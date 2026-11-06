Alpha Accelerated: Θετική υποδοχή από τους αναλυτές

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Θετική είναι η πρώτη αποτίμηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Alpha Bank από 14 διεθνείς και ελληνικούς επενδυτικούς οίκους, μετά τη χθεσινή παρουσίασή του στο Investor Day.

Οι αναλυτές συγκλίνουν στην αξιοπιστία του σχεδίου, στον ρεαλισμό των οικονομικών παραδοχών και στη δυνατότητα της Τράπεζας να ενισχύσει την κερδοφορία της έως το 2030.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για ενδεχόμενη υπέρβαση των σημερινών προβλέψεων της αγοράς. Έξι από τους 14 οίκους βλέπουν τους στόχους πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς ή αναμένουν ανοδικές αναθεωρήσεις των κερδών.

Πέρα όμως από τους αριθμούς, η ουσία των αναλύσεων βρίσκεται στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι επενδυτικοί οίκοι αναγνωρίζουν ότι το «Alpha Accelerated» σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια τράπεζα με επίκεντρο τον δανεισμό και τα επιμέρους προϊόντα σε έναν ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό συνεργάτη, που καλύπτει περισσότερες ανάγκες των υφιστάμενων πελατών του.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η προβλεπόμενη ανάπτυξη δεν προϋποθέτει υψηλότερα επιτόκια ή ιδιαίτερα ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες. Αντίθετα, στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων.

Πέντε βασικά συμπεράσματα

Ένα αξιόπιστο σχέδιο, με ελκυστικούς αλλά ρεαλιστικούς στόχους

Η αξιοπιστία του σχεδίου αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς στις πρώτες εκθέσεις.

Η Deutsche Bank κάνει λόγο για «αξιόπιστο οδικό χάρτη» για την περίοδο 2026–2030, χαρακτηρίζοντας τους οικονομικούς στόχους «ελκυστικούς αλλά ρεαλιστικούς».

Η JP Morgan περιγράφει τη στρατηγική ως «συνεκτική και αξιόπιστη», βασισμένη σε σχετικά προσεκτικές παραδοχές, ενώ η Mediobanca αναγνωρίζει ένα σαφές και αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο που επιβεβαιώνει τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της Τράπεζας.

Η Jefferies βλέπει αξιόπιστη πορεία προς απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 16% και μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή 12% έως το 2030, με σημαντικό μέρος της υλοποίησης να πραγματοποιείται στα πρώτα χρόνια.

Αντίστοιχα, η UBS εκτιμά ότι η παρουσίαση ενισχύει την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Alpha Bank, ενώ η Citi χαρακτηρίζει ενθαρρυντικούς τους νέους στόχους.

Συντηρητικές παραδοχές και περιθώρια αναβάθμισης των εκτιμήσεων

Αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι το επιχειρηματικό σχέδιο αφήνει περιθώρια θετικών εκπλήξεων, ακριβώς επειδή βασίζεται σε συγκρατημένες παραδοχές.

Η Euroxx χαρακτηρίζει το σχέδιο συντηρητικό ως προς την πιστωτική επέκταση, τις παραδοχές για τα επιτόκια και τα καθαρά έσοδα από τόκους, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο ανοδικών αναθεωρήσεων τόσο στις δικές της προβλέψεις όσο και στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Autonomous επισημαίνει ότι η Alpha Bank αναμένει να φτάσει τις εκτιμήσεις της αγοράς με σχετικά συντηρητικές παραδοχές.

Στο ίδιο πλαίσιο:

• Goldman Sachs: Αναμένει αναβαθμίσεις γύρω στο 5% στις εκτιμήσεις της αγοράς για το 2028, με πρόσθετα περιθώρια ανόδου για το 2030.

• JP Morgan: Υπολογίζει περίπου 5% υψηλότερα καθαρά κέρδη για το 2028 σε σχέση με τις σημερινές εκτιμήσεις της αγοράς.

• Morgan Stanley: O στόχος καθαρών κερδών για το 2030 είναι πάνω από 3% υψηλότερος από τις εκτιμήσεις της αγοράς (Visible Alpha).

• Piraeus Securities: Διαπιστώνει ουσιαστικά περιθώρια υπέρβασης των υφιστάμενων εκτιμήσεων και προοπτικές αναβάθμισης της κερδοφορίας.

• PKO BP Securities: Θεωρεί ότι το σχέδιο κινείται ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς, ιδιαίτερα ως προς την κερδοφορία και τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Από την πλευρά τους, Citi και KBW τοποθετούν τους στόχους σε γενικές γραμμές στο ύψος των εκτιμήσεων της αγοράς. Η KBW επισημαίνει, ωστόσο, ότι βρίσκονται στην ευνοϊκή πλευρά των εκτιμήσεων και αξιολογεί θετικά τον στόχο RoTE για το 2030.

