 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Δασμοί Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς στον Καναδά

Σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, το Μέιν και η Αλάσκα, η κατάργηση των δασμών έχει τύχει υποστήριξης και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς.

Κόσμος 06.11.2026, 22:01
Σχολιάστε
Δασμοί Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς στον Καναδά
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ σε καναδικά προϊόντα αναδεικνύονται στον πρώτο μεγάλο στόχο των Δημοκρατικών, οι οποίοι σχεδιάζουν να αμφισβητήσουν την εμπορική πολιτική του Αμερικανού προέδρου μόλις αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, o  γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας, δηλώνει ότι υπάρχει ευρεία διακομματική δυσαρέσκεια για τις επιβαρύνσεις στις εισαγωγές από τον Καναδά και προαναγγέλλει νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργησή τους.

«Υπάρχει συντριπτική υποστήριξη για την κατάργηση των δασμών στα προϊόντα από τον Καναδά», ανέφερε στην WSJ ο Γουάιντεν, προσθέτοντας ότι έχει ήδη αρχίσει διαβουλεύσεις με συναδέλφους του. Η πρωτοβουλία αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού της εξουσίας του προέδρου να επιβάλλει μονομερώς εμπορικούς περιορισμούς.

Η επιλογή του Καναδά δεν είναι τυχαία. Οι δασμοί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε πολιτείες που συνορεύουν με τη χώρα, όπως το Μίσιγκαν, το Μέιν και η Αλάσκα, όπου το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι αναγκάστηκαν να διαφοροποιηθούν από την πολιτική Τραμπ, καθώς διαπίστωσαν την έντονη αντίθεση των ψηφοφόρων.

Οι δασμοί, η μάχη στο Κογκρέσο και τα όρια της ανατροπής

Παρά την πολιτική δυναμική, το να καταργηθούν οι δασμοί δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Ακόμη και με τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί θα χρειαστούν ευρύτερη στήριξη για να υπερβούν τα θεσμικά εμπόδια. Στη Γερουσία, η έγκριση νομοθεσίας που θα αντιμετωπίσει διαδικαστικό κώλυμα απαιτεί συνήθως 60 ψήφους, ενώ η ανατροπή ενός προεδρικού βέτο προϋποθέτει πλειοψηφία δύο τρίτων: 67 γερουσιαστές και 290 μέλη της Βουλής, εφόσον ψηφίσουν όλα τα μέλη.

Οι Δημοκρατικοί εκτιμούν, ωστόσο, ότι οι δασμοί στον Καναδά αποτελούν το πεδίο όπου μπορούν να προσελκύσουν ευκολότερα Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο και να ενισχύσουν τη δυναμική για ευρύτερες αλλαγές ενόψει και των εκλογών του 2028.

Στη Βουλή, η Δημοκρατική βουλευτής του Μίσιγκαν Ντέμπι Ντίνγκελ έχει συζητήσει με τον Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις. Αντίστοιχα, ο Ρίτσαρντ Νιλ, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Τρόπων και Μέσων, που έχει αρμοδιότητα για το εμπόριο, έχει δηλώσει ότι το κόμμα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τους δασμούς που αυξάνουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Οι Δημοκρατικοί εξετάζουν επίσης τρόπους περιορισμού των νομικών εργαλείων που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για να επιβάλλει δασμούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, στο οποίο βασίστηκε η επιβολή των μέτρων κατά του Καναδά και το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί προηγουμένως από πρόεδρο. Στο τραπέζι βρίσκεται και το Άρθρο 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, που επιτρέπει την επιβολή προσωρινών δασμών.

ΗΠΑ

Οι εσωτερικές διαφωνίες και η στρατηγική Τραμπ

Η προσπάθεια, πάντως, δεν σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί συμφωνούν σε μια συνολική αναθεώρηση της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής. Το κόμμα εμφανίζεται ενωμένο απέναντι στους δασμούς στον Καναδά, αλλά διχάζεται ως προς πιο στοχευμένα μέτρα, όπως οι επιβαρύνσεις σε χάλυβα, αλουμίνιο και άλλους κλάδους που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια.

Ανάλογες διαφωνίες υπάρχουν για τα Άρθρα 232 και 301, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από διαδοχικές κυβερνήσεις για την επιβολή δασμών σε προϊόντα και χώρες που θεωρούνται ότι απειλούν αμερικανικά συμφέροντα. Το πρώτο αφορά μέτρα εθνικής ασφάλειας και έχει αποτελέσει τη νομική βάση για δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα. Το δεύτερο επιτρέπει την επιβολή εμπορικών κυρώσεων σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών, μεταξύ άλλων σε βάρος της Κίνας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης. Αντιθέτως, προετοιμάζει νέους δασμούς βάσει του Άρθρου 301, με επίκεντρο την Κίνα και άλλες 15 οικονομίες, ενώ εξετάζει πρόσθετα μέτρα εθνικής ασφάλειας σε βιομηχανικά ρομπότ, ιατρικές συσκευές και άλλους τομείς. Η ένταση με τον Καναδά μπορεί επίσης να κλιμακωθεί: ο Τραμπ έχει απειλήσει να διπλασιάσει τους δασμούς στα καναδικά οχήματα, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τον Ιανουάριο.

