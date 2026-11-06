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GSI: Εκδόθηκε η NAVTEX, έτοιμο για έρευνες το γαλλικό πλοίο

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» μετά και την έκδοση της NAVTEX είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις έρευνες βυθού για το καλώδιο. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Ενέργεια 06.11.2026, 17:02
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GSI: Εκδόθηκε η NAVTEX, έτοιμο για έρευνες το γαλλικό πλοίο
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Φωτάκη

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Στην έκδοση της NAVTEX για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), προχώρησε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η NAVTEΧ εκδόθηκε κατόπιν των σχετικών εντολών από το Υπουργείο Εξωτερικών και αφού δόθηκε η σχετική θετική εισήγηση από την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), όπως αναμενόταν.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για το καλώδιο

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του αναφέρει πως «ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».

Έτοιμο να ξεκινήσει τις έρευνες για το καλώδιο το πλοίο

Αρμόδιες πηγές μιλώντας στο in ανέφεραν ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συνεννοήσεις και τα βήματα που προβλέπονταν και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, καθώς το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» βρίσκεται εδώ και μέρες αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις βυθομετρικές έρευνες.

Όσον αφορά τα ερωτήματα για την τουρκική αντίδραση και για το αν θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια έντασης ή αν θα δικαιωθούν όσοι έλεγαν, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πως δεν αναμένεται δυναμική αντίδραση της Άγκυρας στο πεδίο, θα ξεκαθαρίσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η πλειονότητα των εκτιμήσεων πάντως συγκλίνουν στο ότι δεν θα υπάρξει κάποια προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου στο πεδίο, παρά μόνο η συνήθης διαδικασία έκδοσης αντί – NAVTEX από την Τουρκία.

Σε κάθε περίπτωση στο Πολεμικό Ναυτικό έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως σημειώνουν στο in αρμόδιες πηγές και υπάρχει το επίπεδο ετοιμότητας που απαιτείται.

Η NAVTEX

H ΝAVTEX η οποία δημοσιεύτηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού την Παρασκευή αναφέρει:

ZCZC HA15
061413 UTC NOV 26
IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26
EAST CRETAN SEA
SOUTHEAST CRETAN SEA
EAST MEDITERRANEAN SEA
RESEARCH OPERATION FOR
UNDERWATER CABLE INSTALLATION
WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’
FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27
IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:
35 24.98N – 024 56.13E
35 28.18N – 024 56.56E
35 29.86N – 024 59.46E
35 30.28N – 025 14.95E
35 25.04N – 025 57.13E
35 26.62N – 026 10.82E
35 23.13N – 026 17.24E
35 21.44N – 026 31.46E
35 18.51N – 026 47.22E
35 18.15N – 026 54.30E
35 19.95N – 027 11.84E
35 19.34N – 027 24.74E
35 12.93N – 027 34.55E
35 00.96N – 027 41.45E
34 46.87N – 028 09.64E
34 41.74N – 028 40.27E
34 26.01N – 029 24.87E
34 22.57N – 029 32.16E
34 16.97N – 029 51.75E
34 11.28N – 029 57.82E
34 09.68N – 030 04.31E
WIDE BERTH REQUESTED 2NM
CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27

Οι δηλώσεις Φιντάν

Τις προηγούμενες μέρες ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σημείωνε ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται στο έργο, απλώς θέλει «γραπτή ενημέρωση». Πιο συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση των ΝΕΩΝ, ο Φιντάν είχε υποστηρίξει πως «εμείς δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις. […] Αυτό που ζητάμε είναι, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να μας αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, στην οποία να αναφέρει: “Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες”. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί το status quo, ούτε να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο με εντελώς λανθασμένο τρόπο, το οποίο θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και για τις δύο πλευρές. Ας μην επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο status quo. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις. Είμαστε θετικοί», σίγουρα δεν θα την εκδώσει η Ελλάδα.

Γεραπετρίτης: Μόνη αρμόδια να αδειοδοτήσει το έργο η Ελλάδα

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, (ΑΝΤ1) την Τετάρτη ερωτηθείς σχετικά για το καλώδιο επέμεινε πως «δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια, ούτε πρόκειται να ενημερώσουμε την Τουρκία».

Σημείωνε ακόμα πως «η εταιρεία δεν πρόκειται να ζητήσει οποιαδήποτε άδεια. Είναι σαφής η κατανόηση ότι η αδειοδοτούσα χώρα είναι αποκλειστικά και μόνο η Ελλάδα».

Άφηνε ωστόσο ένα περιθώριο λέγοντας πως «το αν θα υπάρξει άτυπη ενημέρωση σχετικά με το ότι θα βγει ένα πλοίο για να κάνει την έρευνα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι υπερβολικό, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια και προφανώς δεν αλλοιώνει τους συσχετισμούς σε σχέση με την αδειοδότηση».

Για να ξεκαθαρίσει πως «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, η οποία αδειοδοτεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν πρόκειται να υπάρξει απεμπόληση από αυτό με κανέναν απολύτως τρόπο».

Στην γραμμή Γεραπετρίτη και ο Μαρινάκης για το καλώδιο και την «ενημέρωση»

Την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε στην ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών για τα περί «άδειας ενημέρωσης», σημείωσε με τη σειρά του πως «αίτημα για άδεια υπεβλήθη μόνο στις ελληνικές αρχές. Η απάντηση εδόθη πριν από λίγο για τον χρόνο της έκδοσης της άδειας και από καμία άλλη αρχή. Το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια, είτε ενημέρωσης είτε άδειας, όπως έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών. Είναι άλλο πράγμα από εκεί και πέρα η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί από την εταιρεία».

Και τόνισε «καμία άδεια, κανένα αίτημα για άδεια πουθενά αλλού. Τα έχει απαντήσει όλα αυτά αναλυτικά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Αναφέρομαι λέξη προς λέξη σε όσα έχει πει τις προηγούμενες ημέρες».

Πηγή: In.gr

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