Από το δάνειο στη συνολική σχέση με τον πελάτη: Η σημασία του «One Alpha»

Η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία που αναδεικνύουν οι αναλυτές.

Η Mediobanca περιγράφει το «Alpha Accelerated» ως τη μετεξέλιξη της Alpha Bank από μια τράπεζα με επίκεντρο τον δανεισμό σε έναν ολοκληρωμένο συνεργάτη «One Bank», που καλύπτει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών αναγκών του πελάτη.

Η JP Morgan αναγνωρίζει αντίστοιχα τη μετάβαση από ένα μοντέλο που καθοδηγείται από την πίστωση και τα επιμέρους προϊόντα σε μια ενιαία προσέγγιση των αναγκών κάθε πελάτη.

Η Jefferies εστιάζει στη δυνατότητα της Alpha Bank να αυξήσει το μερίδιό της στις συνολικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές των υφιστάμενων πελατών της.

Η Deutsche Bank αναδεικνύει τη στροφή προς έσοδα με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, μέσα από την εμβάθυνση των σχέσεων με επιχειρήσεις και πελάτες υψηλότερης οικονομικής επιφάνειας.

Τέλος, UBS και Autonomous επισημαίνουν τον κεντρικό ρόλο των relationship managers, που θα προσφέρουν μια ενιαία πρόταση «One Alpha», αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η προσέγγιση αυτή διευρύνει τις πηγές εσόδων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο σταθερή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.

Ανάπτυξη με περιορισμένη εξάρτηση από τα επιτόκια

Ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογείται θετικά είναι η περιορισμένη εξάρτηση του σχεδίου από ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες.

Η Deutsche Bank σημειώνει ότι η χαμηλή εξάρτηση από υψηλότερα επιτόκια αφήνει σημαντικά περιθώρια απορρόφησης ενδεχόμενων αποκλίσεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η Jefferies επισημαίνει επίσης ότι η επίτευξη των στόχων δεν προϋποθέτει επιθετικές μακροοικονομικές παραδοχές ή υψηλότερα επιτόκια.

Παράλληλα, η Intesa Sanpaolo και η PKO BP Securities αναγνωρίζουν τη σημασία του αυτοματισμού, της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της θετικής λειτουργικής μόχλευσης για τη βελτίωση της κερδοφορίας.

Το μήνυμα των αναλύσεων είναι ότι η Alpha Bank επιδιώκει να στηρίξει την ανάπτυξή της περισσότερο σε διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού της μοντέλου και λιγότερο σε συγκυριακούς παράγοντες.

Ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου και προοπτικές αυξημένων διανομών

Θετικά αποτιμάται και η δυνατότητα της Alpha Bank να συνδυάσει την ανάπτυξη με υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους.

Η Morgan Stanley βλέπει την κερδοφορία στο ύψος των εκτιμήσεων και πρόσθετη αξία από την επιστροφή κεφαλαίου. Σημειώνει ότι η δυνατότητα διανομών, υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς, είναι στο ύψος που ανέμενε.

Η Intesa Sanpaolo εκτιμά ότι οι στόχοι του 2030 μπορούν να επιτευχθούν και να υποστηρίξουν περαιτέρω αύξηση των διανομών, με διατήρηση δείκτη CET1 στο 13%. Παράλληλα, σημειώνει ότι, παρά τις σχετικά αισιόδοξες παραδοχές για την ποιότητα του ενεργητικού, η ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου υποστηρίζει τις προοπτικές ανταμοιβής των μετόχων.

Η PKO BP Securities αναδεικνύει τον συνδυασμό υψηλότερων στόχων κερδών ανά μετοχή, βελτιούμενης απόδοσης κεφαλαίων και σημαντικής δυνατότητας διανομής πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Η Piraeus Securities θεωρεί ότι το νέο σχέδιο ενισχύει τόσο τις προοπτικές κερδοφορίας όσο και την επενδυτική αποτίμηση της Alpha Bank, δημιουργώντας περιθώρια επαναξιολόγησης της μετοχής καθώς προχωρά η υλοποίησή του.

Το συμπέρασμα

Οι οίκοι δεν σταματούν στους υψηλότερους στόχους κερδοφορίας. Αυτό που αναγνωρίζουν είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που τους κάνει διατηρήσιμους: περισσότερες υπηρεσίες στους ίδιους πελάτες, μικρή εξάρτηση από τα επιτόκια και ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου.

Κανένας από τους δεκατέσσερις οίκους δεν αμφισβητεί ότι οι στόχοι είναι εφικτοί, και έξι βλέπουν περιθώριο για ανοδικές αναθεωρήσεις των κερδών.