%.

Καταλύτης το πετρέλαιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent υποχώρησαν και πάλι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αφότου ο Εμίρης του Κατάρ δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζητήθηκαν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αποτελούν βασικό παράγοντα επιρροής για τον χρυσό και τις ευρύτερες χρηματοπιστωτικές αγορές τους τελευταίους μήνες, διαμορφώνοντας τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Ο χρυσός έχει απολέσει σχεδόν το ένα τέταρτο της αξίας του από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική μια εξέλιξη που λειτουργεί ανασταλτικά για το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο δεν αποδίδει τόκο.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο χρυσός παρασύρθηκε από μια ολοένα και εντεινόμενη κατάρρευση των μετοχών τεχνολογίας, η οποία φαίνεται να εκτονώθηκε μετά το κλείσιμο των ασιατικών αγορών.

«Βραχυπρόθεσμα, οι εξελίξεις στις αμερικανικές μετοχές και, κυρίως, οι επόμενες κινήσεις του Προέδρου Τραμπ όσον αφορά το Ιράν, παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να παρακολουθούμε» εξηγεί στο Bloomberg ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank A/S.

Το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε άνοδο σχεδόν 4% την Τετάρτη, στον απόηχο των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.

Η κίνηση αυτή αποδίδεται στην εκτίμηση ότι οι Δημοκρατικοί που εισέρχονται στο Κογκρέσο θα επιδιώξουν τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, και ότι μια «διαιρεμένη» κυβέρνηση (με διαφορετικά κόμματα να ελέγχουν τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο) θα περιορίσει τις περαιτέρω κρατικές δαπάνες και τον δανεισμό.

Οι επενδυτές θα στρέψουν επίσης το βλέμμα τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που αναμένονται αργότερα την Παρασκευή, καθώς και στον δείκτη τιμών καταναλωτή την επόμενη εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και των επιτοκίων – ιδίως μετά την ανακοίνωση ότι οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από όλες τις προβλέψεις.