Το βασικό εμπόδιο για τους Δημοκρατικούς είναι ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα επιθυμούν να διατηρήσουν ευρείες εμπορικές εξουσίες για τον εκάστοτε πρόεδρό τους. Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να θελήσουν να αξιοποιήσουν τα ίδια εργαλεία στο μέλλον για να προωθήσουν δικούς τους στόχους, όπως αυστηρότερα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα στο διεθνές εμπόριο. Έτσι, η αντίθεση στους δασμούς του Τραμπ δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε συναίνεση για τον περιορισμό των προεδρικών εξουσιών. Η μάχη για τον Καναδά μπορεί να αποτελέσει την πρώτη δοκιμασία, αλλά η συνολική ανατροπή της εμπορικής στρατηγικής του Λευκού Οίκου παραμένει πολύ πιο δύσκολη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος
World

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος
Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος cloud για τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle
ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
World

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων
World

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων
Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες
World

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]
Ακίνητα

Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]

Χάσμα χωρίζει τις τιμές στα ακίνητα από τα Δυτικά έως τα Νότια Προάστια

Ανδρομάχη Παύλου
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen στα Βόρεια Προάστια που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Συντάξεις: Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» τεσσάρων ετών για την επανεξέταση των αλλαγών αφήνει η κυβέρνηση – Το θέμα άνοιξε η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα

Κώστας Παπαδής
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Κόσμος
Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος
World

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος

Η κατάρρευση της τράπεζας που απαγόρευσε την πρόσβαση στους λογαριασμούς σχεδόν του μισού πληθυσμού της χώρας

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος cloud για τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle

Η Microsoft επανεξετάζει τη στρατηγική της, καθώς στελέχη της έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τους παρόχους «neocloud»

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
World

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων
World

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων

Η Ντάλι υπσοτηρίζει ότι μια πιο προσεκτική και μελετημένη προσέγγιση όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων κρίνεται σκόπιμη

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες
World

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες

Η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε στη μεταβλητότητα και στην έντονες διακυμάνσεις που προκαλεί η ΑΙ στις αγορές

Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με ασθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Επιτόκια: Οι «άμυνες» 7 μεγάλων ελληνικών εταιρείων απέναντι στον «βραχνά» του Euribor
Economy

Πώς θωρακίζονται οι εταιρείες από τον «βραχνά» του Euribor

Από το μαξιλάρι κερδοφορίας της Όμηρος και τα stress tests της Κορρές στις επαναδιαπραγματεύσεις της Coffee Island ενόψει των αποφάσεων της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Academy Of Athens Hosts NASA Science Leaders For Voyager At 49
English Edition

Academy Of Athens Hosts NASA Science Leaders For Voyager At 49

On November 18, Voyager 1 will be one light-day from Earth. Days earlier, the Academy of Athens hosts the missions’ key figures, also online

Δήμος Δίου – Ολύμπου: 60 εμπλεκόμενοι σε απάτη νομιμοποίησης αυθαιρέτων
Ακίνητα

Μεγάλη απάτη νομιμοποίησης αυθαιρέτων στον δήμο Δίου - Ολύμπου

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργολάβοι - Πώς «τακτοποιούσαν» τα αυθαίρετα

Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση
Πολιτική

Μαρκόπουλος για την οικονομικη αποδυνάμωση του οργανωμένου εγκλήματος

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας, Δ. Μαρκόπουλου, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος»

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος
World

Παραγουάη: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο έκπτωτος πρόεδρος

Η κατάρρευση της τράπεζας που απαγόρευσε την πρόσβαση στους λογαριασμούς σχεδόν του μισού πληθυσμού της χώρας

Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ντε Κος: Ο υποψήφιος για την ΕΚΤ καλεί σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

O Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος απέφυγε να μιλήσει για την υποψηφιότητά του

ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Η κρίση του κόστους ζωής δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικά παραμύθια

Κριτική στην κυβέρνηση με βάση τα μισθολογικά δεδομένα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη ασκεί ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης

Γιουάν: Υπερβολικά αδύναμο στο εξωτερικό και υπερβολικά ισχυρό στο εσωτερικό
Συνάλλαγμα

Το δίλημμα του γιουάν

Η εντεινόμενη συζήτηση για το γιουάν υπογραμμίζει την επιδείνωση των εμπορικών ανισορροπιών

Τζούλη Καλημέρη
Sani/Ikos: Νέο διπλό αυτή τη φορά «χτύπημα» στην Κρήτη
Τουρισμός

Sani/Ikos: Νέο διπλό αυτή τη φορά «χτύπημα» στην Κρήτη

Εξαγορές -μαμούθ, αποκτά και το ιστορικό Out of the Blue, μετά το «Μικρό Ελληνικό»

Λάμπρος Καραγεώργος
GSI: Abeille Marengo Prepares To Sail As Seabed Surveys Near
English Edition

GSI: Abeille Marengo Prepares To Sail As Seabed Surveys Near

The final sonar check and the Abeille Marengo’s voyage into the southeastern Cretan Sea after Greece issued a NAVTEX

Christos Kolonas
Επιχείρηση ΔΕΟΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών και 1.300 αχυρανθρώπων
Economy

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών και 1.300 αχυρανθρώπων

Χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ - Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ με επίσημη ανακοίνωση

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος cloud για τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία

Microsoft: Τερματίζει σταδιακά τη συμφωνία με την Oracle

Η Microsoft επανεξετάζει τη στρατηγική της, καθώς στελέχη της έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τους παρόχους «neocloud»

Nvidia: Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ο CEO του τεχνολογικού κολοσσού
Κόσμος

Θρίλερ κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον CEO της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες τεχνολογίας και αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είχε σχέση με κινέζα κατάσκοπο

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]

Πότε ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι «υπόχρεο πρόσωπο» και τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Πολιτική

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies